Москва - непокоренная и непокорная, первопрестольная и православная, особая и обособленная

Москва — непокоренная и непокорная, первопрестольная и православная, особая и обособленная.

Бесспорно, главный город нашей необъятной страны.

Москва буквально соткана из противоречий: в своей архитектуре, в погоде.

И магия в ней тоже противоречивая, неоднозначная – нельзя отнести ни к чёрной, ни к белой.

Всё будет только так, как вы сможете воспринять эту мощнейшею энергетику города.

Именно с вокзала начинается Москва и именно здесь можно почувствовать силу города.
Мистика трёх вокзалов
Мистика трёх вокзалов
Мистика трёх вокзалов
Мистика трёх вокзалов
Мистика трёх вокзалов
Мистика трёх вокзалов

Что вы увидите 🤩

  • Cамый первый вокзал — Ленинградский
  • Самый северный вокзал — Ярославский
  • Самый загадочный вокзал — Казанский
  • Знаменитые чёрные колонны Льва Кекушева
  • Тайная комната и загадочные часы
Об экскурсии
Москва — непокоренная и непокорная, первопрестольная и православная, особая и обособленная. Бесспорно, главный город нашей необъятной страны. Москва буквально соткана из противоречий: в своей архитектуре, в погоде. И магия в ней тоже противоречивая, неоднозначная – нельзя отнести ни к чёрной, ни к белой. Всё будет только так, как вы сможете воспринять эту мощнейшею энергетику города. Именно с вокзала начинается Москва и именно здесь можно почувствовать силу города.
В ходе нашей с вами экскурсии вы познакомитесь сразу с тремя вокзалами российской столицы. С самым первым в городе — монументальным Ленинградским, «жемчужиной модерна» Ярославским и с самым большим в Европе — Казанским. Познакомитесь с их удивительной архитектурой, тайнами, мистической историей района, где они располагаются.
Узнаете главную легенду «о страннике и монастыре». Услышите историю о невероятном подвиге комсомольцев, о том, каких титанических усилий железнодорожникам стоила эвакуация во время Великой Отечественной Войны.
Также не обойдём стороной судьбы архитекторов. Загадаем желание у «магических чёрных колонн». Я расскажу о ленте Мёбиуса и петле времени, в которую попадают пассажиры. Поговорим о самом советском зодчем, который смог договориться «и с попами, и с большевиками». О его часах со знаками зодиака, и о четырёх «сталинских премиях».
Всё это и многое другое вы узнаете из нашей прогулки, а также осознаете, сколько интересного можно увидеть в простых вещах!
🚩 Начало: Комсомольский сквер, у памятника Павлу Мельникову
🏁 Место завершения: Казанский вокзал
 Что входит
  • Услуги гида
 Что не входит
  • Дополнительно оплачивать ничего не нужно
Время проведения: Пн — Вск с 10:00 до 19:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Лена С.
Лена С.
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