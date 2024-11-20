Неизвестная жизнь Москвы. Большой театр, ЦУМ, гостиница «Метрополь»

Открыть любопытные факты о культовых местах столицы
Сколько золота в украшении зала Большого театра? Почему, если показать фрагмент здания ЦУМа, все решат, что оно стоит в Париже? Какая необычная античная Венера находится в Метрополе, и как она будоражила публику в конце 19 века? На камерной прогулке по центру мы поговорим о секретах и внутренней жизни трёх московских памятников. А в конце будет несколько приятных сюрпризов.
5
3 отзыва
Неизвестная жизнь Москвы. Большой театр, ЦУМ, гостиница «Метрополь»
Неизвестная жизнь Москвы. Большой театр, ЦУМ, гостиница «Метрополь»
Неизвестная жизнь Москвы. Большой театр, ЦУМ, гостиница «Метрополь»
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Большой театр

  • Вы заглянете виртуально внутрь исторического сооружения и увидите всё, будто наяву (театр не посещаем)
  • Раскроете тайны здания и его обитателей
  • Я расскажу, как начинается подготовка к спектаклю в Большом театре и как он устроен
  • Также вы подержите в руках редкие артефакты, связанные с театром
  • И услышите забавные непубличные истории

ЦУМ

  • Вы узнаете, какой он был вначале, и почему здание — готическое
  • Что было на первой странице каталога универмага, и почему
  • Какие уникальные витрины украшали магазин, и кто их создавал
  • Услышите о главных универсальных магазинах Лондона, Парижа, Берлина, Нью-Йорка
  • Выясните, какие секреты хранит ЦУМ

Метрополь

  • От театра и гостиницы до Дома советов — и снова до первоклассного отеля. Обсудим путь легендарного Метрополя
  • Присмотримся к надписи на фасаде
  • Поговорим о том, что находится внутри здания, в котором бывали и Ленин, и Троцкий, и Толстой, и Бернард Шоу, и Майкл Джексон и Монсеррат Кабалье
  • И представим, как Метрополь встречает гостей сейчас

Кому подойдёт экскурсия, а кому — нет

Прогулка понравится тем, кто знаком с Москвой и хочет узнать что-то совершенно новое об известнейших зданиях города. Она не подойдёт в качестве обзорной экскурсии в центре города.

Организационные детали

Продолжительность маршрута около 1,5 км. Мы начнём у Большого театра и закончим у гостиницы «Метрополь».

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Большого театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Ю
20 ноя 2024
Огромная благодарность автору экскурсии! Удивительный маршрут- совсем небольшой по размеру и такой огромный по своему культурному и историческому значению. Посмотрела на такие знакомые места с другой стороны, отстановилась, где никогда не останавливалась и увидела то, что всегда пролетало мимо.
Очень порадовало множество деталей, артефактов, интересных историй связанных с известными людьми. Атмосферно и познавательно! Мария прекрасный рассказчик и заботливый организатор. Рекомендую всем!)
Ксения
20 ноя 2024
Искренне не понимала, почему путешественники пишут настолько восторженные отзывы об экскурсиях. А ТЕПЕРЬ ПОНЯЛА!!!

Экскурсия с Марией была похожа на променад вдоль Петровки, на какой-то невероятный опыт восхищения всем сразу -
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Москвой как таковой, архитектурой, историей, искусством, всеми эпохами, которые смешались в одну. Меня мотало от эмоции к эмоции, местами накатывали слезы - то от созерцания прекрасного, то от боли за русскую судьбу…))
Два часа прошли в состоянии катарсиса, и даже ноябрьская погода отошла на второй план. Хочу отметить, с какой заботой Мария относится к своим путешественникам: мы выбирали безветренные места, были угощены горячим пуншем из термоса, заходили внутрь зданий - и погреться, и послушать об интересном внутри.
Кстати, удалось не только посмотреть и послушать, но и ПОТРОГАТЬ абсолютно уникальные артефакты с дикой энергетикой (кто знает, тот поймет, о чем я).

Мария, спасибо вам за всё, чем вы со мной поделились! Ваше состояние творческого изобилия меня (в хорошем смысле) снесло своим потоком:) Я с трепетом отношусь к каждой минуте времени, которую вы потратили на нашу встречу и особенно на рукотворные сувениры для каждого своего гостя. Это исключительность как она есть.

После этого опыта я не смогу смотреть на Москву по-старому, и это очень круто.

Искренне не понимала, почему путешественники пишут настолько восторженные отзывы об экскурсиях. А ТЕПЕРЬ ПОНЯЛА!!!Искренне не понимала, почему путешественники пишут настолько восторженные отзывы об экскурсиях. А ТЕПЕРЬ ПОНЯЛА!!!Искренне не понимала, почему путешественники пишут настолько восторженные отзывы об экскурсиях. А ТЕПЕРЬ ПОНЯЛА!!!Искренне не понимала, почему путешественники пишут настолько восторженные отзывы об экскурсиях. А ТЕПЕРЬ ПОНЯЛА!!!Искренне не понимала, почему путешественники пишут настолько восторженные отзывы об экскурсиях. А ТЕПЕРЬ ПОНЯЛА!!!Искренне не понимала, почему путешественники пишут настолько восторженные отзывы об экскурсиях. А ТЕПЕРЬ ПОНЯЛА!!!Искренне не понимала, почему путешественники пишут настолько восторженные отзывы об экскурсиях. А ТЕПЕРЬ ПОНЯЛА!!!
Любовь
27 окт 2024
Понравилась экскурсия. Решила пойти не одна, пригласила подруг. Очень насыщенно информационно и эмоционально провели время. Приятный бонус - подарки в конце экскурсии каждому участнику от Марии, сразу чувствуешь тепло и
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неравнодушное отношение. Сама экскурсия феерическая. Когда тебе рассказывают про пуанты и тут же дают их изучить руками, информация на какие то другие" полочки" в мозге попадает. Благодарю Трипстер и Марию. Экскурсовода и экскурсию рекомендую.

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