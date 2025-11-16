90-е! Лихие, бандитские! 90-е! Лихие, бандитские, свободные, крутые — каких только эпитетов нет к этому периоду. Ведь это действительно стремительный и уникальных период в истории нашей страны, в который произошел переход от коммунистического строя к демократии, от советской административно-командной экономики к рыночной, от единого СССР к национальным республикам. Это время, когда изменилось буквально все. Мы приглашаем вас на деликатную, эмоциональную, глубокую экскурсию по новейшей истории. По истории, когда спустя 70 лет вдруг просияло слово «Свобода». Но, как говорил поэт Вениамин Хлебников еще в 1917: «свобода пришла нагая». Создавая экскурсии, мы любим браться за сложные темы и раскрывать, казалось бы, всем известные достопримечательности с совершенно неожиданной стороны. Так было в «Культурно матом» и в «Сексе в СССР», так будет и в «90-х». Наша экскурсия пройдет по Старому Арбату. И Арбат был выбран нами не случайно. Мы посмотрим на Арбат как в зеркало, отражающее перемены того времени. На нашей экскурсии вы узнаете:

Как период великих изменений в нашей стране начался с похорон.

Свидетелем каких самых важных политических событий 90-х были Новый и Старый Арбат.

Как зарождалась частная торговля, расскажем, кто такие челноки и вспомним прабабушку нынешних маркетплейсов.

Поговорим о революционных изменениях, которые сейчас всем нам кажутся чем-то обыденным.

Добавим немного перчинки: узнаем, какие сексуальные свободы пришли в 90-е • Расскажем про дом, откуда пошло в 90-е первое негосударственное коммерческое радиовещание, как появились первые музыкальные радиостанции и в наш лексикон пришло слово диджей.

Мы увидим знаменитую стену Цоя на Арбате и поговорим о музыке 90-х, о роке, попсе и, конечно, блатном шансоне.

Найдем дом, где жила ясновидящая Джуна и вспомним как в 90-е наша страна дружно погружалась в психологический транс с экстрасенсами.

Конечно, мы поговорим о криминале 90-х, как в наш лексикон пришли слова «крыша», «сходняк» и многие другие.

Расскажем, на чем зарабатывали первые капиталы коммерсанты 90-х, откуда пришли слова «новые русские», мода на малиновые пиджаки и барсетки. Переулки Арбата «Ты течешь, как река. Странное название!» — писал об Арбате Булат Окуджава. Вот и мы с вами окунемся в переулки Арбата времен 90-х, погрузимся в этот период, который уже стал историей. Экскурсия пешая, пожалуйста, одевайтесь по погоде. Не забудьте взять барсетку, малиновый пиджак и пейджер — шутим! Лучше возьмите зонт на случай дождя. Важная информация:.

Расскажем, на чем зарабатывали первые капиталы коммерсанты 90-х, откуда пришли слова «новые русские», мода на малиновые пиджаки и барсетки. Переулки Арбата «Ты течешь, как река. Странное название!» — писал об Арбате Булат Окуджава. Вот и мы с вами окунемся в переулки Арбата времен 90-х, погрузимся в этот период, который уже стал историей. Экскурсия пешая, пожалуйста, одевайтесь по погоде. Не забудьте взять барсетку, малиновый пиджак и пейджер — шутим! Лучше возьмите зонт на случай дождя. Важная информация:.

• Расскажем, на чем зарабатывали первые капиталы коммерсанты 90-х, откуда пришли слова «новые русские», мода на малиновые пиджаки и барсетки. Переулки Арбата «Ты течешь, как река. Странное название!» — писал об Арбате Булат Окуджава. Вот и мы с вами окунемся в переулки Арбата времен 90-х, погрузимся в этот период, который уже стал историей. Экскурсия пешая, пожалуйста, одевайтесь по погоде. Не забудьте взять барсетку, малиновый пиджак и пейджер — шутим! Лучше возьмите зонт на случай дождя. Важная информация: