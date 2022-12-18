Метро – это множество загадок. А еще это — настоящий памятник подземной архитектуры и подземные «дворцы для народа». Архитектура метро полна символизма: где-то спрятаны портреты вождей, где-то проходы в бункеры и несуществующие на карте ветки. И мы собрали для вас в этой экскурсии главное, что нужно знать об этом удивительном архитектурном сооружении. Идем изучать подземную Москву!

На этой экскурсии мы расскажем об истории и строительстве метро в Москве.

Мы разберём историю и дизайн 8 станций подземки

Узнаем, в чем отличие станций в стиле ар-деко и модернизма

Узнаем, как складывалась жизнь создателей метро – художников и архитекторов

Как метро росло и становилось самым популярным транспортом столицы

О первых проектах метро в 1900 году

Где оставил свою подпись Алексей Душкин, который проектировал «Новослободскую» и правда ли он «списал» родину-мать для мозаики со своей жены, а ребенка у нее на руках – с самого себя

Чем отличается постройка «открытым» и «закрытым» способами?