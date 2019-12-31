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  4. Станция «Сталинская»: секреты синей линии

Погрузиться в историю метрополитена Москвы, изучить интерьеры станций и разгадать пугающие загадки

Лера
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Лера – ваш гид
Арбатско-Покровская остается самой таинственной линией московского метрополитена с множеством станций-призраков! О местах, связанных этим радиусом, сложено немало городских легенд.

Я расскажу, что скрывалось за возведением Стадиона имени вождя народов, какой секретный бункер находится в районе Измайлово и покажу необычную станцию, на которой поезда движутся по трем путям.
8000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — станция метро «Партизанская»
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Станция «Сталинская»: секреты синей линии
Станция «Сталинская»: секреты синей линии

Что вас ожидает

Голоса прошлого
Какие тайны советского наследия хранят стены столичного метрополитена? Исследуя старые станции вы научитесь распознавать зашифрованную символику, узнаете о переименованиях и познакомитесь с необычными инженерными решениями и стилистическими приемами. Мы удивимся дизайну потолка станционного зала, неизменно входящему в топ-30 самых красивых потолков мира, поговорим о том, куда пропал мраморный автограф вождя и где находилась скульптура «Сталин и Геля». А также я расскажу, почему станции украшают совершенно пустые медальоны…

Удивительные артефакты
Путешествуя по метрополитену, вы услышите об удивительных археологических открытиях, сделанных в процессе строительства линий. Узнаете, на какой из станций в военные годы находилась библиотека и почему нельзя тереть носы металлических изваяний «на счастье», вспомните одну из старейших метролегенд и поймете, почему сейчас нет возможности любоваться скульптурой Спартака. Какая станция метро кажется москвичам по-настоящему бесконечной, какая из них самая безлюдная, а какая станция походит на зазеркалье? Об этом и о многом другом — на подземной экскурсии!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Маршрут: ст. м. «Партизанская» — ст. м. «Семеновская» — ст. м. «Электрозаводская» — ст. м. «Бауманская» — ст. м. «Курская» Арбатско-Покровской линии — ст. м. «Площадь Революции» — ст. м. «Арбатская» Арбатско-Покровской линии — ст. м. «Боровицкая» — ст. м. «Александровский сад»
  • Окончание экскурсии: ст. м. «Александровский сад»

Что включено в стоимость

  • Радиогид. Для вашего комфорта рекомендую взять собственные наушники.
  • Стоимость проезда оплачивается дополнительно. Стоимость одноразового проездного билета — 55 рублей, с картой тройка — 38 рублей.
Станция «Сталинская»: секреты синей линии
Станция «Сталинская»: секреты синей линии
Станция «Сталинская»: секреты синей линии
Станция «Сталинская»: секреты синей линии
Станция «Сталинская»: секреты синей линии
Станция «Сталинская»: секреты синей линии
Станция «Сталинская»: секреты синей линии
Станция «Сталинская»: секреты синей линии
Станция «Сталинская»: секреты синей линии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — станция метро «Партизанская».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лера
Лера
Экскурсовод по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на ведение экскурсий по Москве и Московской области, Храму Христа Спасителя, Музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), Музею-заповеднику «Царицыно», Московскому метрополитену. С радостью покажу вам город!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

31 декабря 2019
Огромное спасибо Валерии за увлекательный тур! Все очень понравилось. Уникальная и харизматичная, время пролетело незаметно.

Лера проводит ещё 2 экскурсии

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