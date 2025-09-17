Погрузитесь в увлекательный мастер-класс для взрослых и детей! Узнайте, как создавать яркие изображения и тексты с помощью искусственного интеллекта и создайте свой уникальный стикерпак. Вы научитесь генерировать цифровой контент и заберете его с собой.
Идеально для тех, кто хочет раскрыть творческий потенциал, познакомиться с нейросетями и использовать новые возможности ИИ в Москве.
Описание мастер-класса
Что вас ожидает: Это современный мастер-класс для взрослых и детей, на котором вы познакомитесь с технологиями искусственного интеллекта и создадите свой собственный стикерпак. Вы научитесь:
- генерировать изображения и тексты с помощью ИИ;
- создавать цифровой продукт, который можно забрать с собой. Идеально для тех, кто ищет творческий мастер-класс в Москве, интересуется нейросетями и хочет использовать новые возможности ИИ.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Цифровой продукт (стикерпак), который можно забрать с собой
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пятницкая ул, д. 76
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
17 сен 2025
Интересно, познавательно. Рекомендую!
Ю
Юрий
21 авг 2025
