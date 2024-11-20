Сколько золота в украшении зала Большого театра? Почему, если показать фрагмент здания ЦУМа, все решат, что оно стоит в Париже? Какая необычная античная Венера находится в Метрополе, и как она будоражила публику в конце 19 века? На камерной прогулке по центру мы поговорим о секретах и внутренней жизни трёх московских памятников. А в конце будет несколько приятных сюрпризов.
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Большой театр
- Вы заглянете виртуально внутрь исторического сооружения и увидите всё, будто наяву (театр не посещаем)
- Раскроете тайны здания и его обитателей
- Я расскажу, как начинается подготовка к спектаклю в Большом театре и как он устроен
- Также вы подержите в руках редкие артефакты, связанные с театром
- И услышите забавные непубличные истории
ЦУМ
- Вы узнаете, какой он был вначале, и почему здание — готическое
- Что было на первой странице каталога универмага, и почему
- Какие уникальные витрины украшали магазин, и кто их создавал
- Услышите о главных универсальных магазинах Лондона, Парижа, Берлина, Нью-Йорка
- Выясните, какие секреты хранит ЦУМ
Метрополь
- От театра и гостиницы до Дома советов — и снова до первоклассного отеля. Обсудим путь легендарного Метрополя
- Присмотримся к надписи на фасаде
- Поговорим о том, что находится внутри здания, в котором бывали и Ленин, и Троцкий, и Толстой, и Бернард Шоу, и Майкл Джексон и Монсеррат Кабалье
- И представим, как Метрополь встречает гостей сейчас
Кому подойдёт экскурсия, а кому — нет
Прогулка понравится тем, кто знаком с Москвой и хочет узнать что-то совершенно новое об известнейших зданиях города. Она не подойдёт в качестве обзорной экскурсии в центре города.
Организационные детали
Продолжительность маршрута около 1,5 км. Мы начнём у Большого театра и закончим у гостиницы «Метрополь».
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Большого театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Я начинающий гид, но смелый и профессиональный. Гости возвращаются и хотят ещё прогулок. Я также профессиональный дизайнер, ценю красивое и талантливое, нахожу это в родном городе и делюсь с вами. Мои экскурсии всегда с сюрпризами. Экскурсии провожу с персональными радиогидами (у каждого участника приёмник и наушники). Приходите!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
20 ноя 2024
Огромная благодарность автору экскурсии! Удивительный маршрут- совсем небольшой по размеру и такой огромный по своему культурному и историческому значению. Посмотрела на такие знакомые места с другой стороны, отстановилась, где никогда не останавливалась и увидела то, что всегда пролетало мимо.
Очень порадовало множество деталей, артефактов, интересных историй связанных с известными людьми. Атмосферно и познавательно! Мария прекрасный рассказчик и заботливый организатор. Рекомендую всем!)
Очень порадовало множество деталей, артефактов, интересных историй связанных с известными людьми. Атмосферно и познавательно! Мария прекрасный рассказчик и заботливый организатор. Рекомендую всем!)
Ксения
20 ноя 2024
Искренне не понимала, почему путешественники пишут настолько восторженные отзывы об экскурсиях. А ТЕПЕРЬ ПОНЯЛА!!!
Экскурсия с Марией была похожа на променад вдоль Петровки, на какой-то невероятный опыт восхищения всем сразу -
Экскурсия с Марией была похожа на променад вдоль Петровки, на какой-то невероятный опыт восхищения всем сразу -
Любовь
27 окт 2024
Понравилась экскурсия. Решила пойти не одна, пригласила подруг. Очень насыщенно информационно и эмоционально провели время. Приятный бонус - подарки в конце экскурсии каждому участнику от Марии, сразу чувствуешь тепло и
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