Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Будем неспешно бродить по Новодевичьему кладбищу. Здесь покоятся люди, чьи имена навсегда вписаны в мировую историю искусства и культуры. О них и будем говорить — тех, кто оставил яркий след в театре, музыке, литературе, живописи, кино. О том, какой вклад они внесли в наследие страны и мира. Об их судьбах — удивительных и порой драматичных.