Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает:На протяжении нашей экскурсии 🧭 мы поговорим о том, какой могла быть спроектирована городская подземка. Выясним каким бывает конструктивное устройство станций, разберёмся в разновидностях платформ и особенностях организации посадки-высадки пассажиров.

Мы увидим необыкновенные подземные дворцы и услышим удивительные истории 📖 их создания, узнаем какие станции столичной подземки строились в обстановке абсолютной секретности. Освоим правила техники безопасности, выясним, почему систему климата нашего «подземного города» следует считать поистине уникальной и непременно полюбуемся на самую большую в стенах метро 🚇 раковину брюхоногого моллюска — гастроподы. Важно знать:Будьте внимательны, в процессе экскурсии мы осуществляем однократный вход в Московский метрополитен, поэтому просим вас быть подготовленными к оплате проезда без задержек и иметь при себе проездной билет 🎫