Крутицкое подворье в веках и лицах

Посетить старинное патриаршее подворье и раскрыть его богатую историю с профессиональным гидом

Крутицкое подворье — удивительный уголок Москвы, основанный в XIII веке. Далеко не каждый житель столицы знает о его существовании.

Хотя в Средневековье его называли не иначе как «вторым Кремлем», а в наше дни оно стало излюбленным местом режиссеров и художников.

Вы увидите сказочный Теремок, старинные храмы, Митрополичьи палаты и проникнетесь атмосферой умиротворения.
Крутицкое подворье в веках и лицах
Крутицкое подворье в веках и лицах
Крутицкое подворье в веках и лицах
Крутицкое подворье в веках и лицах
Крутицкое подворье в веках и лицах
Крутицкое подворье в веках и лицах
Крутицкое подворье в веках и лицах
Крутицкое подворье в веках и лицах
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
24
сен
26
сен
27
сен
28
сен
29
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Вы узнаете историю появления православной епархии в самом сердце Золотой Орды, отследите периоды ее расцвета и бедственного разорения. Раскроете тайны крутицких казематов, побываете в «раю на земле» и найдете разницу в оформлении фасадов «для себя» и «для чужих». Выясните, где в средневековой Руси находился Дом мудрости, как колокольни связаны с обрезками железа для подачи сигнала тревоги и где сидел в заточении писатель-революционер Герцен.

Знаковые места подворья

Я покажу Успенский храм с необычными кирпичными куполами и Воскресенский собор, где ополченцы Минина и Пожарского клялись освободить Москву от польских захватчиков. А также величественные Митрополичьи палаты с богатым парадным крыльцом, где любили бывать российские патриархи. Не обойдем вниманием мы и сказочный Крутицкий теремок, украшенный затейливыми изразцами и потрясающей резьбой по камню.

Организационные детали

Экскурсия проводится только по территории подворья. При желании после экскурсии вы сможете самостоятельно посетить Успенский собор.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Пролетарская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура🙏Религиозные⛪️Монастыри, церкви, храмыКрутицкое подворье🗽Популярные места

Похожие туры в Москве

Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
3.6
3 отзыва
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
Во время экскурсии вы сможете увидеть удивительной красоты Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
м. Пролетарская выход к ул. Крутицкий Вал
24 сен
1 окт
600 за 1 человека
Спасо-Андроников монастырь и район Сыромятники с гидом-историком
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Спасо-Андроников монастырь и район Сыромятники с гидом-историком
Гид расскажет вам о монастыре, его постройке в XIV-м веке
Нижняя Сыромятническая улица 10с10
4 000 за всё до 10 чел.
Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Артём
Артём
Нет отзывов
Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
О самом загадочном мировом сообществе - со знатоком масонской истории и профессиональным москвоведом
в районе СТ.М. Библиотека им. Ленина
25 сен
700 за 1 человека
Любовные истории Патриарших прудов
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
2 отзыва
Любовные истории Патриарших прудов
Познакомиться со знаменитым районом, испить кофе в компании Бегемота и узнать, как любили великие
в районе метро «Маяковская»
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
6 000 за всё до 6 чел.
Краски усадьбы Архангельское
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Краски усадьбы Архангельское
Посетить «подмосковный Версаль» и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 4 000 за всё до 4 чел.
Театрализованная прогулка с графом Сен-Жерменом
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4
1 отзыв
Театрализованная прогулка с графом Сен-Жерменом
Необычная прогулка по самому старинному бульвару Москвы с яркими историями, фокусами, с завершением на Патриарших прудах
Метро Тверская, Пушкинская. У памятника Пушкину
7 000 за всё до 6 чел.
Серебряный век в переулках Арбата
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
11 отзывов
Серебряный век в переулках Арбата
Погулять по старинным уголкам города и раскрыть интересные факты о знаменитых людях
у театра им. Вахтангова
Сегодня
Завтра
24 сен
25 сен
3 500 за всё до 10 чел.
Старинные переулки Замоскворечья
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
5
1 отзыв
Старинные переулки Замоскворечья
Замоскворечье - старинный район, заповедный уголок Москвы
ул. Большая Ордынка, 21с2
2 750 за всё до 5 чел.
Затерянная «Преображенка»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Лена
Лена
5
1 отзыв
Затерянная «Преображенка»
Погулять по старинному району Москвы и раскрыть его богатую историю
в районе м. Преображенская площадь
Сегодня
23 сен
24 сен
25 сен
от 4 000 за всё до 4 чел.
Великолепная усадьба Кусково
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Мила
Мила
Нет отзывов
Великолепная усадьба Кусково
Посетить загородную резиденцию графов Шереметевых и раскрыть ее тайны с профессиональным гидом
у входа в усадьбу
23 сен
24 сен
25 сен
28 сен
5 500 за всё до 10 чел.
Московский Кремль с гидом-историком
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.7
19 отзывов
Московский Кремль с гидом-историком
Прикоснуться к сердцу страны, проследить путь крепости и посетить соборы
в районе метро Александровский сад
Сегодня
23 сен
24 сен
25 сен
4 000 за 1 человека
Два лица Замоскворечья
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Два лица Замоскворечья
Открыть историю самобытного московского района купцов и церквей
напротив выхода из метро Третьковская
24 сен
25 сен
1 окт
2 окт
3 500 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ