Если вам знакомы такие всемирно известные имена как Чуковский, Пастернак, Горький, то вам обязательно нужно посетить легендарный городок писателей Переделкино! Ну, а если вы до сих пор не знаете, где находится летняя резиденция Патриарха, то настоятельно рекомендую вам посетить эту экскурсию.

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