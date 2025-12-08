Будем неспешно бродить по Новодевичьему кладбищу. Здесь покоятся люди, чьи имена навсегда вписаны в мировую историю искусства и культуры. О них и будем говорить — тех, кто оставил яркий след в театре, музыке, литературе, живописи, кино. О том, какой вклад они внесли в наследие страны и мира. Об их судьбах — удивительных и порой драматичных.
Описание экскурсии
Вы пройдёте по старому и новому кладбищам.
Рассмотрите надгробные памятники известных людей.
Услышите о писателях, поэтах, актёрах и музыкантах, что нашли последнее пристанище у стен Новодевичьего монастыря.
Узнаете, когда появилось кладбище и как оно получило своё название.
Организационные детали
Пожалуйста, заказывайте экскурсию заранее. Минимум за 4 дня до нашей встречи я должна подать заявку в администрацию Новодевичьего кладбища
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Новодевичьего кладбища
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваш гид в Москве
Я аккредитованный гид по Москве. Работаю с разными категориями и возрастами экскурсионных групп, включая инклюзивные. Провожу тематические пешеходные экскурсии по Москве, обзорные автобусно-пешеходные программы, а также авторские экскурсии по любым интересующим
