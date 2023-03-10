Marina проводит ещё 5 экскурсий

Мои заказы

Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)

Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи
Если произведение искусства — это окно, через которое можно заглянуть в прошлое, то наша прогулка по залам Третьяковской галереи — настоящее путешествие во времени. Вы встретитесь с ключевыми работами русских художников, расшифруете скрытые в картинах символы. А в результате поймете, как в живописных полотнах отразилась полная тайн и загадок русская история.
4.9
55 отзывов
Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)
Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)
Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)

Описание билета

Понять язык русской живописи

Вы встретитесь с шедеврами русского искусства разных периодов — от полотен 17 века, когда зарождается светская живописная школа, до эпохальных работ начала 20 столетия. В центре нашего внимания окажутся картины, которые вы встречали на страницах школьных учебников, и скандальные полотна «передвижников» (об этом течении поговорим отдельно). С моей помощью вы рассмотрите шедевры в контексте исторической эпохи, разберетесь в стилях живописи, научитесь отличать картины разных художников и направлений. А кроме того, распознаете скрытые знаки и символы, зашифрованные в полотнах.

Феномен Третьяковской галереи

Разумеется, мы не обойдем стороной историю самой впечатляющей коллекции русской живописи. Я расскажу о жизни московских купцов-меценатов Павла и Сергея Третьяковых, поделюсь интересными фактами о галерее и её создании. Вы разберетесь, как, не имея специального художественного образования, Павел Третьяков за 4 десятилетия создал потрясающую коллекцию произведений русского искусства — более 2000 предметов!

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты с экскурсионным обслуживанием: 1650 ₽ — взрослые, 1250 ₽ — дети 7–17 лет.
  • Возможно также организовать экскурсию на русском языке по постоянной экспозиции Новой Третьяковки — «Мир русского авангарда»
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно могу провести вас по временной выставке «Цветы — символ красоты» на Кадашевской наб. в двух форматах:
1. Официальный с полным правом проведения (стоимость 12 000 ₽, оплачивается отдельно)
2. Неформальный — уютная беседа в кафе с разбором ключевых тем + краткий обзор у картин, без официальных сборов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции Третьяковская
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2140 туристов
Коренная москвичка, аккредитованный гид, высшее образование, дополнительное — «История искусства». Есть аккредитация на проведение экскурсий в Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, на временных и постоянных музейных выставках. В любой деятельности считаю
читать дальшеуменьшить

важным творческое начало и увлечённость. Работа гида — это живое общение, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства. Стремлюсь заинтересовать и увлечь, создать ощущение совместного творчества. Наша команда — это гиды, объединённые любовью к Москве и желанием делиться её уникальной историей. Открываем удивительные страницы культуры, архитектуры и традиций, делая каждую программу не просто информационной, а по-настоящему эмоциональной. Специализируемся на разных темах и маршрутах — от истории и архитектуры до велоэкскурсий и сплавов на байдарках. Каждый в команде обладает глубокими и уникальными знаниями в своей области.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
3
3
3
2
1
Л
Марина подарила нам чудесную прогулку по Третьяковской галлерее. Еще когда я подбирала экскурсию для знакомства своих детей с "Третьяковкой", для меня оказалось очень созвучным всё то, что предлагала Марина в
читать дальшеуменьшить

описании прогулки. Можно сказать, что реальность превзошла ожидания. Очень интеллигентно, очень ненавязчиво, но в то же время профессионально увлекая моих мальчишек в размышления и, получая от них ответную реакцию, Марина удивительно много успела рассказать нам за это совместно проведенное время - от краткой биографии братьев Третьяковых и истоков образования их коллекции до описания полотен с переплетением информации о творчестве художников с фактами из их жизни.
Спасибо большое Марине от нашей семьи!!!

Марина подарила нам чудесную прогулку по Третьяковской галлерее. Еще когда я подбирала экскурсию для знакомства своих
Марина подарила нам чудесную прогулку по Третьяковской галлерее. Еще когда я подбирала экскурсию для знакомства своих
Марина подарила нам чудесную прогулку по Третьяковской галлерее. Еще когда я подбирала экскурсию для знакомства своих
Марина подарила нам чудесную прогулку по Третьяковской галлерее. Еще когда я подбирала экскурсию для знакомства своих
Вам был полезен этот отзыв?
М
Спасибо огромное за экскурсию по Третьяковке на немецком языке. Были с сыном 14 лет, обоим очень понравилось 😊 - и интересный рассказ и прекрасные полотна и истории из жизни художников!
Спасибо огромное за экскурсию по Третьяковке на немецком языке. Были с сыном 14 лет, обоим очень
Спасибо огромное за экскурсию по Третьяковке на немецком языке. Были с сыном 14 лет, обоим очень
Спасибо огромное за экскурсию по Третьяковке на немецком языке. Были с сыном 14 лет, обоим очень
Спасибо огромное за экскурсию по Третьяковке на немецком языке. Были с сыном 14 лет, обоим очень
Вам был полезен этот отзыв?
A
Бесподобно! Марина однозначно умеет работать с самой сложной аудиторией - с детьми. Она умеет увлечь, удержать внимание) самой дико понравилось! Так возможно только, когда человек любит свою профессию. Пойдем и на другие экспозиции с Мариной ❤️
Бесподобно! Марина однозначно умеет работать с самой сложной аудиторией - с детьми. Она умеет увлечь, удержать
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Ходила с 4х летней внучкой. Была уверена, что больше 30 минут не выдержит, но наш гид сумела так её заинтересовать, что ребёнок ходил с открытым ртом 1,5 часа и хотела ещё.
Огромное спасибо Марине!
Ходила с 4х летней внучкой. Была уверена, что больше 30 минут не выдержит, но наш гид
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Прогулка с Мариной нам очень понравила, информация была подана легко, интересно. Спасибо за подаренные эмоции.
Прогулка с Мариной нам очень понравила, информация была подана легко, интересно. Спасибо за подаренные эмоции.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсия превзошла наши ожидания. Мы с мужем - искушённые экскурсанты и давно предпочитаем индивидуальные экскурсии групповым.
Марина не просто провела нас по залам Третьяковки, а устроила целое историческое путешествие. В ее
читать дальшеуменьшить

рассказе была и история купечества, и очень интересные факты о градостроительстве, и история развития живописи. Самое замечательное, что все это вместе позволило нам взглянуть на хорошо знакомые прежде картины совершенно в ином свете. Экскурсия прошла на одном дыхании, и мы с супругом потом ещё раз повторили наш маршрут, так как хотелось многое обсудить и посмотреть ещё раз.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)»

Загадки русской истории в Третьяковской галерее (квест без гида)
Пешая
2 часа
-
5%
18 отзывов
Квест
до 5 чел.
Загадки русской истории в Третьяковской галерее (квест без гида)
Полюбоваться полотнами великих мастеров и поучаствовать в расследовании
Начало: В Третьяковской галерее
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
950 ₽1000 ₽ за человека
Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
Пешая
1.5 часа
277 отзывов
Квест
Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
Весело и необычно познакомиться с шедеврами в компании виртуального ведущего - для детей 6-13 лет
Начало: В Третьяковской галерее
Завтра в 12:00
9 авг в 10:30
от 1625 ₽ за человека
Входной билет в Третьяковскую галерею
402 отзыва
Билеты
Входной билет в Третьяковскую галерею
Начало: Лаврушинский переулок, д. 10
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
770 ₽ за билет
Третьяковская галерея: первое знакомство (на английском языке)
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Третьяковская галерея: первое знакомство (на английском языке)
Научиться читать тайные знаки в картинах и увидеть знаменитое полотно Репина после реставрации
Начало: У Третьяковской галереи
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от 12 500 ₽ за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 7200 ₽ за экскурсию