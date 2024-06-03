Мастер-классы для женщин – экскурсии в Москве

Найдено 5 экскурсий в категории «Мастер-классы для женщин» в Москве, цены от 960 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в мини-группе «Женский день»
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Экскурсия в мини-группе «Женский день»
Поговорить о женском мире на рубеже 19-20 веков - предпринимательстве, моде, театре и многом другом
Начало: На ул. Неглинная
Завтра в 16:00
12 июня в 19:00
1200960 за человека
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
Погрузиться в расслабляющий и творческий процесс лепки (в мини-группе)
Начало: На Никольской улице
Расписание: в пятницу в 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 800 за человека
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
Познавательная и вкусная прогулка для взрослых и детей: о главном храме и шоколадной гордости России
Начало: В районе метро Кропоткинская
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Окунуться в историю орнаментального искусства Турции и расписать своё изделие (в группе)
Начало: в районе м. "Партизанская"/МЦК "Измайлово"
15 июня в 11:00
23 июня в 11:00
2 650 за человека
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс
Увидеть, как делают настоящий шоколад, и примерить на себя профессию шоколатье
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
    Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно работать с глиной и
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    помогли создать идеальное изделие на память. Здорово, что здесь можно самостоятельно расписать кружку или тарелочку красками, а не оставлять эту работу мастеру-глазуровщику. Надеюсь, обжиг пройдёт успешно!:)

    Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Экскурсия в мини-группе «Женский день»
    Замечательно провели вечер. Светлана приятная улыбчивая девушка с интересом рассказывала о женщинах 19 века, наглядно показывая здания в современной Москве, с которыми были связаны судьбы этих женщин. Спасибо за экскурсию! 🙏
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
    Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим деревянным столом и нежным
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    дизайном. Внутри было находиться очень комфортно. С задачей справились все. Наши преподаватели-мастерицы чутко и внимательно руководили процессом, при этом ненавязчиво, поддерживали творческие идеи и помогали воплотить желаемое. Отличный вариант собраться с подругами после работы или в выходной)

    Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим
  • Н
    Наталия
    30 мая 2024
    Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
    Совершено прекрасный мастер-класс в самом центре! Уютная студия, гостеприимные мастера, возможность познакомиться с глиной и сделать свое изделие. Просто идеально, чтобы отдохнуть и попробовать что-то новое 💛 Спасибо!
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Экскурсия в мини-группе «Женский день»
    Вчера побывала на замечательной экскурсии со Светланой. Прекрасный материал, гид с первых минут располагает к себе, интересно рассказывает. Тема необычная,
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    Светлана раскрыла много удивительных фактов, 2 часа пролетели, как одно мгновение. Всем рекомендую посетить данную экскурсию, приятно и с пользой провести время.

  • С
    Светлана
    28 апреля 2024
    Экскурсия в мини-группе «Женский день»
    Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Все было на высшем уровне.
  • Д
    Дарья
    9 февраля 2024
    Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
    Чудесный мастер-класс! Ирина рассказала об истории восточной росписи, показала множество примеров, а во время творческого процесса направляла и подсказывала. Теперь украшенная плиточка красуется на полке и радует глаз!
  • А
    Алёна
    7 февраля 2024
    Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
    Просто замечательная идея для досуга! Получила огромное удовольствие и от лекционной части, и от творческого процесса. Ирина очень увлечена темой
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    и «заражает» этим, готова ответить на любые вопросы. Во время мастер-класса Ирина уделила внимание каждому, кто был в тот день — при этом не было какого-либо давления. Благодарю Ирину!

    Просто замечательная идея для досуга! Получила огромное удовольствие и от лекционной части, и от творческого процессаПросто замечательная идея для досуга! Получила огромное удовольствие и от лекционной части, и от творческого процесса
  • О
    Оксана
    5 февраля 2024
    Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
    Было прекрасно погрузиться в мир восточной росписи, узнать подробнее о технике и символах! Спасибо Ирине за интересные рассказы и помощь на каждом этапе создания рисунка.
    Было прекрасно погрузиться в мир восточной росписи, узнать подробнее о технике и символах! Спасибо Ирине за
  • E
    Elena
    10 мая 2022
    От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
    Отличная экскурсия, большего всего понравилось крыша "Красного октября" и проход на неё)

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы для женщин»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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