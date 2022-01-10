Арбатско-Покровская линия метро Москвы хранит множество тайн и легенд. Эта экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу советского наследия, узнать о секретных бункерах и станциях-призраках. Посетители увидят уникальные инженерные решения и стилистические приемы, узнают о загадочных медальонах и скульптурах, а также услышат о необычных археологических находках. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет взглянуть на Москву с новой стороны и узнать больше о ее истории

Описание экскурсии

Голоса прошлого

Какие тайны советского наследия хранят стены столичного метрополитена? Исследуя старые станции вы научитесь распознавать зашифрованную символику, узнаете о переименованиях и познакомитесь с необычными инженерными решениями и стилистическими приемами. Мы удивимся дизайну потолка станционного зала, неизменно входящему в топ-30 самых красивых потолков мира, поговорим о том, куда пропал мраморный автограф вождя и где находилась скульптура «Сталин и Геля». А также я расскажу, почему станции украшают совершенно пустые медальоны…

Удивительные артефакты

Путешествуя по метрополитену, вы услышите об удивительных археологических открытиях, сделанных в процессе строительства линий. Узнаете, на какой из станций в военные годы находилась библиотека и почему нельзя тереть носы металлических изваяний «на счастье», вспомните одну из старейших метролегенд и поймете, почему сейчас нет возможности любоваться скульптурой Спартака. Какая станция метро кажется москвичам по-настоящему бесконечной, какая из них самая безлюдная, а какая станция походит на зазеркалье? Об этом и о многом другом — на подземной экскурсии!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Маршрут: ст. м. «Партизанская» — ст. м. «Семеновская» — ст. м. «Электрозаводская» — ст. м. «Бауманская» — ст. м. «Курская» Арбатско-Покровской линии — ст. м. «Площадь Революции» — ст. м. «Арбатская» Арбатско-Покровской линии — ст. м. «Боровицкая» — ст. м. «Александровский сад»

Окончание экскурсии: ст. м. «Александровский сад»

Что включено в стоимость