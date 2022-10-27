Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки»

Открыть тайны Хитровки, пройти испытания для сыщиков и услышать истории преступной Москвы

Готовы перевоплотиться в настоящих детективов? Вместе с легендарным сыщиком вы окажетесь на улицах старой Москвы и, выполняя задания, отыщете клад аферистки Соньки Золотой Ручки.

Игры на конспирацию, хитрые шифровки, секреты Салтычихи и банды «Червовые валеты», закоулки Хитровки и колоритные дворики — шаг за шагом мы распутаем дело и докопаемся до истины!
Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки»
Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки»
Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки»
Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки»
Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки»
Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки»
Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки»
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Описание

Что вас ожидает

Распутать дело с русским Шерлоком Холмсом

Найти клад преступницы Соньки Золотой Ручки — задача непростая! Но на расследование юные детективы отправятся не в одиночку, а в компании легендарного московского сыщика Аркадия Кошко, которого современники окрестили русским Шерлоком Холмсом. По секретным посланиям мы будем искать путь к кладу, проходя испытания для настоящих сыщиков: конспирация, проверка силы и ловкости, шифровки и фокусы — все это дополнит истории старой Москвы и сделает их еще интереснее.

«Московский Бермудский треугольник»

Расследование-квест приведет нас в самые загадочные районы Москвы. Участники отыщут след банды «Червовые валеты», узнают о премудростях работы городового, о том, куда сдавали неугодных девиц царского рода и чем запомнился княжеский отрок Игнатий. Мы раскроем секреты Ивановской горки и увидим:

  • Церковь Всех святых на Кулишках: выясним, где находятся те самые кулишки, куда посылают назойливых собеседников;
  • Ивановский монастырь, лютеранский костел Петра и Павла и палаты 16 века;
  • Хитровку — некогда самый криминальный район Москвы;
  • Сохранившийся двор, в котором собирались отчаянные преступники всех мастей;
  • Храм Николы Подкопаева, куда решили сделать подкоп два отчаянных грабителя;
  • Ивановский монастырь, в подвалах которого содержалась кровожадная Салтычиха;
  • А еще дом-утюг, дом Румянцева, дом Бунина с раками-портными и многое другое.

Кому подойдет квест

Задания и истории экскурсии-квеста рассчитаны на детей от 7 лет до 15 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Китай-Город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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