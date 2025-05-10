Аудиоквест-спектакль по Третьяковской галерее «Шёпот холстов»
Погрузитесь в мир искусства и загадок в Третьяковской галерее. Откройте тайны исчезновения коллекционера и насладитесь шедеврами в интерактивном формате
В Третьяковской галерее произошло загадочное исчезновение коллекционера, оставившего странное послание. Погрузитесь в аудиоквест-спектакль, где оживают картины и звучат голоса великих художников. Вас ждут загадки, подсказки и ответы, которые помогут раскрыть тайну. Насладитесь шедеврами таких мастеров, как Серов, Суриков и Айвазовский. Идеально для семей с детьми благодаря интерактивным заданиям. Входные билеты приобретаются отдельно
4.75
4 отзыва
5 причин купить этот квест
🎨 Погружение в мир искусства
🧩 Интерактивные загадки
👨👩👧👦 Подходит для семей
🖼️ Знакомство с шедеврами
📜 Исторические факты и легенды
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения аудиоквеста в Третьяковской галерее - зимние месяцы: январь, февраль, ноябрь и декабрь. В это время года галерея предоставляет уютную атмосферу, позволяющую полностью погрузиться в искусство, не отвлекаясь на погодные условия. Весной и осенью также комфортно, но возможно большее количество посетителей. Летом, хотя и возможно посещение, галерея может быть более загруженной, что может повлиять на комфортное прохождение квеста.
Аудиоквест-спектакль погрузит вас в историю с загадками, но не волнуйтесь — будут подсказки. Вы без спешки ответите на все вопросы квеста и насладитесь искусством или, если захотите, сразу посмотрите ответы и растворитесь в сюжете. Чтобы лучше представить, что вас ждёт, послушайте пример аудио.
Вы узнаете исторические факты и легенды про Третьякова и художников. Поговорите с Пушкиным и Гоголем. И удивитесь ожившим картинам, которые расскажут вам свои истории.
На вашем пути — «Девочка с персиками» Серова, «Боярыня Морозова» Сурикова, «Богатыри» Васнецова, «Радуга» Айвазовского, «Утро в сосновом лесу» Шишкина и Савицкого, «Всадница» Брюллова и другие шедевры.
Такой формат идеально подходит для семей с детьми, так как в программу включены интерактивные задания, которые можно сделать всем вместе. Также вас ждут небольшие загадки и вопросы, на которые надо будет отвечать в процессе истории. На каждую загадку обязательно даётся подсказка и ответ, чтобы вы не испытывали затруднений в ходе вашего путешествия по Третьяковской галерее.
Организационные детали
Дополнительные расходы — входные билеты в Третьяковскую галерею. Их вы покупаете самостоятельно
Некоторые картины в галерее могут быть на реставрации, но это не помешает пройти квест
Как работает аудиоквест
После оплаты я пришлю вам ссылку на сайт и данные для входа
Квест вы проходите самостоятельно в любое удобное время (в рамках графика работы Третьяковской галереи) — после оплаты он будет доступен в течение 1 года
Для прохождения квеста нужны телефон или планшет с доступом в интернет и наушники
Стоимость указана за доступ к квесту-спектаклю на одном устройстве
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 747 туристов
Меня зовут Геннадий. Около 10 лет играл в КВН, а потом 5 лет тренерствовал там же. Но это не главное. Ещё я финалист всероссийского конкурса гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов — 2024». Но это тоже не главное. Главное, что я люблю родную землю, страну и город.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
10 мая 2025
Очень понравилась подача материала. Были с ребенком 8 лет! Он тоже в восторге. К сожалению пару картин из залов переместили, но все остальное нашлись. Гениальная идея рассказа с музыкальным сопровождением читать дальше
и с разными голосами, очень краткие, емкие и цепляющие истории картин. Понравилось! Ребенок удерживал внимание, т. к. истории краткие и такие эмоциональные. Я даже всплакнула над историей «Тройки», прониклась философией «Радуги» и даже немного стало страшновато от истории надменной и таинственной «Незнакомой». Точно бы рекомендовала такой увлекательный квест! Эмоционально и запоминающе!
Н
Наталья
4 мар 2025
Квест прошли примерно за 2 часа, была с детьми 10 и 15 лет, всем очень понравилось. Интересный формат экскурсии - не просто информация про картины, а целая детективная история. Также спасибо организаторам за квиз, который можно пройти после экскурсии! Мы его проходили уже вечером дома, это отличный способ повторить названия картин и имена художников, спасибо!
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Ольга
4 мар 2025
Ходили всей семьей с тремя детьми (18, 11 и 6 лет), всем понравилось. Младшая не очень внимательно слушала, но с удовольствием искала картины. Остальные все слушали с интересом. Удобно, что можно включить одновременно на нескольких телефонах. Узнали много интересных фактов, средний сын увидел картины из школьной программы, что тоже было полезно. Идея и реализация квеста просто отличная!
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Анастасия
20 фев 2025
Спасибо большое за удивительное путешествие в мире живописи