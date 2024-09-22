Перевоплотитесь в детективов и отправьтесь на поиски клада аферистки Соньки Золотой Ручки.



В компании с легендарным сыщиком Аркадием Кошко, участники будут разгадывать шифровки и раскрывать секреты старой Москвы.



Квест проведет через исторические районы, где можно узнать о банде «Червовые валеты», тайнах Ивановской горки и многом другом. Увлекательные задания и истории сделают это приключение незабываемым для детей и школьников

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего для детективного квеста подходят летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Москве комфортная погода, что позволяет с удовольствием погружаться в атмосферу старинных улиц и загадок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться квестом, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. Зимой и в другие месяцы, хотя и возможны прогулки, стоит учитывать холод и возможные осадки, что может немного снизить комфорт от участия.

Сейчас август — это идеальное время.