Если вам знакомы такие всемирно известные имена как Чуковский, Пастернак, Горький, то вам обязательно нужно посетить легендарный городок писателей Переделкино! Ну, а если вы до сих пор не знаете, где находится летняя резиденция Патриарха, то настоятельно рекомендую вам посетить эту экскурсию.
Что вас ждет:
- Прогуляетесь и подышите свежим воздухом. Сам Максим Горький приезжал сюда за этим же.
- Пройдёте тропами, по которым когда-то ходили великие писатели.
- Узнаете невероятно интересную историю городка.
- Увидите дома постройки 30-х годов прошлого столетия. Именно в них заселялись первые жители городка.
- Узнаете историю этой местности начиная с 17 века
- Посетите Храм Игоря Черниговского, на купола которого приезжают полюбоваться даже из других городов.