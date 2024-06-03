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поколей и даже дочке 14 лет было интересно. Сергей где-то с шуткой и добрым юмором, а где-то очень деликатно описывал жизнь и нравы переделкинцев. Особенно интересно было узнать какой литературный след от соседства и проживания в ПеределкинЕ мы можем найти в произведениях того или иного автора. Конечно, нас познакомили с поэзией некоторых писателей, неизвестных моему поколению. Есть над чем подумать. Прогулка хоть и с философско-историческим уклоном, но не занудная. Очень рекомендую.