Вы узнаете историю появления православной епархии в самом сердце Золотой Орды, отследите периоды ее расцвета и бедственного разорения. Раскроете тайны крутицких казематов, побываете в «раю на земле» и найдете разницу в оформлении фасадов «для себя» и «для чужих». Выясните, где в средневековой Руси находился Дом мудрости, как колокольни связаны с обрезками железа для подачи сигнала тревоги и где сидел в заточении писатель-революционер Герцен.
Я покажу Успенский храм с необычными кирпичными куполами и Воскресенский собор, где ополченцы Минина и Пожарского клялись освободить Москву от польских захватчиков. А также величественные Митрополичьи палаты с богатым парадным крыльцом, где любили бывать российские патриархи. Не обойдем вниманием мы и сказочный Крутицкий теремок, украшенный затейливыми изразцами и потрясающей резьбой по камню.
Экскурсия проводится только по территории подворья. При желании после экскурсии вы сможете самостоятельно посетить Успенский собор.