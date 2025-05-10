Лучшее время для посещения аудиоквеста в Третьяковской галерее - зимние месяцы: январь, февраль, ноябрь и декабрь. В это время года галерея предоставляет уютную атмосферу, позволяющую полностью погрузиться в искусство, не отвлекаясь на погодные условия. Весной и осенью также комфортно, но возможно большее количество посетителей. Летом, хотя и возможно посещение, галерея может быть более загруженной, что может повлиять на комфортное прохождение квеста.

В Третьяковской галерее произошло загадочное исчезновение коллекционера, оставившего странное послание. Погрузитесь в аудиоквест-спектакль, где оживают картины и звучат голоса великих художников. Вас ждут загадки, подсказки и ответы, которые помогут раскрыть тайну. Насладитесь шедеврами таких мастеров, как Серов, Суриков и Айвазовский. Идеально для семей с детьми благодаря интерактивным заданиям. Входные билеты приобретаются отдельно

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание квеста

Аудиоквест-спектакль погрузит вас в историю с загадками, но не волнуйтесь — будут подсказки. Вы без спешки ответите на все вопросы квеста и насладитесь искусством или, если захотите, сразу посмотрите ответы и растворитесь в сюжете. Чтобы лучше представить, что вас ждёт, послушайте пример аудио.

Вы узнаете исторические факты и легенды про Третьякова и художников. Поговорите с Пушкиным и Гоголем. И удивитесь ожившим картинам, которые расскажут вам свои истории.

На вашем пути — «Девочка с персиками» Серова, «Боярыня Морозова» Сурикова, «Богатыри» Васнецова, «Радуга» Айвазовского, «Утро в сосновом лесу» Шишкина и Савицкого, «Всадница» Брюллова и другие шедевры.

Такой формат идеально подходит для семей с детьми, так как в программу включены интерактивные задания, которые можно сделать всем вместе. Также вас ждут небольшие загадки и вопросы, на которые надо будет отвечать в процессе истории. На каждую загадку обязательно даётся подсказка и ответ, чтобы вы не испытывали затруднений в ходе вашего путешествия по Третьяковской галерее.

Организационные детали

Дополнительные расходы — входные билеты в Третьяковскую галерею. Их вы покупаете самостоятельно

Некоторые картины в галерее могут быть на реставрации, но это не помешает пройти квест

Как работает аудиоквест