1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища
Посетить легендарный некрополь и услышать нескучные истории о похороненных здесь людях
Начало: В районе м. Спортивная
9 июня в 11:00
12 июня в 15:00
от 1 250₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями
Начало: У входа на Новодевичье кладбище
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990₽ за всё до 15 чел.
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве
Начало: ст. метро Спортивная
15 июня в 12:15
22 июня в 12:15
950₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе
Отыскать самые шедевральные скульптуры некрополя и постичь их тайный смысл
Начало: Около Новодевичьего монастыря
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
19401 746₽ за человека
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
Начало: Москва, м. Спортивная
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 000₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Новодевичье кладбище - место упокоения великих
Начало: Ст. метро Спортивная, ул. 10 летия Октября
Расписание: Четверг, воскресенье
12 июня в 12:15
13 июня в 12:15
950₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Прогуляться по территории монастыря и некрополя и услышать непростые истории о жизни и смерти
14 июня в 10:30
24 июня в 14:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Новодевичье кладбище: и жизнь, и слезы, и любовь
Начало: Лужнецкий пр-д, 2
9 июня в 11:00
12 июня в 15:00
1 250₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории. Небанальная аудиопрогулка по Москве
Начало: Лужнецкий проезд, 2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Экскурсия по Новодевичьему монастырю в мини-группе
Изучить средневековую архитектуру обители и узнать о её многовековом прошлом
Начало: У станции метро Спортивная
Расписание: в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
1 340₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца
О людях, любви, семье и выборе на прогулке по одному из самых красивых мест Москвы
19 июня в 15:00
20 июня в 13:00
65006 175₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана6 июня 2024Очень интересно, рекомендую всем!!! Никита отлично преподносит материал и очень интересно рассказывает!!!
- ООльга5 июня 2024Прекрасный рассказчик Наталья, маршрут продуман. Понравилось!
- ЕЕкатерина3 июня 2024В полном восторге от подачи материала, продолжительности, организации. И, конечно, самого места.
- ЮЮлия2 июня 2024Отличная экскурсия! Гид очень доброжелательна, видно, что любит и знает свое дело.
- ВВиктория1 июня 2024Наталья,большое спасибо за интересную экскурсию об известных людях, гармоничное сочетание фактов, есть желание узнать после о некоторых артистов. Для моего
- ЮЮлия31 мая 2024Заказывала экскурсию для старшей сестры и сына 12 лет в качестве подарка во время их визита в Москву. Для подростка
- ЕЕвгения28 мая 2024Всем доброго дня! Хочу выразить благодарность экскурсоводу Никите, экскурсия по Новодевичьему кладбищу была замечательной!!! Никита интересно и познавательно провел экскурсию, увлек детей и взрослых, все получили огромное удовольствие!!!
- ЛЛилия27 мая 2024Экскурсия нам понравилось, не думали, что о памятниках на кладбище можно так интересно рассказывать. Будем обращаться снова за другими экскурсиями и советовать друзьям!
- ЕЕлена27 мая 2024Очень рада, что наконец-то добралась до этой экскурсии и попала именно к гиду Надежде. Это было потрясающее путешествие во времени,
- ЖЖанна27 мая 2024Очень хорошая экскурсия. Даже несмотря на начавшийся дождь никто не ушёл. Все продолжали внимательно слушать гида Наталью, которая с воодушевлением рассказывала истории из жизни известных людей. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новодевичье кладбище»
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