В Переделкино не бывает плохой погоды.
И пусть говорят, что весь здешний пейзаж выпит Пастернаком, мы насладимся местными красотами в любой сезон.
Во время прогулки окунёмся в забытое советское прошлое и ощутим творческий дух этого удивительного места.
Поговорим о литературе, вспомним местные байки и судьбы писателей, улыбнёмся шуткам и эпиграммам знаменитых дачников.
И пусть говорят, что весь здешний пейзаж выпит Пастернаком, мы насладимся местными красотами в любой сезон.
Во время прогулки окунёмся в забытое советское прошлое и ощутим творческий дух этого удивительного места.
Поговорим о литературе, вспомним местные байки и судьбы писателей, улыбнёмся шуткам и эпиграммам знаменитых дачников.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 15:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Будем гулять по центральной части городка писателей: в районе улиц Серафимовича и Павленко.
- Рассмотрим снаружи литературные дачи, поговорим об их владельцах и о бытовых условиях для творчества.
- По-новому взглянем на Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, Андрея Вознесенского, Дарью Донцову и многих других знаменитостей.
- Заглянем в Дом творчества и обсудим сегодняшнюю креативную жизнь Переделкино.
Поговорим:
- о Переделкино-Перелыгино Михаила Булгакова
- Переделкино-Перепискино товарища Сталина
- писательском быте
- мотиве отказаться от Нобелевской премии
- месте, где прятал свою последнюю любовь Борис Пастернак
- особом недуге — «ревматизме головы»
- месте, где Корней Чуковский закопал Чукоккалу
- окончании истории про Бармалея
- секретах Лилиного пруда
- звёздных бомжах Переделкино
- здешних любовных треугольниках
- нашумевших самоубийствах в Переделкино
- дачниках «неясной поляны»: экономисте Чубайсе, миллиардере Абрамовиче, телеведущем Соловьёве
- причинах, которые привели в Переделкино режиссёра Квентина Тарантино и актёра Шона Коннери
Экскурсию мы закончим у дома-музея Бориса Пастернака (посещение музея в план экскурсии не входит).
Организационные детали
- Все дачи мы осматриваем только снаружи
- Добираться в посёлок лучше так, как ездили в Переделкино большинство советских писателей — на электричке от Киевского вокзала до ж/д платформы «Переделкино» (это 20 минут пути, интервал движения очень небольшой). Далее — пешком ещё минут 20-30 до Дома Творчества (ул. Погодина, 4). Ещё способы: с помощью МЦД4, или на метро до ст. Новопеределкино (далее — автобусом, потом — пешком), или на такси. Если отправитесь на машине, то парковка находится у храма св. Игоря Черниговского в Ново-Переделкино.
- Режим работы домов-музеев Корнея Чуковского и Бориса Пастернака: ежедневно с 11 до 18, кроме понедельника (выходной). Цена входного билета 300 руб. (льготный билет — 200 руб.).
- Также в Переделкино работают музеи Евгения Евтушенко и Булата Окуджавы (кроме понедельника, по предварительной записи на официальных сайтах этих музеев).
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 000 ₽
|Дети до 18 лет
|800 ₽
|Пенсионеры
|800 ₽
|Студенты
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома творчества в Переделкино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 740 туристов
Меня зовут Сергей. Со студенческих лет люблю узнавать и собирать интересные факты и истории о любимом городе. Вначале делился своими знаниями только с друзьями, поэтому до сих пор мои экскурсии — это дружеские прогулки, на которых всегда царят яркие эмоции, позитивный настрой и живое общение. В наличии историческое образование, аккредитация Комитета по туризму города Москвы и всегда хорошее настроение.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 107 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Оксана
3 июня 2024
Экскурсия понравилась, соответствует названию. Так как была в Переделкино первый раз, то вся информация была для меня новая и интересная. Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется литературой.
Татьяна
3 июня 2024
Спасибо за экскурсию. Интересно и познавательно. Много информации, стихов и даже музыки. Прекрасная прогулка! Рекомендуем.
Т
Татьяна
3 июня 2024
Спасибо огромное Сергею, прекрасный рассказчик, быстро пролетевшие два часа оставили стойкое желание вернуться ещё, досмотреть, пересмотреть, перечитать)
Е
Елена
2 июня 2024
Прекрасно! Содержательно, эмоционально, с тонким юмором! Душевно)
Е
Евгения
2 июня 2024
Добрый день, наш гид выше всех похвал, столько интересного и ранее неизвесного для меня рассказал. Был на высоте одним словом, спасибо Вам большое!!!
А
Александра
1 июня 2024
Экскурсия очень понравилась. Было очень интересно, весело и непринужденно. Гид Сергей показывал фото жильцов дач в Переделкино, декламировал их стихи и включал аудиозаписи. После экскурсии можно самостоятельно погрузится в переделкинскую атмосферу: полюбоваться местными пейзажами, посетить дачи Пастернака и Чуковского, сходить к источникам, покушать в одном из местных кафешек. Очень рекомендую гида, экскурсию и локацию.
Людмила
29 мая 2024
Спонтанно решили провести мой день рождения в режиме прогулки. Выбор пал на Переделкино с пешеходной экскурсией во главе с Сергеем. Гуляли больше 2х часов. У нас компания собралась из 3х
Е
Елена
29 мая 2024
Недавно посетила экскурсию в Переделкино, и осталась под впечатлением! Сергей очень профессиональный гид– его знания и увлекательный рассказ сделали эту прогулку очень насыщенной. Маршрут включает в себя самые интересные места,
Инна
28 мая 2024
Уже порекомендовала гида Сергея Крюкова моим друзьям,кому тема литературного наследия нашей страны не безразлична. Прекрасный рассказчик, деликатно излагающий даже щепетильные вопросы «ЖЗЛ»(жизни замечательных людей 😀), интеллигентный и быстро ориентирующийся на
Игорь
24 мая 2024
Сергей прекрасно знает предмет и умеет его великолепно подавать.
М
Мария
23 мая 2024
Отличная, спокойная, неторопливая экскурсия!
Прекрасный гид. . очень интересно рассказывал.
Совет всем, кто планирует приехать на такую экскурсию- не торопитесь уезжать. Погуляйте там подольше. У нас не получилось это сделать. Но,. очень хотелось
Там очень здорово!!!
Прекрасный гид. . очень интересно рассказывал.
Совет всем, кто планирует приехать на такую экскурсию- не торопитесь уезжать. Погуляйте там подольше. У нас не получилось это сделать. Но,. очень хотелось
Там очень здорово!!!
И
Ирина
22 мая 2024
Брали экскурсию в Переделкино с гидом Сергеем Крюковым - понравилось абсолютно всё! Место волшебное!!
И
Илья
22 мая 2024
Посетил сегодня Дом Творчества «Переделкино». Наш гид Сергей Владиславович Крюков превосходный рассказчик. Сергей Владиславович увлечённо повествует о поэтах и писателях, живших и творивших в Переделкино. Сергей Владиславович не просто рассказывает
Жанна
22 мая 2024
Прекрасная и содержательная экскурсия по Переделкино. Гида Сергея хочется слушать и слушать. Приятный тембр голоса, большие знания, создание атмосферы Переделкино советских времен. Я в восторге, всем рекомендую.
Е
Елена
19 мая 2024
Добрый день!
Были 18 мая на экскурсии.
Очень интересно! Рекомендуем!
Были 18 мая на экскурсии.
Очень интересно! Рекомендуем!
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