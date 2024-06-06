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погулять по кладбищу - не рядовое событие. Ну и хотелось, чтобы за короткую экскурсию он получил представление об истории страны в лицах. Ориентировались на ребенка, но в восторге остались оба члена моей семьи. Огромная благодарность Никите. Профи! И спустя месяц сын постоянно вспоминает факты, о которых узнал во время экскурсии. Когда буду в Москве сама, обязательно запишусь к Никите. Рекомендую!