Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Индивидуальная экскурсия в Москве

Прогуляться по территории монастыря и некрополя и услышать непростые истории о жизни и смерти

В Новодевичьем монастыре соседствуют музейные экспозиции, некрополь и действующая обитель.

Сюда приходят помолиться, полюбоваться памятниками старины и пройти по аллеям, рассматривая надгробья. Я расскажу, как обитель пережила нападения, почему она стала музеем и чем живёт сегодня.

А во второй части прогулки отправимся на Новодевичье кладбище, чтобы увидеть интересные памятники и узнать о выдающихся людях.
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
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Описание

Что вас ожидает

Стены, которые умеют рассказывать

Девичье поле, на котором вплоть до 19 века располагались только огороды и покосы, — одно из самых значимых исторических мест столицы. Вы узнаете, как застраивались эти земли неподалёку от Кремля, и пройдёте по территории Новодевичьего монастыря. Я расскажу о событиях, что повидали стены обители, — и польско-литовскую оккупацию, и нашествие французских солдат, и разбои, и упразднение монастыря красноармейцами. Вы услышите о первом русском царе, который развёлся с женой, о венчании Бориса Годунова на царство и о тех людях, для кого монастырь стал темницей.

Великие имена

Вы посетите одно из самых знаменитых кладбищ России, где рассмотрите необычные надгробия, узнаете об их скульпторах и о великих людях, которые здесь похоронены. Как это кладбище стало главным в стране? Все ли памятники каменные? Какие последствия были у «реорганизации» кладбища? Ответы на эти вопросы и много других интересных фактов ждут вас на экскурсии.

Организационные детали

  • Это экскурсия, на которой вы посетите и Новодевичий монастырь, и Новодевичье кладбище. У меня есть аккредитация, дающая право на проведение экскурсий на территории Новодевичьего монастыря.
  • Отдельно приобретаются входные билеты в Новодевичий монастырь – 300 руб. /чел. (для льготных категорий 100 руб. /чел.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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