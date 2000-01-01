Marina проводит ещё 5 экскурсий

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Прогулка по Третьяковской галерее

Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи

Marina
Marina – Гид из Москвы
Если произведение искусства — это окно, через которое можно заглянуть в прошлое, то наша прогулка 👣 по залам Третьяковской галереи — настоящее путешествие во времени.

Вы встретитесь с ключевыми работами русских художников, расшифруете скрытые в картинах символы.

А в результате поймете, как в живописных полотнах отразилась полная тайн и загадок русская история 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 49 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Прогулка по Третьяковской галерее
Прогулка по Третьяковской галерее

Что вас ожидает

Понять язык русской живописи
Вы встретитесь с шедеврами русского искусства разных периодов — от полотен 17 века, когда зарождается светская живописная школа, до эпохальных работ начала 20 столетия. В центре нашего внимания окажутся картины, которые вы встречали на страницах школьных учебников, и скандальные полотна «передвижников» (об этом течении поговорим отдельно). С моей помощью вы рассмотрите шедевры в контексте исторической эпохи, разберетесь в стилях живописи, научитесь отличать картины разных художников и направлений. А кроме того, распознаете скрытые знаки и символы, зашифрованные в полотнах.

Феномен Третьяковской галереи
Разумеется, мы не обойдем стороной историю 📖 самой впечатляющей коллекции русской живописи. Я расскажу о жизни московских купцов-меценатов Павла и Сергея Третьяковых, поделюсь интересными фактами о галерее и её создании. Вы разберетесь, как, не имея специального художественного образования, Павел Третьяков за 4 десятилетия создал потрясающую коллекцию произведений русского искусства — более 2000 предметов!

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 в галерею, которые путешественник приобретает для себя и для гида (на билет 🎫 гида действуют льготы). Билеты 🎫 можно купить онлайн или в кассе галереи: 500 руб. /взрослый, льготный — 300 руб., 250 руб. или бесплатно в зависимости от категории.
  • Режим работы Третьяковской галереи: вторник, среда, воскресенье — с 10:00 до 18:00; четверг, пятница, суббота — с 10:00 до 21:00. Выходной — понедельник.
  • Максимальное количество участников — 2 человека
Начало и место завершения
🚩 в районе станции Третьяковская
Прогулка по Третьяковской галерее
Прогулка по Третьяковской галерее
Прогулка по Третьяковской галерее
Прогулка по Третьяковской галерее
Прогулка по Третьяковской галерее
Прогулка по Третьяковской галерее
Прогулка по Третьяковской галерее

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Marina
Marina
Коренная москвичка, аккредитованный экскурсовод, образование высшее, дополнительное образование по специальности «История искусства». Увлекаюсь разными видами искусства — музыкой, архитектурными стилями, историей Москвы, иконографией. Постоянно занимаюсь повышением квалификации — посещаю мастер-классы и тематические лекции по интересующим меня вопросам истории, искусствоведения и архитектуры. В любой деятельности считаю главным наличие творческого начала, увлеченности. Для меня работа экскурсовода — это живое общение с людьми, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства и истории города. Стремлюсь заинтересовать и увлечь аудиторию в процессе экскурсии, дать ощущение совместного творчества. Хочу быть востребованным, высокообразованным экскурсоводом, способным вдохновлять людей красотой произведений искусства.
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