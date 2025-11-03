Говорят, однажды Есенин похвастался, что у него было 3 000 женщин. Друг не поверил — «Ну, 300… ну, 30», — ответил поэт. Сколько их было на самом деле, мы уже

не узнаем, но ясно одно: женщин в его жизни было немало. Вам предстоит пройтись по московским улицам и переулкам, распутать любовные истории Сергея Александровича и узнать имя той единственной, которую он на самом деле любил.

Описание квеста

Вы пройдёте от Пушкинской площади по Тверской и близлежащим переулкам, Большой Никитской улице и закончите на Тверском бульваре у памятника С. А. Есенину.

По пути вам встретятся

Памятник Пушкину — один из самых старых памятников Москвы, ставший символом поэтической столицы, у которого любили собираться и Есенин, и его современники

Жилые дома, построенные для творческой интеллигенции в 20-е гг. XX века, — здесь кипела богемная жизнь, столь близкая поэту

Большая Московская консерватория, где проводились литературные вечера, собирались поэты и музыканты той эпохи

Палаты 17 века в Брюсовом переулке — напоминание о старой Москве, которую Есенин любил и воспевал в стихах

Храм «Малое Вознесение» с уникальной резьбой по камню — образец московского зодчества, сохранившийся сквозь века

Церковь Святого Андрея — единственный англиканский храм в Москв

Здание на Никитской, в котором находилась книжная лавка имажинистов, где Есенин встречался с друзьями-поэтами, спорил о литературе и читал свои стихи.

Дом на Тверском бульваре, в котором жила Мария Ермолова — великая актриса и современница Есенина.

Вы узнаете

Где находилось знаменитое кафе «Стойло Пегаса»;

Что такое имажинизм и почему Есенин примкнул к группе поэтов-имажинистов;

Чем отличася Сергей Александрович от современников;

И самое главное — кем была та самая загадочная женщина, которую поэт на самом деле любил

А что насчёт женщин?

Им тоже отведено важное место в сюжете квеста: всемирно известная танцовщица-американка; актриса Камерного театра, ставшая музой поэта; внучка великого русского писателя — они лишь открывают список любовных побед Есенина. Эти и другие истории раскроют истинный облик поэта — человека страстного, ищущего, влюблённого и вместе с тем очень ранимого.

Организационные детали