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"Любите ли Вы театр?"

Мамонов
Мамонов – Гид из Москвы
"Любите ли Вы театр?"
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 500 ₽ за экскурсию

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"Любите ли Вы театр?"
"Любите ли Вы театр?"

Что вы увидите

  • Вас ждёт прогулка по московским бульварам и переулкам мимо домов
  • связанных с известными актёрами и режиссёрами. На Тверском бульваре вы узнаете
  • где жили Михаил Ульянов
  • Григорий Александров
  • Любовь Орлова
  • а на площади у Брюсового переулка увидите Дом ста роялей и Дом артистов Большого театра. А ещё вы узнаете
  • где находилось ателье одного из первых московских модельеров Надежды Ломановой
  • в какой церкви выступал Иван Козловский
  • сколько памятников Муслиму Магомаеву есть в Москве
  • и какая печальная судьба постигла Соломона Михоэлса. Кроме того по желанию вы сможете посетить один из домов-музеев на выбор: дом-музей Марии Ермоловой
  • дом-музей Константина Станиславского
  • музей-квартиру дирижёра Большого театра и основателя симфонического оркестра Всесоюзного радио Николая Голованова. Или театр имени А. С. Пушкина.
Когда изучены самые главные достопримечательности 🏛️, всегда хочется посмотреть на город 🏙️ с другой стороны, увидеть его за кулисами. На этой экскурсии 🧭 вы сможете это сделать почти в прямом смысле: вас ждёт прогулка 👣 по театральным местам Москвы, рассказ об истории 📖 театра, о судьбах людей, связанных с этим видом искусства. Вы узнаете, что такое «жизнь в розовом цвете», как провёл свои последние дни Станиславский, почему произошла ссора между Любовью Орловой и ее пасынком и еще многое другое.
На протяжении экскурсии вы увидите несколько красивых 🤩, интересных, необычных зданий московских театров, а я расскажу вам об истории и развитии театра в Москве с конца 18 века до наших дней. Вы увидите театр Пушкина в здании 18 века, где узнаете о судьбе режиссёра Александра Таирова, об одном из московских дебютов Фаины Раневской и о самых интересных постановках. Кроме того, у вас будет возможность побывать за кулисами театра Пушкина. Вы познакомитесь с историей Театра у Никитских ворот, увидите здание, откуда во время войны передавались сводки Совинформбюро, и узнаете, в каком театре побывал Наполеон.
Что входит
  • В стоимость экскурсии включены услуги гида
Что не входит
  • Посещение музеев по маршруту экскурсии: дом-музей М. Н. Ермоловой
  • дом-музей К. С. Станиславского
  • музей-квартира Н. С. Голованова
  • театр имени А. С. Пушкина
Начало
🚩 Новопушкинский сквер у фонтана
Место завершения
🏁 Брюсов переулок, дом 7
"Любите ли Вы театр?"
"Любите ли Вы театр?"
"Любите ли Вы театр?"
"Любите ли Вы театр?"
"Любите ли Вы театр?"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мамонов
Мамонов
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