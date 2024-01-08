Прогуляться по территории монастыря и некрополя и услышать непростые истории о жизни и смерти
Сюда приходят помолиться, полюбоваться памятниками старины и пройти по аллеям, рассматривая надгробья. Я расскажу, как обитель пережила нападения, почему она стала музеем и чем живёт сегодня.
А во второй части прогулки отправимся на Новодевичье кладбище, чтобы увидеть интересные памятники и узнать о выдающихся людях.
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Описание
Что вас ожидает
Стены, которые умеют рассказывать
Девичье поле, на котором вплоть до 19 века располагались только огороды и покосы, — одно из самых значимых исторических мест столицы. Вы узнаете, как застраивались эти земли неподалёку от Кремля, и пройдёте по территории Новодевичьего монастыря. Я расскажу о событиях, что повидали стены обители, — и польско-литовскую оккупацию, и нашествие французских солдат, и разбои, и упразднение монастыря красноармейцами. Вы услышите о первом русском царе, который развёлся с женой, о венчании Бориса Годунова на царство и о тех людях, для кого монастырь стал темницей.
Великие имена
Вы посетите одно из самых знаменитых кладбищ России, где рассмотрите необычные надгробия, узнаете об их скульпторах и о великих людях, которые здесь похоронены. Как это кладбище стало главным в стране? Все ли памятники каменные? Какие последствия были у «реорганизации» кладбища? Ответы на эти вопросы и много других интересных фактов ждут вас на экскурсии.
Организационные детали
- Это экскурсия, на которой вы посетите и Новодевичий монастырь, и Новодевичье кладбище. У меня есть аккредитация, дающая право на проведение экскурсий на территории Новодевичьего монастыря.
- Отдельно приобретаются входные билеты в Новодевичий монастырь – 300 руб. /чел. (для льготных категорий 100 руб. /чел.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.