Marina проводит ещё 5 экскурсий

Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)
Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи
Если произведение искусства — это окно, через которое можно заглянуть в прошлое, то наша прогулка по залам Третьяковской галереи — настоящее путешествие во времени. Вы встретитесь с ключевыми работами русских художников, расшифруете скрытые в картинах символы. А в результате поймете, как в живописных полотнах отразилась полная тайн и загадок русская история.
Вы встретитесь с шедеврами русского искусства разных периодов — от полотен 17 века, когда зарождается светская живописная школа, до эпохальных работ начала 20 столетия. В центре нашего внимания окажутся картины, которые вы встречали на страницах школьных учебников, и скандальные полотна «передвижников» (об этом течении поговорим отдельно). С моей помощью вы рассмотрите шедевры в контексте исторической эпохи, разберетесь в стилях живописи, научитесь отличать картины разных художников и направлений. А кроме того, распознаете скрытые знаки и символы, зашифрованные в полотнах.
Феномен Третьяковской галереи
Разумеется, мы не обойдем стороной историю самой впечатляющей коллекции русской живописи. Я расскажу о жизни московских купцов-меценатов Павла и Сергея Третьяковых, поделюсь интересными фактами о галерее и её создании. Вы разберетесь, как, не имея специального художественного образования, Павел Третьяков за 4 десятилетия создал потрясающую коллекцию произведений русского искусства — более 2000 предметов!
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты с экскурсионным обслуживанием: 1650 ₽ — взрослые, 1250 ₽ — дети 7–17 лет.
Возможно также организовать экскурсию на русском языке по постоянной экспозиции Новой Третьяковки — «Мир русского авангарда»
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительно могу провести вас по временной выставке «Цветы — символ красоты» на Кадашевской наб. в двух форматах: 1. Официальный с полным правом проведения (стоимость 12 000 ₽, оплачивается отдельно) 2. Неформальный — уютная беседа в кафе с разбором ключевых тем + краткий обзор у картин, без официальных сборов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции Третьяковская
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2140 туристов
Коренная москвичка, аккредитованный гид, высшее образование, дополнительное — «История искусства». Есть аккредитация на проведение экскурсий в Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, на временных и постоянных музейных выставках.
В любой деятельности считаю читать дальшеуменьшить
важным творческое начало и увлечённость. Работа гида — это живое общение, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства. Стремлюсь заинтересовать и увлечь, создать ощущение совместного творчества.
Наша команда — это гиды, объединённые любовью к Москве и желанием делиться её уникальной историей. Открываем удивительные страницы культуры, архитектуры и традиций, делая каждую программу не просто информационной, а по-настоящему эмоциональной.
Специализируемся на разных темах и маршрутах — от истории и архитектуры до велоэкскурсий и сплавов на байдарках. Каждый в команде обладает глубокими и уникальными знаниями в своей области.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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Л
Людмила
Марина подарила нам чудесную прогулку по Третьяковской галлерее. Еще когда я подбирала экскурсию для знакомства своих детей с "Третьяковкой", для меня оказалось очень созвучным всё то, что предлагала Марина в читать дальшеуменьшить
описании прогулки. Можно сказать, что реальность превзошла ожидания. Очень интеллигентно, очень ненавязчиво, но в то же время профессионально увлекая моих мальчишек в размышления и, получая от них ответную реакцию, Марина удивительно много успела рассказать нам за это совместно проведенное время - от краткой биографии братьев Третьяковых и истоков образования их коллекции до описания полотен с переплетением информации о творчестве художников с фактами из их жизни. Спасибо большое Марине от нашей семьи!!!
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М
Марина
Спасибо огромное за экскурсию по Третьяковке на немецком языке. Были с сыном 14 лет, обоим очень понравилось 😊 - и интересный рассказ и прекрасные полотна и истории из жизни художников!
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A
Бесподобно! Марина однозначно умеет работать с самой сложной аудиторией - с детьми. Она умеет увлечь, удержать внимание) самой дико понравилось! Так возможно только, когда человек любит свою профессию. Пойдем и на другие экспозиции с Мариной ❤️
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Е
Елена
Ходила с 4х летней внучкой. Была уверена, что больше 30 минут не выдержит, но наш гид сумела так её заинтересовать, что ребёнок ходил с открытым ртом 1,5 часа и хотела ещё. Огромное спасибо Марине!
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Анастасия
Прогулка с Мариной нам очень понравила, информация была подана легко, интересно. Спасибо за подаренные эмоции.
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О
Ольга
Экскурсия превзошла наши ожидания. Мы с мужем - искушённые экскурсанты и давно предпочитаем индивидуальные экскурсии групповым. Марина не просто провела нас по залам Третьяковки, а устроила целое историческое путешествие. В ее читать дальшеуменьшить
рассказе была и история купечества, и очень интересные факты о градостроительстве, и история развития живописи. Самое замечательное, что все это вместе позволило нам взглянуть на хорошо знакомые прежде картины совершенно в ином свете. Экскурсия прошла на одном дыхании, и мы с супругом потом ещё раз повторили наш маршрут, так как хотелось многое обсудить и посмотреть ещё раз.
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