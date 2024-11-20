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Москвой как таковой, архитектурой, историей, искусством, всеми эпохами, которые смешались в одну. Меня мотало от эмоции к эмоции, местами накатывали слезы - то от созерцания прекрасного, то от боли за русскую судьбу…))

Два часа прошли в состоянии катарсиса, и даже ноябрьская погода отошла на второй план. Хочу отметить, с какой заботой Мария относится к своим путешественникам: мы выбирали безветренные места, были угощены горячим пуншем из термоса, заходили внутрь зданий - и погреться, и послушать об интересном внутри.

Кстати, удалось не только посмотреть и послушать, но и ПОТРОГАТЬ абсолютно уникальные артефакты с дикой энергетикой (кто знает, тот поймет, о чем я).



Мария, спасибо вам за всё, чем вы со мной поделились! Ваше состояние творческого изобилия меня (в хорошем смысле) снесло своим потоком:) Я с трепетом отношусь к каждой минуте времени, которую вы потратили на нашу встречу и особенно на рукотворные сувениры для каждого своего гостя. Это исключительность как она есть.



После этого опыта я не смогу смотреть на Москву по-старому, и это очень круто.