Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Метро для школьников — первая линия, секретный диаметр и дружба народов

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Мы приглашаем вас в путешествие, в процессе которого вы познакомитесь с необыкновенной историей 📖 зарождения в нашем городе такого общественного транспорта, как Московский метрополитен.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Метро для школьников — первая линия, секретный диаметр и дружба народов
Метро для школьников — первая линия, секретный диаметр и дружба народов
Что вас ожидает:На протяжении нашей экскурсии 🧭 мы поговорим о том, какой могла быть спроектирована городская подземка. Выясним каким бывает конструктивное устройство станций, разберёмся в разновидностях платформ и особенностях организации посадки-высадки пассажиров.
Мы увидим необыкновенные подземные дворцы и услышим удивительные истории 📖 их создания, узнаем какие станции столичной подземки строились в обстановке абсолютной секретности. Освоим правила техники безопасности, выясним, почему систему климата нашего «подземного города» следует считать поистине уникальной и непременно полюбуемся на самую большую в стенах метро 🚇 раковину брюхоногого моллюска — гастроподы. Важно знать:Будьте внимательны, в процессе экскурсии мы осуществляем однократный вход в Московский метрополитен, поэтому просим вас быть подготовленными к оплате проезда без задержек и иметь при себе проездной билет 🎫
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогиды.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
  • Стоимость проезда не входит в стоимость экскурсии.
Начало
🚩 У наземного вестибюля ст. м. «Кропоткинская.
Место завершения
🏁 Ст. м. «Киевская» Филёвской линии.
Метро для школьников — первая линия, секретный диаметр и дружба народов
Метро для школьников — первая линия, секретный диаметр и дружба народов
Метро для школьников — первая линия, секретный диаметр и дружба народов
Метро для школьников — первая линия, секретный диаметр и дружба народов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

«Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »
7 000
2 часа
«Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »
7 отзывов
«Коломенское. История Государевой вотчины... »
7 000
2.5 часа
«Коломенское. История Государевой вотчины... »
2 отзыва
«Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов»
8 000
2 часа
«Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов»
1 отзыв
«Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи»
7 000
2 часа
«Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи»
1 отзыв
«Сказочное Замоскворечье»
7 000
2.5 часа
«Сказочное Замоскворечье»
1 отзыв
История и тайны башен Московского Кремля
7 000
2 часа
История и тайны башен Московского Кремля

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1982 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
525 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов