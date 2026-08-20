В Новодевичьем монастыре соседствуют музейные экспозиции, некрополь и действующая обитель. Сюда приходят помолиться и пройти по аллеям, рассматривая надгробья. Я расскажу, как обитель пережила нападения, почему она стала музеем и чем живёт сегодня. А во второй части прогулки отправимся на Новодевичье кладбище, чтобы увидеть интересные памятники и узнать о выдающихся людях.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Стены, которые умеют рассказывать

Девичье поле, на котором вплоть до 19 века располагались только огороды и покосы, — одно из самых значимых исторических мест столицы. Вы узнаете, как застраивались эти земли неподалёку от Кремля, и пройдёте по территории Новодевичьего монастыря. Я расскажу о событиях, что повидали стены обители, — и польско-литовскую оккупацию, и нашествие французских солдат, и разбои, и упразднение монастыря красноармейцами. Вы услышите о первом русском царе, который развёлся с женой, о венчании Бориса Годунова на царство и о тех людях, для кого монастырь стал темницей.

Великие имена

Вы посетите одно из самых знаменитых кладбищ России, где рассмотрите необычные надгробия, узнаете об их скульпторах и о великих людях, которые здесь похоронены. Как это кладбище стало главным в стране? Все ли памятники каменные? Какие последствия были у «реорганизации» кладбища? Ответы на эти вопросы и много других интересных фактов ждут вас на экскурсии.

Организационные детали

Это экскурсия, на которой вы посетите и Новодевичий монастырь, и Новодевичье кладбище. У меня есть аккредитация, дающая право на проведение экскурсий на территории Новодевичьего монастыря.

Дополнительно оплачиваются

входные билеты: в Новодевичий монастырь — 500 ₽ за чел. (для льготных категорий 300 ₽ за чел.). Смоленский собор можно посетить только во время богослужений

экскурсионная путёвка — 1000 ₽

Бронирование и согласование экскурсии по Новодевичьему кладбищу проводится за 6 рабочих дней до даты проведения.