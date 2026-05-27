Мастер-класс по созданию браслета из натуральных камней в Москве

Погрузитесь в спокойный творческий процесс и создайте украшение, которое будет отражать ваш стиль и настроение.
Вы познакомитесь с различными минералами, узнаете об их особенностях и подберёте сочетание, которое откликнется именно вам.
А затем под руководством мастера соберёте браслет, который станет личным талисманом или приятным подарком.
Описание мастер-класса
Знакомство с натуральными камнями
Вы узнаете о камнях, их текстурах, цветах и символике — и сможете выбрать те, которые откликаются именно вам.
Выбор материалов
Из представленной коллекции подберёте фурнитуру, чтобы создать украшение в своём стиле — нежное, яркое или минималистичное.
Создание браслета
Под руководством мастера соберёте свой браслет из натуральных камней, даже если раньше никогда этим не занимались.
Готовое украшение с собой
В конце мастер-класса заберёте браслет — как личный талисман или подарок, созданный своими руками.
Организационные детали
- Все материалы входят в стоимость
- Готовое украшение можно забрать сразу после мастер-класса
- С вами будет мастер из нашей команды
в понедельник в 19:30, в пятницу в 19:00, в субботу в 16:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Таганская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 126 туристов
Наша мастерская — место, где начинается ваше творчество. Мастер-классы — это больше чем занятие. Это опыт, эмоции и искусство, созданное своими руками. Вам не нужны опыт и материалы — всему
