МЕТРО как музей: АРХИТЕКТУРА, дизайн и инженерные находки

МЕТРО как музей

МЕТРО как музей: АРХИТЕКТУРА, дизайн и инженерные находки
МЕТРО как музей: АРХИТЕКТУРА, дизайн и инженерные находки
МЕТРО как музей: АРХИТЕКТУРА, дизайн и инженерные находки
МЕТРО как музей: АРХИТЕКТУРА, дизайн и инженерные находки

Что вас ожидает 🤩

  • Какие станции мы посмотрим?
  • Площадь революции
  • Театральная
  • Маяковская
  • Белорусская радиальная
  • Белорусская кольцевая
  • Новослободская
  • Комсомольская кольцевая
  • Комсомольская радиальная
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Метро – это множество загадок. А еще это — настоящий памятник подземной архитектуры и подземные «дворцы для народа». Архитектура метро полна символизма: где-то спрятаны портреты вождей, где-то проходы в бункеры и несуществующие на карте ветки. И мы собрали для вас в этой экскурсии главное, что нужно знать об этом удивительном архитектурном сооружении. Идем изучать подземную Москву!
На этой экскурсии мы расскажем об истории и строительстве метро в Москве.

Мы разберём историю и дизайн 8 станций подземки

Узнаем, в чем отличие станций в стиле ар-деко и модернизма
Узнаем, как складывалась жизнь создателей метро – художников и архитекторов
Как метро росло и становилось самым популярным транспортом столицы

О первых проектах метро в 1900 году

Где оставил свою подпись Алексей Душкин, который проектировал «Новослободскую» и правда ли он «списал» родину-мать для мозаики со своей жены, а ребенка у нее на руках – с самого себя
Чем отличается постройка «открытым» и «закрытым» способами?

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Проезд на метро
  • Радиогиды для хорошей слышимости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Богоявленский пер. , 2, стр. 4
Завершение: Метро Комсомольская радиальная
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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