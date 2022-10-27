Готовы перевоплотиться в настоящих детективов? Вместе с легендарным сыщиком вы окажетесь на улицах старой Москвы и, выполняя задания, отыщете клад аферистки Соньки Золотой Ручки. Игры на конспирацию, хитрые шифровки, секреты Салтычихи и банды «Червовые валеты», закоулки Хитровки и колоритные дворики — шаг за шагом мы распутаем дело и докопаемся до истины!

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Описание

Что вас ожидает

Распутать дело с русским Шерлоком Холмсом

Найти клад преступницы Соньки Золотой Ручки — задача непростая! Но на расследование юные детективы отправятся не в одиночку, а в компании легендарного московского сыщика Аркадия Кошко, которого современники окрестили русским Шерлоком Холмсом. По секретным посланиям мы будем искать путь к кладу, проходя испытания для настоящих сыщиков: конспирация, проверка силы и ловкости, шифровки и фокусы — все это дополнит истории старой Москвы и сделает их еще интереснее.

«Московский Бермудский треугольник»

Расследование-квест приведет нас в самые загадочные районы Москвы. Участники отыщут след банды «Червовые валеты», узнают о премудростях работы городового, о том, куда сдавали неугодных девиц царского рода и чем запомнился княжеский отрок Игнатий. Мы раскроем секреты Ивановской горки и увидим:

Церковь Всех святых на Кулишках: выясним, где находятся те самые кулишки, куда посылают назойливых собеседников;

Ивановский монастырь, лютеранский костел Петра и Павла и палаты 16 века;

Хитровку — некогда самый криминальный район Москвы;

Сохранившийся двор, в котором собирались отчаянные преступники всех мастей;

Храм Николы Подкопаева, куда решили сделать подкоп два отчаянных грабителя;

Ивановский монастырь, в подвалах которого содержалась кровожадная Салтычиха;

А еще дом-утюг, дом Румянцева, дом Бунина с раками-портными и многое другое.

Кому подойдет квест

Задания и истории экскурсии-квеста рассчитаны на детей от 7 лет до 15 лет.