Экскурсии по Новодевичьему кладбищу Москвы

Найдено 11 экскурсий в категории «Новодевичье кладбище» в Москве, цены от 890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
49 отзывов
Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища
Посетить легендарный некрополь и услышать нескучные истории о похороненных здесь людях
Начало: В районе м. Спортивная
9 июня в 11:00
12 июня в 15:00
от 1 250 за человека
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
213 отзывов
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями
Начало: У входа на Новодевичье кладбище
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990 за всё до 15 чел.
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
233 отзыва
Популярное предложение
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве
Начало: ст. метро Спортивная
15 июня в 12:15
22 июня в 12:15
950 за человека
Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
20 отзывов
Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе
Отыскать самые шедевральные скульптуры некрополя и постичь их тайный смысл
Начало: Около Новодевичьего монастыря
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
19401 746 за человека
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
733 отзыва
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
Начало: Москва, м. Спортивная
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 000 за человека
Новодевичье кладбище - место упокоения великих
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
455 отзывов
Новодевичье кладбище - место упокоения великих
Начало: Ст. метро Спортивная, ул. 10 летия Октября
Расписание: Четверг, воскресенье
12 июня в 12:15
13 июня в 12:15
950 за человека
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Прогуляться по территории монастыря и некрополя и услышать непростые истории о жизни и смерти
14 июня в 10:30
24 июня в 14:30
7 500 за всё до 5 чел.
Новодевичье кладбище: и жизнь, и слезы, и любовь
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
54 отзыва
Популярное предложение
Новодевичье кладбище: и жизнь, и слезы, и любовь
Начало: Лужнецкий пр-д, 2
9 июня в 11:00
12 июня в 15:00
1 250 за человека
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории. Небанальная аудиопрогулка по Москве
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории. Небанальная аудиопрогулка по Москве
Начало: Лужнецкий проезд, 2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Экскурсия по Новодевичьему монастырю в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
8 отзывов
Экскурсия по Новодевичьему монастырю в мини-группе
Изучить средневековую архитектуру обители и узнать о её многовековом прошлом
Начало: У станции метро Спортивная
Расписание: в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
1 340 за человека
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца
О людях, любви, семье и выборе на прогулке по одному из самых красивых мест Москвы
19 июня в 15:00
20 июня в 13:00
65006 175 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    6 июня 2024
    Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
    Очень интересно, рекомендую всем!!! Никита отлично преподносит материал и очень интересно рассказывает!!!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища
    Прекрасный рассказчик Наталья, маршрут продуман. Понравилось!
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища
    В полном восторге от подачи материала, продолжительности, организации. И, конечно, самого места.
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
    Отличная экскурсия! Гид очень доброжелательна, видно, что любит и знает свое дело.
  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища
    Наталья,большое спасибо за интересную экскурсию об известных людях, гармоничное сочетание фактов, есть желание узнать после о некоторых артистов. Для моего
    читать дальше

    поколения (1996) большинство людей были неизвестны, особенно из советского кино, но при этом было интересно! Я как читатель хотела подойти к могилах великих классиков. Наталья, обязательно после экскурсии подведёт вас к тем захоронениям, которые нужны именно вам. Экскурсию советую точно поколению моих родителей (1972), им будет особенно интересно и ценно!

  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
    Заказывала экскурсию для старшей сестры и сына 12 лет в качестве подарка во время их визита в Москву. Для подростка
    читать дальше

    погулять по кладбищу - не рядовое событие. Ну и хотелось, чтобы за короткую экскурсию он получил представление об истории страны в лицах. Ориентировались на ребенка, но в восторге остались оба члена моей семьи. Огромная благодарность Никите. Профи! И спустя месяц сын постоянно вспоминает факты, о которых узнал во время экскурсии. Когда буду в Москве сама, обязательно запишусь к Никите. Рекомендую!

  • Е
    Евгения
    28 мая 2024
    Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
    Всем доброго дня! Хочу выразить благодарность экскурсоводу Никите, экскурсия по Новодевичьему кладбищу была замечательной!!! Никита интересно и познавательно провел экскурсию, увлек детей и взрослых, все получили огромное удовольствие!!!
  • Л
    Лилия
    27 мая 2024
    Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе
    Экскурсия нам понравилось, не думали, что о памятниках на кладбище можно так интересно рассказывать. Будем обращаться снова за другими экскурсиями и советовать друзьям!
    Экскурсия нам понравилось, не думали, что о памятниках на кладбище можно так интересно рассказывать. Будем обращатьсяЭкскурсия нам понравилось, не думали, что о памятниках на кладбище можно так интересно рассказывать. Будем обращатьсяЭкскурсия нам понравилось, не думали, что о памятниках на кладбище можно так интересно рассказывать. Будем обращатьсяЭкскурсия нам понравилось, не думали, что о памятниках на кладбище можно так интересно рассказывать. Будем обращаться
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
    Очень рада, что наконец-то добралась до этой экскурсии и попала именно к гиду Надежде. Это было потрясающее путешествие во времени,
    читать дальше

    множество интересных фактов и историй. 2,5 часа пролетели незаметно и получились необыкновенно информативными. Уже посоветовала некоторым друзьям именно эту экскурсию. Спасибо.

  • Ж
    Жанна
    27 мая 2024
    Новодевичье кладбище: и жизнь, и слезы, и любовь
    Очень хорошая экскурсия. Даже несмотря на начавшийся дождь никто не ушёл. Все продолжали внимательно слушать гида Наталью, которая с воодушевлением рассказывала истории из жизни известных людей. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новодевичье кладбище»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища
  2. Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
  3. Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
  4. Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе
  5. Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Новодевичье кладбище" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 890 до 7 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1785 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Новодевичье кладбище», 1785 ⭐ отзывов, цены от 890₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам