Какие тайны советского наследия хранят стены столичного метрополитена? Исследуя старые станции вы научитесь распознавать зашифрованную символику, узнаете о переименованиях и познакомитесь с необычными инженерными решениями и стилистическими приемами. Мы удивимся дизайну потолка станционного зала, неизменно входящему в топ-30 самых красивых потолков мира, поговорим о том, куда пропал мраморный автограф вождя и где находилась скульптура «Сталин и Геля». А также я расскажу, почему станции украшают совершенно пустые медальоны…
Удивительные артефакты
Путешествуя по метрополитену, вы услышите об удивительных археологических открытиях, сделанных в процессе строительства линий. Узнаете, на какой из станций в военные годы находилась библиотека и почему нельзя тереть носы металлических изваяний «на счастье», вспомните одну из старейших метролегенд и поймете, почему сейчас нет возможности любоваться скульптурой Спартака. Какая станция метро кажется москвичам по-настоящему бесконечной, какая из них самая безлюдная, а какая станция походит на зазеркалье? Об этом и о многом другом — на подземной экскурсии!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Маршрут: ст. м. «Партизанская» — ст. м. «Семеновская» — ст. м. «Электрозаводская» — ст. м. «Бауманская» — ст. м. «Курская» Арбатско-Покровской линии — ст. м. «Площадь Революции» — ст. м. «Арбатская» Арбатско-Покровской линии — ст. м. «Боровицкая» — ст. м. «Александровский сад»
Окончание экскурсии: ст. м. «Александровский сад»
Что включено в стоимость
Радиогид. Для вашего комфорта рекомендую взять собственные наушники.
Стоимость проезда оплачивается дополнительно. Стоимость одноразового проездного билета — 55 рублей, с картой тройка — 38 рублей.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
станция метро «Партизанская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 829 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России.
Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед.
Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе.
Аккредитована на читать дальшеуменьшить
ведение экскурсий по Москве и Московской области, музею-заповеднику «Царицыно» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Измайлово» (усадьба и музейный комплекс), музею-заповеднику «Кусково» (дворец, грот и парк), храму Христа Спасителя, Новодевичьему монастырю, Донскому монастырю, Московскому метрополитену, Музею Москвы, Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу (Новая Третьяковка), Государственному музею А. С. Пушкина, музею М. А. Булгакова, Мемориальному музею космонавтики, выставочному комплексу ВДНХ и отдельным павильонам.
С радостью покажу вам любимый город!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Очень содержательная экскурсия. Метро я увидела другими глазами. Лера прекрасный рассказчик, владеющая глубокими и обширными знаниями, умеющая грамотно организовать и распланировать экскурсию. Я в восторге и от экскурсии, и от ЛЕРЫ! Смело рекомендую. Идите - не пожалеете!!!
Насыщенный, но при этом очень органично составленный маршрут. Много интересных фактов и акценты на детали, которые бы мы сами никогда не заметили. И взрослым и детям было интересно и познавательно. После экскурсии порекомендовала отличный ресторан в шаговой близости.
Приятно иметь дело с профессионалами.
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Александр
Прекрасная экскурсия и организатор! Материал подан в доступной форме, ни разу не скучали. Слушали так внимательно, внутренне разинув рты, что забыли даже о фотографировании)) Поддержу, что Валерия - очень увлеченный читать дальшеуменьшить
эксперт; сильно повезло, что она решила посвятить себя этому делу, и проводит экскурсии со знанием дела и душой. Некоторые факты о московском метро знал ранее, но много нового открыл для себя впервые. Можно сказать, что открыл для себя метро заново! Совсем с другой стороны, а не привычно "побыстрее добраться из точки А в Б".
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Сергей
Великолепная экскурсия по московскому метро. Много интересных и малоизвестных фактов из истории метрополитена. Увлекательные истории о людях, техники и исторических событиях. Поражает эрудиция экскурсовода. Человек рассказывает очень интересно и увлекательно. Это одна из лучших экскурсий на которых я был в своей жизни. Рекомендую!
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Anna
Впервые были на экскурсии в московском метро и это было незабываемо. Валерия - очень увлеченный эксперт! Мы путешествовали по метро наверное часа 4, но все прошло на одном дыхании. Ответственность, грамотная речь, знание предмета - все это о Валерии. Рекомендую!
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М
Михаил
Мы остались в польном восторге от экскурсии, Валерия замечательный рассказчик и супер-мега профессионал. Выбирайте любую экскурсию, предложенную Валерией - проведёте время максимально интересно, познавательно и приятно!
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