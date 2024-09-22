Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, разгадывая тайны вместе с легендарным сыщиком. Найдите клад Соньки Золотой Ручки, проходя испытания и открывая секреты
Перевоплотитесь в детективов и отправьтесь на поиски клада аферистки Соньки Золотой Ручки.
В компании с легендарным сыщиком Аркадием Кошко, участники будут разгадывать шифровки и раскрывать секреты старой Москвы.
Квест проведет через исторические районы, где можно узнать о банде «Червовые валеты», тайнах Ивановской горки и многом другом. Увлекательные задания и истории сделают это приключение незабываемым для детей и школьников
Лучше всего для детективного квеста подходят летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Москве комфортная погода, что позволяет с удовольствием погружаться в атмосферу старинных улиц и загадок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться квестом, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. Зимой и в другие месяцы, хотя и возможны прогулки, стоит учитывать холод и возможные осадки, что может немного снизить комфорт от участия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Церковь Всех святых на Кулишках
Ивановский монастырь
Лютеранский костел Петра и Павла
Хитровка
Храм Николы Подкопаева
Дом-утюг
Дом Румянцева
Дом Бунина
Описание квеста
Распутать дело с русским Шерлоком Холмсом
Найти клад преступницы Соньки Золотой Ручки — задача непростая! Но на расследование юные детективы отправятся не в одиночку, а в компании легендарного московского сыщика Аркадия Кошко, которого современники окрестили русским Шерлоком Холмсом. По секретным посланиям мы будем искать путь к кладу, проходя испытания для настоящих сыщиков: конспирация, проверка силы и ловкости, шифровки и фокусы — все это дополнит истории старой Москвы и сделает их еще интереснее.
«Московский Бермудский треугольник»
Расследование-квест приведет нас в самые загадочные районы Москвы. Участники отыщут след банды «Червовые валеты», узнают о премудростях работы городового, о том, куда сдавали неугодных девиц царского рода и чем запомнился княжеский отрок Игнатий. Мы раскроем секреты Ивановской горки и увидим:
Церковь Всех святых на Кулишках: выясним, где находятся те самые кулишки, куда посылают назойливых собеседников;
Ивановский монастырь, лютеранский костел Петра и Павла и палаты 16 века;
Хитровку — некогда самый криминальный район Москвы;
Сохранившийся двор, в котором собирались отчаянные преступники всех мастей;
Храм Николы Подкопаева, куда решили сделать подкоп два отчаянных грабителя;
Ивановский монастырь, в подвалах которого содержалась кровожадная Салтычиха;
А еще дом-утюг, дом Румянцева, дом Бунина с раками-портными и многое другое.
Кому подойдет квест
Задания и истории экскурсии-квеста рассчитаны на детей от 7 лет до 15 лет
Игру можно провести для школьных групп
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Китай-Город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2262 туристов
Аккредитованный гид, профессиональный драматический актёр, режиссёр. Провожу экскурсии-шоу. Умею найти подход ко взрослым и детям. Обожаю свою работу.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Инна
Интересная неспешная экскурсия. Приятно провели время.
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А
Алёна
Вежливый и приятный мужчина, прогулка прошла отлично!
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Ю
Юля
Дмитрий -просто огонь! 🔥 провел экскурсию на 5++++++++ так интересно! Столько фактов узнали попутно в квесте! Были с детьми -подростками 12-13 лет. Они влюблены))) всем рекомендуем! И маршрут очень красивый и увлекательный)👍
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Е
Евгени
И нам и детям (ради которых она была запланирована) все понравилось. Экскурсовод смог сочетать и детективную историю для привлечения детей, и исторические факты про район!
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Р
Роман
Профессионально и с душой! И детям и взрослым экскурсод и маршрут понравились. Очень круто время провели!) Рекомендуем!
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Семён
Мероприятие безусловно ориентировано на детей, но это не самая динамичная и не самая вовлекающая экскурсия для детей на моём веку. Думаю, Дмитрию ещё предстоит набраться опыта. Фишка с переодеванием детей в сыщиков прекрасна!
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