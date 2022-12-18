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Описание
Метро – это множество загадок. А еще это — настоящий памятник подземной архитектуры и подземные «дворцы для народа». Архитектура метро полна символизма: где-то спрятаны портреты вождей, где-то проходы в бункеры и несуществующие на карте ветки. И мы собрали для вас в этой экскурсии главное, что нужно знать об этом удивительном архитектурном сооружении. Идем изучать подземную Москву!
На этой экскурсии мы расскажем об истории и строительстве метро в Москве.
Мы разберём историю и дизайн 8 станций подземки
Узнаем, в чем отличие станций в стиле ар-деко и модернизма
Узнаем, как складывалась жизнь создателей метро – художников и архитекторов
Как метро росло и становилось самым популярным транспортом столицы
О первых проектах метро в 1900 году
Где оставил свою подпись Алексей Душкин, который проектировал «Новослободскую» и правда ли он «списал» родину-мать для мозаики со своей жены, а ребенка у нее на руках – с самого себя
Чем отличается постройка «открытым» и «закрытым» способами?
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Проезд на метро
Радиогиды для хорошей слышимости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Богоявленский пер. , 2, стр. 4
Завершение: Метро Комсомольская радиальная
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.