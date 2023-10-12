Познакомиться с гастрономической культурой столицы - на словах и на деле
Расскажу о вариациях русской кухни и поделюсь историей русской гастрономии от Ивана Грозного до наших дней.
Вы проникнете в тонкости ресторанной сферы, оцените неожиданные вкусовые сочетания и яркую подачу блюд.
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Описание
Что вас ожидает
Вы посетите несколько модных ресторанов русской и авторской кухни, а я расскажу о концепции каждого заведения и его фирменных фишках. Конечно же, вы попробуете необыкновенные блюда, которые, так сложилось, больше нигде не найти. Именно в этих местах вам откроются тонкости русской кухни и её тенденции.
А чтобы ваш взгляд на ресторанную культуру был глубже, мы поговорим о гастрономической летописи Москвы от Ивана Грозного до наших дней, затронем историю создания культовых русских блюд и даже вспомним, что ели в Древней Руси, Российской империи, СССР. И сравним это с тем, что едят сейчас.
Специфика маршрута
На нашем пути будет несколько заведений: вы сами выбираете рестораны и интересующие темы. Подсказки для составления программы:
- Ресторан дворянской Москвы. Воплощение мифа, рождённого французским шансонье Жильбером Беко в его песне «Nathalie», где пелось про «chocolat chez café Pouchkine…». Регулярно попадает в рейтинги лучших ресторанов мира. Невероятные интерьеры и эталонная дворянская кухня.
- Ресторан времён СССР, в который и сейчас вход по пропускам. Городская легенда, единственный музей-ресторан, где главные традиции русской кухни и советские блюда сочетаются с историческими интерьерами и особенной атмосферой.
- Уголок Сибири в Москве. Тут приятно пообедать или неспешно поужинать. Воссозданные по старинным рецептам 17–19 вв. напитки — Ерофеичи, Ратафия, водки и наливки, приготовленные на различных ягодах и алтайских горных травах.
- Современная русская кухня. Авторское прочтение привычных блюд: вареники с печёным картофелем, сморчками и трюфельным соусом, окрошка на тёмном и белом квасах, раковые шейки, каштановый медовик, ромашковый крем, малина.
- Проводник в мир русской кухни. Уютный ресторан, основной акцент в меню которого сделан на лучших продуктах из разных уголков России. В дизайне ресторана гармонично сочетаются современные модные тренды, элементы старины и индустриальные мотивы.
- Русская печь. Блюда по-настоящему «томятся» в печи: готовятся на медленном огне в течение 6, 12 и даже 18 часов! Этот незаслуженно забытый способ приготовления открывает еду в новом ракурсе.
- Три «О». Здесь вы становитесь главным героем знаменитой русской книги. Какую закуску выбрать в качестве завязки, какое блюдо подойдёт в момент кульминации и какой десерт сопроводит вас в финале — решать только вам, но в эпилоге вам обязательно предложат рюмку ароматной домашней наливки.
- За театром. Ресторан современной русской кухни с коллекцией современного искусства и роялем — рядом с главным театром оперы и балета.
- Знаменитый роман. Отношение к русской кухне как части национальной культуры здесь самое что ни на есть серьёзное. Уникальные местные продукты и современные методы приготовления заставляют по-новому звучать даже знакомые с детства блюда. Янтарная пшёнка с раковыми шейками в сливочном соусе — уже не просто каша, а деликатес. И даже блинчики уже не просто с мясом, а с дичью и брусникой!
- Почти имя и отчество. Хорошая кухня с традиционным домашним уклоном, пусть не гениальная в плане гастрономии, но от неё этого и не требуется. Здесь настоящая ностальгия: вспомнить и показать детям и внукам, как было когда-то.
Кому подойдёт эта прогулка
Всем, кто любит настоящую русскую кухню: простую, понятую, с интересной подачей. А также тем, кто хочет с ней познакомиться.
Организационные детали
- Блюда и напитки оплачиваются в ресторанах отдельно. Средний чек на человека в каждом заведении — 700–1000 руб.
- Все места находятся в пешей доступности друг от друга, но, если захотите, мы сможем воспользоваться городским транспортом
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Москвы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.