Найти клад преступницы Соньки Золотой Ручки — задача непростая! Но на расследование юные детективы отправятся не в одиночку, а в компании легендарного московского сыщика Аркадия Кошко, которого современники окрестили русским Шерлоком Холмсом. По секретным посланиям мы будем искать путь к кладу, проходя испытания для настоящих сыщиков: конспирация, проверка силы и ловкости, шифровки и фокусы — все это дополнит истории старой Москвы и сделает их еще интереснее.
Расследование-квест приведет нас в самые загадочные районы Москвы. Участники отыщут след банды «Червовые валеты», узнают о премудростях работы городового, о том, куда сдавали неугодных девиц царского рода и чем запомнился княжеский отрок Игнатий. Мы раскроем секреты Ивановской горки и увидим:
Задания и истории экскурсии-квеста рассчитаны на детей от 7 лет до 15 лет.