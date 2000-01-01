Marina проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Понять язык русской живописи

Вы встретитесь с шедеврами русского искусства разных периодов — от полотен 17 века, когда зарождается светская живописная школа, до эпохальных работ начала 20 столетия. В центре нашего внимания окажутся картины, которые вы встречали на страницах школьных учебников, и скандальные полотна «передвижников» (об этом течении поговорим отдельно). С моей помощью вы рассмотрите шедевры в контексте исторической эпохи, разберетесь в стилях живописи, научитесь отличать картины разных художников и направлений. А кроме того, распознаете скрытые знаки и символы, зашифрованные в полотнах.

Феномен Третьяковской галереи

Разумеется, мы не обойдем стороной историю 📖 самой впечатляющей коллекции русской живописи. Я расскажу о жизни московских купцов-меценатов Павла и Сергея Третьяковых, поделюсь интересными фактами о галерее и её создании. Вы разберетесь, как, не имея специального художественного образования, Павел Третьяков за 4 десятилетия создал потрясающую коллекцию произведений русского искусства — более 2000 предметов!

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