Об экскурсии

Москва — непокоренная и непокорная, первопрестольная и православная, особая и обособленная. Бесспорно, главный город нашей необъятной страны. Москва буквально соткана из противоречий: в своей архитектуре, в погоде. И магия в ней тоже противоречивая, неоднозначная – нельзя отнести ни к чёрной, ни к белой. Всё будет только так, как вы сможете воспринять эту мощнейшею энергетику города. Именно с вокзала начинается Москва и именно здесь можно почувствовать силу города.

В ходе нашей с вами экскурсии вы познакомитесь сразу с тремя вокзалами российской столицы. С самым первым в городе — монументальным Ленинградским, «жемчужиной модерна» Ярославским и с самым большим в Европе — Казанским. Познакомитесь с их удивительной архитектурой, тайнами, мистической историей района, где они располагаются.

Узнаете главную легенду «о страннике и монастыре». Услышите историю о невероятном подвиге комсомольцев, о том, каких титанических усилий железнодорожникам стоила эвакуация во время Великой Отечественной Войны.

Также не обойдём стороной судьбы архитекторов. Загадаем желание у «магических чёрных колонн». Я расскажу о ленте Мёбиуса и петле времени, в которую попадают пассажиры. Поговорим о самом советском зодчем, который смог договориться «и с попами, и с большевиками». О его часах со знаками зодиака, и о четырёх «сталинских премиях».

Всё это и многое другое вы узнаете из нашей прогулки, а также осознаете, сколько интересного можно увидеть в простых вещах!