Литературное Переделкино

Если вам знакомы такие всемирно известные имена как Чуковский, Пастернак, Горький, то вам...

Если вам знакомы такие всемирно известные имена как Чуковский, Пастернак, Горький, то вам обязательно нужно посетить легендарный городок писателей Переделкино! Вы пройдете по местам известных литераторов и узнаете много интересного об из жизни и здешних местах.
Литературное Переделкино
Литературное Переделкино
Литературное Переделкино
Литературное Переделкино
Литературное Переделкино
Литературное Переделкино

Что вы увидите 🤩

  • Патриаршее подворье при резиденции Патриарха
  • Храм Игоря Черниговского
  • улица Серафимовича, улица Павленко
  • парк Дома творчества писателей
  • Территории дач Пастернака и Чуковского (кроме понедельника)
Если вам знакомы такие всемирно известные имена как Чуковский, Пастернак, Горький, то вам обязательно нужно посетить легендарный городок писателей Переделкино! Ну, а если вы до сих пор не знаете, где находится летняя резиденция Патриарха, то настоятельно рекомендую вам посетить эту экскурсию.

Что вас ждет:

  • Прогуляетесь и подышите свежим воздухом. Сам Максим Горький приезжал сюда за этим же.
  • Пройдёте тропами, по которым когда-то ходили великие писатели.
  • Узнаете невероятно интересную историю городка.
  • Увидите дома постройки 30-х годов прошлого столетия. Именно в них заселялись первые жители городка.
  • Узнаете историю этой местности начиная с 17 века
  • Посетите Храм Игоря Черниговского, на купола которого приезжают полюбоваться даже из других городов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Переделкино Литературное
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обзорная пешеходная экскурсия
Что не входит
  • Экскурсии в музеях Пастернака или Чуковского. Бронируется заранее и оплачивается отдельно.
Где начинаем и завершаем
Начало: Платформа Переделкино
Завершение: Ул. Павленко
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Наталья К.
Наталья К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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