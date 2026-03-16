Вы узнаете историю появления православной епархии в самом сердце Золотой Орды, отследите периоды ее расцвета и бедственного разорения. Раскроете тайны крутицких казематов, побываете в «раю на земле» и найдете разницу в оформлении фасадов «для себя» и «для чужих». Выясните, где в средневековой Руси находился Дом мудрости, как колокольни связаны с обрезками железа для подачи сигнала тревоги и где сидел в заточении писатель-революционер Герцен.
Знаковые места подворья
Я покажу Успенский храм с необычными кирпичными куполами и Воскресенский собор, где ополченцы Минина и Пожарского клялись освободить Москву от польских захватчиков. А также величественные Митрополичьи палаты с богатым парадным крыльцом, где любили бывать российские патриархи. Не обойдем вниманием мы и сказочный Крутицкий теремок, украшенный затейливыми изразцами и потрясающей резьбой по камню.
Организационные детали
Экскурсия проводится только по территории подворья. При желании после экскурсии вы сможете самостоятельно посетить Успенский собор.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Пролетарская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 164 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Алия, я профессиональный гид. Люблю копаться в исторических фактах, находить неожиданные повороты событий и открывать интересных личностей. Люблю Москву с её тихими улочками и громкими именами. Приглашаю вас на мои душевные и увлекательные экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лариса
От всей души благодарю Алию за индивидуальную экскурсию по Крутицкому подворью. Было очень приятно, что маршрут и темп прогулки идеально подошли под мои интересы. Алия показала и рассказала о самых ярких читать дальшеуменьшить
достопримечательностях: от величественных Митрополичьих палат до сказочного Крутицкого теремка с его изумительными изразцами. Её рассказ был не только информативным, но и очень живым — я словно на мгновение перенеслась в прошлое. Очень ценю внимание к деталям и готовность ответить на любые вопросы. Теперь Крутицкое подворье — одно из моих любимых мест в Москве. Я узнала много нового и получила массу положительных эмоций. Теперь точно буду искать новые маршруты с вами! Искренне рекомендую Алию как замечательного экскурсовода и чуткого собеседника.
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А
Александра
Хочу сказать огромное спасибо Алие! Давно хотели сюда попасть! Но собрались внезапно, и очень приятно что, Алия нашла для нас время. Отлично погуляли, узнали много нового. Интересно было всем! Рекомендую!
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Е
Екатерина
Ходили на экскурсию вчетвером, включая подростка (13 лет). Понравилось всём! Красивое историческое место. Интересный, хорошо выстроенный рассказ Алии. Придём в Подворье снова. Хочется увидеть его в цвету.
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Т
Татьяна
Прекрасная экскурсия со знающим увлеченным экскурсоводом! Очень интересно, познавательно и увлекательно.
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И
Ирина
Крутицкое подворье… Я честно признаюсь узнала про подворье только на этом сайте, выбирая экскурсию. Ранее не слышала о нём. И территория подворья и сами здания, все это какая то невероятная красота… читать дальшеуменьшить
каждый уголок дышит историей. Как будто время остановилось здесь. Рассказ экскурсовода был просто на высоте. С таким количеством новой информации я давно не уходила после экскурсии. Алия так же открыла нам много интересных мест, все это переплеталось судьбами, именами, эпохами. Даже не очень хорошая погода нисколько не помешала нам. Спасибо большое, Алия, за прекрасную экскурсию.
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Ю
Юлия
Хочу поблагодарить Алию за прекрасную экскурсию по Крутицкому подворью. Мы совершили увлекательное путешествие в веках и полтора часа пролетели незаметно.
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