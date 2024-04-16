А Анастасия Переделкино: по улочкам городка писателей Очень познавательная, легкая и интересная экскурсия. Наталье спасибо

С Светлана Переделкино: по улочкам городка писателей Прекрасная грамотная экскурсовод. Все интересно, легко, с наглядными пособиями! Советую!

М Мария Переделкино: по улочкам городка писателей Прекрасная экскурсия! Очень благодарны экскурсоводу Наталье за такую интересную прогулку по Переделкино! Было очень информативно!

И Инна Переделкино - литературное и православное Спасибо большое Наталье за погружение в 60-е. Мы прекрасно провели время, экскурсия была чудесна)