Удивительно, но рестораны русской кухни не так-то просто найти на карте столицы. Я проведу вас туда, где кулинария — это не только ремесло, но и настоящее искусство. Расскажу о вариациях русской кухни и поделюсь историей русской гастрономии от Ивана Грозного до наших дней. Вы проникнете в тонкости ресторанной сферы, оцените неожиданные вкусовые сочетания и яркую подачу блюд.

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Описание

Что вас ожидает

Вы посетите несколько модных ресторанов русской и авторской кухни, а я расскажу о концепции каждого заведения и его фирменных фишках. Конечно же, вы попробуете необыкновенные блюда, которые, так сложилось, больше нигде не найти. Именно в этих местах вам откроются тонкости русской кухни и её тенденции.

А чтобы ваш взгляд на ресторанную культуру был глубже, мы поговорим о гастрономической летописи Москвы от Ивана Грозного до наших дней, затронем историю создания культовых русских блюд и даже вспомним, что ели в Древней Руси, Российской империи, СССР. И сравним это с тем, что едят сейчас.

Специфика маршрута

На нашем пути будет несколько заведений: вы сами выбираете рестораны и интересующие темы. Подсказки для составления программы:

Ресторан дворянской Москвы. Воплощение мифа, рождённого французским шансонье Жильбером Беко в его песне «Nathalie», где пелось про «chocolat chez café Pouchkine…». Регулярно попадает в рейтинги лучших ресторанов мира. Невероятные интерьеры и эталонная дворянская кухня.

Воплощение мифа, рождённого французским шансонье Жильбером Беко в его песне «Nathalie», где пелось про «chocolat chez café Pouchkine…». Регулярно попадает в рейтинги лучших ресторанов мира. Невероятные интерьеры и эталонная дворянская кухня. Ресторан времён СССР , в который и сейчас вход по пропускам. Городская легенда, единственный музей-ресторан, где главные традиции русской кухни и советские блюда сочетаются с историческими интерьерами и особенной атмосферой.

, в который и сейчас вход по пропускам. Городская легенда, единственный музей-ресторан, где главные традиции русской кухни и советские блюда сочетаются с историческими интерьерами и особенной атмосферой. Уголок Сибири в Москве . Тут приятно пообедать или неспешно поужинать. Воссозданные по старинным рецептам 17–19 вв. напитки — Ерофеичи, Ратафия, водки и наливки, приготовленные на различных ягодах и алтайских горных травах.

. Тут приятно пообедать или неспешно поужинать. Воссозданные по старинным рецептам 17–19 вв. напитки — Ерофеичи, Ратафия, водки и наливки, приготовленные на различных ягодах и алтайских горных травах. Современная русская кухня. Авторское прочтение привычных блюд: вареники с печёным картофелем, сморчками и трюфельным соусом, окрошка на тёмном и белом квасах, раковые шейки, каштановый медовик, ромашковый крем, малина.

Авторское прочтение привычных блюд: вареники с печёным картофелем, сморчками и трюфельным соусом, окрошка на тёмном и белом квасах, раковые шейки, каштановый медовик, ромашковый крем, малина. Проводник в мир русской кухни. Уютный ресторан, основной акцент в меню которого сделан на лучших продуктах из разных уголков России. В дизайне ресторана гармонично сочетаются современные модные тренды, элементы старины и индустриальные мотивы.

Уютный ресторан, основной акцент в меню которого сделан на лучших продуктах из разных уголков России. В дизайне ресторана гармонично сочетаются современные модные тренды, элементы старины и индустриальные мотивы. Русская печь. Блюда по-настоящему «томятся» в печи: готовятся на медленном огне в течение 6, 12 и даже 18 часов! Этот незаслуженно забытый способ приготовления открывает еду в новом ракурсе.

Блюда по-настоящему «томятся» в печи: готовятся на медленном огне в течение 6, 12 и даже 18 часов! Этот незаслуженно забытый способ приготовления открывает еду в новом ракурсе. Три «О». Здесь вы становитесь главным героем знаменитой русской книги. Какую закуску выбрать в качестве завязки, какое блюдо подойдёт в момент кульминации и какой десерт сопроводит вас в финале — решать только вам, но в эпилоге вам обязательно предложат рюмку ароматной домашней наливки.

Здесь вы становитесь главным героем знаменитой русской книги. Какую закуску выбрать в качестве завязки, какое блюдо подойдёт в момент кульминации и какой десерт сопроводит вас в финале — решать только вам, но в эпилоге вам обязательно предложат рюмку ароматной домашней наливки. За театром. Ресторан современной русской кухни с коллекцией современного искусства и роялем — рядом с главным театром оперы и балета.

Ресторан современной русской кухни с коллекцией современного искусства и роялем — рядом с главным театром оперы и балета. Знаменитый роман. Отношение к русской кухне как части национальной культуры здесь самое что ни на есть серьёзное. Уникальные местные продукты и современные методы приготовления заставляют по-новому звучать даже знакомые с детства блюда. Янтарная пшёнка с раковыми шейками в сливочном соусе — уже не просто каша, а деликатес. И даже блинчики уже не просто с мясом, а с дичью и брусникой!

Отношение к русской кухне как части национальной культуры здесь самое что ни на есть серьёзное. Уникальные местные продукты и современные методы приготовления заставляют по-новому звучать даже знакомые с детства блюда. Янтарная пшёнка с раковыми шейками в сливочном соусе — уже не просто каша, а деликатес. И даже блинчики уже не просто с мясом, а с дичью и брусникой! Почти имя и отчество. Хорошая кухня с традиционным домашним уклоном, пусть не гениальная в плане гастрономии, но от неё этого и не требуется. Здесь настоящая ностальгия: вспомнить и показать детям и внукам, как было когда-то.

Кому подойдёт эта прогулка

Всем, кто любит настоящую русскую кухню: простую, понятую, с интересной подачей. А также тем, кто хочет с ней познакомиться.

Организационные детали