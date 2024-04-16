Храм Спаса Преображения Господня в Переделкино – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Храм Спаса Преображения Господня в Переделкино» в Москве, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Переделкино: по улочкам городка писателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Переделкино: по улочкам городка писателей
Начало: Дом творчества «Переделкино». Ул Погодина д 4
Расписание: По согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
7 600 за всё до 6 чел.
Переделкино - литературное и православное
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Переделкино - литературное и православное
Начало: Платформа Переделкино, возле стеклянных дверей
Расписание: По согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 500 за всё до 6 чел.
Переделкино детям
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Переделкино детям
Начало: Музей Чуковского, ул. Серафимовича 3
Расписание: по согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 500 за всё до 10 чел.
Переделкино: резиденция Московских патриархов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Переделкино: резиденция Московских патриархов
Начало: Платформа Переделкино, возле стеклянных дверей
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
6 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Храм Спаса Преображения Господня в Переделкино»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Переделкино: по улочкам городка писателей
  2. Переделкино - литературное и православное
  3. Переделкино детям
  4. Переделкино: резиденция Московских патриархов
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Храм Спаса Преображения Господня в Переделкино" можно забронировать 4 экскурсии от 6 500 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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