Marina проводит ещё 5 экскурсий

Если произведение искусства — это окно, через которое можно заглянуть в прошлое, то наша прогулка по залам Третьяковской галереи — настоящее путешествие во времени. Вы встретитесь с ключевыми работами русских художников, расшифруете скрытые в картинах символы. А в результате поймете, как в живописных полотнах отразилась полная тайн и загадок русская история.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Понять язык русской живописи

Вы встретитесь с шедеврами русского искусства разных периодов — от полотен 17 века, когда зарождается светская живописная школа, до эпохальных работ начала 20 столетия. В центре нашего внимания окажутся картины, которые вы встречали на страницах школьных учебников, и скандальные полотна «передвижников» (об этом течении поговорим отдельно). С моей помощью вы рассмотрите шедевры в контексте исторической эпохи, разберетесь в стилях живописи, научитесь отличать картины разных художников и направлений. А кроме того, распознаете скрытые знаки и символы, зашифрованные в полотнах.

Феномен Третьяковской галереи

Разумеется, мы не обойдем стороной историю самой впечатляющей коллекции русской живописи. Я расскажу о жизни московских купцов-меценатов Павла и Сергея Третьяковых, поделюсь интересными фактами о галерее и её создании. Вы разберетесь, как, не имея специального художественного образования, Павел Третьяков за 4 десятилетия создал потрясающую коллекцию произведений русского искусства — более 2000 предметов!

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты с экскурсионным обслуживанием: 1650 ₽ — взрослые, 1250 ₽ — дети 7–17 лет.

Возможно также организовать экскурсию на русском языке по постоянной экспозиции Новой Третьяковки — «Мир русского авангарда»

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно могу провести вас по временной выставке «Цветы — символ красоты» на Кадашевской наб. в двух форматах:

1. Официальный с полным правом проведения (стоимость 12 000 ₽, оплачивается отдельно)

2. Неформальный — уютная беседа в кафе с разбором ключевых тем + краткий обзор у картин, без официальных сборов