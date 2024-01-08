В Новодевичьем монастыре соседствуют музейные экспозиции, некрополь и действующая обитель. Сюда приходят помолиться, полюбоваться памятниками старины и пройти по аллеям, рассматривая надгробья. Я расскажу, как обитель пережила нападения, почему она стала музеем и чем живёт сегодня. А во второй части прогулки отправимся на Новодевичье кладбище, чтобы увидеть интересные памятники и узнать о выдающихся людях.

Описание

Что вас ожидает

Стены, которые умеют рассказывать

Девичье поле, на котором вплоть до 19 века располагались только огороды и покосы, — одно из самых значимых исторических мест столицы. Вы узнаете, как застраивались эти земли неподалёку от Кремля, и пройдёте по территории Новодевичьего монастыря. Я расскажу о событиях, что повидали стены обители, — и польско-литовскую оккупацию, и нашествие французских солдат, и разбои, и упразднение монастыря красноармейцами. Вы услышите о первом русском царе, который развёлся с женой, о венчании Бориса Годунова на царство и о тех людях, для кого монастырь стал темницей.

Великие имена

Вы посетите одно из самых знаменитых кладбищ России, где рассмотрите необычные надгробия, узнаете об их скульпторах и о великих людях, которые здесь похоронены. Как это кладбище стало главным в стране? Все ли памятники каменные? Какие последствия были у «реорганизации» кладбища? Ответы на эти вопросы и много других интересных фактов ждут вас на экскурсии.

Организационные детали