Аудиопрогулка «Сергей Есенин. Город, где я любил» (без гида)

Раскрыть самые яркие эпизоды есенинской биографии и их связь с Москвой
Говорят, однажды Есенин похвастался, что у него было 3 000 женщин. Друг не поверил — «Ну, 300… ну, 30», — ответил поэт. Сколько их было на самом деле, мы уже
не узнаем, но ясно одно: женщин в его жизни было немало.

Вам предстоит пройтись по московским улицам и переулкам, распутать любовные истории Сергея Александровича и узнать имя той единственной, которую он на самом деле любил.

2 отзыва
Описание квеста

Вы пройдёте от Пушкинской площади по Тверской и близлежащим переулкам, Большой Никитской улице и закончите на Тверском бульваре у памятника С. А. Есенину.

По пути вам встретятся

  • Памятник Пушкину — один из самых старых памятников Москвы, ставший символом поэтической столицы, у которого любили собираться и Есенин, и его современники
  • Жилые дома, построенные для творческой интеллигенции в 20-е гг. XX века, — здесь кипела богемная жизнь, столь близкая поэту
  • Большая Московская консерватория, где проводились литературные вечера, собирались поэты и музыканты той эпохи
  • Палаты 17 века в Брюсовом переулке — напоминание о старой Москве, которую Есенин любил и воспевал в стихах
  • Храм «Малое Вознесение» с уникальной резьбой по камню — образец московского зодчества, сохранившийся сквозь века
  • Церковь Святого Андрея — единственный англиканский храм в Москв
  • Здание на Никитской, в котором находилась книжная лавка имажинистов, где Есенин встречался с друзьями-поэтами, спорил о литературе и читал свои стихи.
  • Дом на Тверском бульваре, в котором жила Мария Ермолова — великая актриса и современница Есенина.

Вы узнаете

  • Где находилось знаменитое кафе «Стойло Пегаса»;
  • Что такое имажинизм и почему Есенин примкнул к группе поэтов-имажинистов;
  • Чем отличася Сергей Александрович от современников;
  • И самое главное — кем была та самая загадочная женщина, которую поэт на самом деле любил

А что насчёт женщин?

Им тоже отведено важное место в сюжете квеста: всемирно известная танцовщица-американка; актриса Камерного театра, ставшая музой поэта; внучка великого русского писателя — они лишь открывают список любовных побед Есенина. Эти и другие истории раскроют истинный облик поэта — человека страстного, ищущего, влюблённого и вместе с тем очень ранимого.

Организационные детали

  • Это квест без гида. Все задания — в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета. Вам понадобится телефон или планшет (один код — одно устройство)
  • Квест рассчитан на взрослых и старших школьников. Вы можете проходить его самостоятельно, читая задания, или слушать в аудиоформате
  • Пройденный квест нельзя начать заново, но если вы не успеете пройти его целиком, сможете вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места

Мария
Мария — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 342 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
команде работают суперведущие: — Елена — лингвист и гид, помогает «читать» город как книгу через судьбы его жителей и культуру; — Анастасия — экскурсовод, сотрудник музея космонавтики превращает каждую прогулку в приключение с играми и заданиями.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Андрей
Андрей
3 ноя 2025
В целом хороший маршрут. С точки зрения ориентирования можно было бы более точно описывать маршрут. С этим были небольшие проблемы в начале, пока привыкал к автору.
Вопрос про Долгорукого звучит двояко. Я его понял так, что есть еще один человек, который в этом участвовал
Е
Елена
20 окт 2025
Интересный формат экскурсии, не скучно, можно проходить в любое время и в любой компании. Хороший день получился

