Когда изучены самые главные достопримечательности 🏛️, всегда хочется посмотреть на город 🏙️ с другой стороны, увидеть его за кулисами. На этой экскурсии 🧭 вы сможете это сделать почти в прямом смысле: вас ждёт прогулка 👣 по театральным местам Москвы, рассказ об истории 📖 театра, о судьбах людей, связанных с этим видом искусства. Вы узнаете, что такое «жизнь в розовом цвете», как провёл свои последние дни Станиславский, почему произошла ссора между Любовью Орловой и ее пасынком и еще многое другое.

На протяжении экскурсии вы увидите несколько красивых 🤩, интересных, необычных зданий московских театров, а я расскажу вам об истории и развитии театра в Москве с конца 18 века до наших дней. Вы увидите театр Пушкина в здании 18 века, где узнаете о судьбе режиссёра Александра Таирова, об одном из московских дебютов Фаины Раневской и о самых интересных постановках. Кроме того, у вас будет возможность побывать за кулисами театра Пушкина. Вы познакомитесь с историей Театра у Никитских ворот, увидите здание, откуда во время войны передавались сводки Совинформбюро, и узнаете, в каком театре побывал Наполеон.