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А Алёна Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием читать дальше и «заражает» этим, готова ответить на любые вопросы. Во время мастер-класса Ирина уделила внимание каждому, кто был в тот день — при этом не было какого-либо давления. Благодарю Ирину! Просто замечательная идея для досуга! Получила огромное удовольствие и от лекционной части, и от творческого процесса. Ирина очень увлечена темой

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