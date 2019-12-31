Что вас ожидает

Голоса прошлого

Какие тайны советского наследия хранят стены столичного метрополитена? Исследуя старые станции вы научитесь распознавать зашифрованную символику, узнаете о переименованиях и познакомитесь с необычными инженерными решениями и стилистическими приемами. Мы удивимся дизайну потолка станционного зала, неизменно входящему в топ-30 самых красивых потолков мира, поговорим о том, куда пропал мраморный автограф вождя и где находилась скульптура «Сталин и Геля». А также я расскажу, почему станции украшают совершенно пустые медальоны…

Удивительные артефакты

Путешествуя по метрополитену, вы услышите об удивительных археологических открытиях, сделанных в процессе строительства линий. Узнаете, на какой из станций в военные годы находилась библиотека и почему нельзя тереть носы металлических изваяний «на счастье», вспомните одну из старейших метролегенд и поймете, почему сейчас нет возможности любоваться скульптурой Спартака. Какая станция метро кажется москвичам по-настоящему бесконечной, какая из них самая безлюдная, а какая станция походит на зазеркалье? Об этом и о многом другом — на подземной экскурсии!