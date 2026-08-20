Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Прогуляться по территории монастыря и некрополя и услышать непростые истории о жизни и смерти
В Новодевичьем монастыре соседствуют музейные экспозиции, некрополь и действующая обитель. Сюда приходят помолиться и пройти по аллеям, рассматривая надгробья. Я расскажу, как обитель пережила нападения, почему она стала музеем и чем живёт сегодня.
А во второй части прогулки отправимся на Новодевичье кладбище, чтобы увидеть интересные памятники и узнать о выдающихся людях.
Девичье поле, на котором вплоть до 19 века располагались только огороды и покосы, — одно из самых значимых исторических мест столицы. Вы узнаете, как застраивались эти земли неподалёку от Кремля, и пройдёте по территории Новодевичьего монастыря. Я расскажу о событиях, что повидали стены обители, — и польско-литовскую оккупацию, и нашествие французских солдат, и разбои, и упразднение монастыря красноармейцами. Вы услышите о первом русском царе, который развёлся с женой, о венчании Бориса Годунова на царство и о тех людях, для кого монастырь стал темницей.
Великие имена
Вы посетите одно из самых знаменитых кладбищ России, где рассмотрите необычные надгробия, узнаете об их скульпторах и о великих людях, которые здесь похоронены. Как это кладбище стало главным в стране? Все ли памятники каменные? Какие последствия были у «реорганизации» кладбища? Ответы на эти вопросы и много других интересных фактов ждут вас на экскурсии.
Организационные детали
Это экскурсия, на которой вы посетите и Новодевичий монастырь, и Новодевичье кладбище. У меня есть аккредитация, дающая право на проведение экскурсий на территории Новодевичьего монастыря.
Дополнительно оплачиваются
входные билеты: в Новодевичий монастырь — 500 ₽ за чел. (для льготных категорий 300 ₽ за чел.). Смоленский собор можно посетить только во время богослужений
экскурсионная путёвка — 1000 ₽
Бронирование и согласование экскурсии по Новодевичьему кладбищу проводится за 6 рабочих дней до даты проведения.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2862 туристов
Меня зовут Ирина, и я аттестованный гид по Москве. Больше всего в моей работе меня вдохновляют люди и история. Москва — это не просто город, это живой организм, где каждый читать дальшеуменьшить
камень дышит прошлым.
Я провожу экскурсии и в музеях, и в монастырях и просто пешие по городу, в том числе детские. Но особенно люблю монастыри — каждый пережил взлёты и падения, радости и трагедии. Они как машина времени, шаг за ворота, и вы уже в другой эпохе. Мои экскурсии — это не сухие факты и даты. Это истории о людях, их страстях, амбициях, любви. О том, как менялась страна и как это отражалось на судьбах монастырей.
Я постоянно учусь, ищу новые факты, необычные детали. Ведь в истории всегда есть что-то, способное удивить. Если вам интересно увидеть Москву другими глазами — буду рада встрече на одной из моих авторских экскурсий!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
70
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Е
Евгения
Экскурсия понравилась! По Новодевичьему кладбищу, конечно, можно бродить часами. Ирина интересно рассказывает, много информации почерпнули. тут прям очень интересно. По части Новодевичьего монастыря нужно иметь в виду, что по уставу читать дальшеуменьшить
внутрь соборов не попадешь, поэтому вся экскурсия только по территории без посещения соборов (вдруг кому-то это важно). Про Новодевичий монастырь Ирина рассказывает интересно. И есть факты, которые мы, например, не знали, а они добавляют колорит рассказу. 2,5 часа пролетели совсем незаметно.
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П
Петр
Ирина - прекрасный рассказчик, глубоко знающий и изучающий предмет экскурсии. Легко ответила на все мои каверзные вопросы, замечательно провели время в формате экскурсии-беседы, 2,5 часа пролетели совершенно незаметно. Очень рекомендую!!
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Н
Наталья
Экскурсия по Новодевичьему кладбищу и монастырю оставила самые тёплые и приятные впечатления. Гид оказалась настоящим профессионалом: рассказывала не сухие факты, а живые истории, дополняя их интересными легендами и деталями, благодаря читать дальшеуменьшить
чему всё воспринималось очень увлекательно.
Мы увидели захоронения многих известных и интересных людей, при этом было заметно, что гид отлично ориентируется на территории, несмотря на то, что кладбище действительно огромное.
Отдельно хочется отметить внимание к группе: гид прекрасно чувствовала темп всех участников, никто не торопился и не отставал. Очень тронуло, что она даже принесла с собой воду — такая забота создаёт особую атмосферу.
В итоге остались только положительные эмоции, яркие воспоминания и желание ещё раз вернуться на подобные экскурсии. Обязательно будем рекомендовать!
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Р
Рената
Очень интересная, насыщенная информацией экскурсия. Узнали много исторических фактов об известных личностях. Ирина — эрудированный, дружелюбный гид и очень приятный человек, было здорово провести с ней почти 3 часа, время пролетело незаметно. Обязательно обратимся к ней ещё не раз! Оказалось, что она ведёт экскурсии и на других маршрутах.
Ирина
Ответ организатора:
Рената, большое спасибо за такой тёплый и подробный отзыв! Очень рада, что экскурсия вам понравилась. С удовольствием проведу для вас ещё свои экскурсии! До новых встреч!
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С
Светлана
Очень понравилась экскурсия: интересная, содержательная, объемная (более 3-х часов), при этом абсолютно не утомительная. Огоомное спасибо Ирине!
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Ольга
Несмотря на экстремальные погодные условия, Ирина провела для нашей семьи замечательную экскурсию, мы были на Новодевичьем кладбище и потом на территории монастыря. Очень интересные рассказы, неизвестные факты, мы все впечатлились, узнали много нового! Спасибо огромное Ирине за её профессионализм, чувство юмора и тепло, экскурсия удалась, летом обязательно посетим Донской монастырь!)
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