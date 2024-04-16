1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Переделкино: по улочкам городка писателей
Начало: Дом творчества «Переделкино». Ул Погодина д 4
Расписание: По согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
7 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Переделкино - литературное и православное
Начало: Платформа Переделкино, возле стеклянных дверей
Расписание: По согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Квест
1 час
Переделкино детям
Начало: Музей Чуковского, ул. Серафимовича 3
Расписание: по согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Переделкино: резиденция Московских патриархов
Начало: Платформа Переделкино, возле стеклянных дверей
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия16 апреля 2024Очень познавательная, легкая и интересная экскурсия. Наталье спасибо
- ССветлана18 марта 2024Прекрасная грамотная экскурсовод. Все интересно, легко, с наглядными пособиями! Советую!
- ММария15 января 2024Прекрасная экскурсия! Очень благодарны экскурсоводу Наталье за такую интересную прогулку по Переделкино! Было очень информативно!
- ИИнна3 августа 2023Спасибо большое Наталье за погружение в 60-е. Мы прекрасно провели время, экскурсия была чудесна)
- ЕЕвгения25 ноября 2022Были на обзорной экскурсии по Писательскому городку в Переделкино. Детям всё понравилось, много впечатлений. С экскурсоводом Натальей провели час прогулки очень интересно, увлекательно и познавательно. Всем советую! 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Храм Спаса Преображения Господня в Переделкино»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Храм Спаса Преображения Господня в Переделкино" можно забронировать 4 экскурсии от 6 500 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Храм Спаса Преображения Господня в Переделкино», 11 ⭐ отзывов, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август