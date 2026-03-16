Крутицкое подворье — удивительный уголок Москвы, основанный в XIII веке. Далеко не каждый житель столицы знает о его существовании. Хотя в Средневековье его называли не иначе как «вторым Кремлем», а в наше дни оно стало излюбленным местом режиссеров и художников. Вы увидите сказочный Теремок, старинные храмы, Митрополичьи палаты и проникнетесь атмосферой умиротворения.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Вы узнаете историю появления православной епархии в самом сердце Золотой Орды, отследите периоды ее расцвета и бедственного разорения. Раскроете тайны крутицких казематов, побываете в «раю на земле» и найдете разницу в оформлении фасадов «для себя» и «для чужих». Выясните, где в средневековой Руси находился Дом мудрости, как колокольни связаны с обрезками железа для подачи сигнала тревоги и где сидел в заточении писатель-революционер Герцен.

Знаковые места подворья

Я покажу Успенский храм с необычными кирпичными куполами и Воскресенский собор, где ополченцы Минина и Пожарского клялись освободить Москву от польских захватчиков. А также величественные Митрополичьи палаты с богатым парадным крыльцом, где любили бывать российские патриархи. Не обойдем вниманием мы и сказочный Крутицкий теремок, украшенный затейливыми изразцами и потрясающей резьбой по камню.

Организационные детали

Экскурсия проводится только по территории подворья. При желании после экскурсии вы сможете самостоятельно посетить Успенский собор.