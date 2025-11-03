Говорят, однажды Есенин похвастался, что у него было 3 000 женщин. Друг не поверил — «Ну, 300… ну, 30», — ответил поэт. Сколько их было на самом деле, мы уже
Описание квеста
Вы пройдёте от Пушкинской площади по Тверской и близлежащим переулкам, Большой Никитской улице и закончите на Тверском бульваре у памятника С. А. Есенину.
По пути вам встретятся
- Памятник Пушкину — один из самых старых памятников Москвы, ставший символом поэтической столицы, у которого любили собираться и Есенин, и его современники
- Жилые дома, построенные для творческой интеллигенции в 20-е гг. XX века, — здесь кипела богемная жизнь, столь близкая поэту
- Большая Московская консерватория, где проводились литературные вечера, собирались поэты и музыканты той эпохи
- Палаты 17 века в Брюсовом переулке — напоминание о старой Москве, которую Есенин любил и воспевал в стихах
- Храм «Малое Вознесение» с уникальной резьбой по камню — образец московского зодчества, сохранившийся сквозь века
- Церковь Святого Андрея — единственный англиканский храм в Москв
- Здание на Никитской, в котором находилась книжная лавка имажинистов, где Есенин встречался с друзьями-поэтами, спорил о литературе и читал свои стихи.
- Дом на Тверском бульваре, в котором жила Мария Ермолова — великая актриса и современница Есенина.
Вы узнаете
- Где находилось знаменитое кафе «Стойло Пегаса»;
- Что такое имажинизм и почему Есенин примкнул к группе поэтов-имажинистов;
- Чем отличася Сергей Александрович от современников;
- И самое главное — кем была та самая загадочная женщина, которую поэт на самом деле любил
А что насчёт женщин?
Им тоже отведено важное место в сюжете квеста: всемирно известная танцовщица-американка; актриса Камерного театра, ставшая музой поэта; внучка великого русского писателя — они лишь открывают список любовных побед Есенина. Эти и другие истории раскроют истинный облик поэта — человека страстного, ищущего, влюблённого и вместе с тем очень ранимого.
Организационные детали
- Это квест без гида. Все задания — в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета. Вам понадобится телефон или планшет (один код — одно устройство)
- Квест рассчитан на взрослых и старших школьников. Вы можете проходить его самостоятельно, читая задания, или слушать в аудиоформате
- Пройденный квест нельзя начать заново, но если вы не успеете пройти его целиком, сможете вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино.
Андрей
3 ноя 2025
В целом хороший маршрут. С точки зрения ориентирования можно было бы более точно описывать маршрут. С этим были небольшие проблемы в начале, пока привыкал к автору.
Вопрос про Долгорукого звучит двояко. Я его понял так, что есть еще один человек, который в этом участвовал
Е
Елена
20 окт 2025
Интересный формат экскурсии, не скучно, можно проходить в любое время и в любой компании. Хороший день получился
