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Экскурсии от Ярославского вокзала

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии от Ярославского вокзала» в Москве, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
459 отзывов
Групповая
Секреты сталинских высоток: погружение в историю Москвы
Узнайте секреты сталинских высоток на автобусной экскурсии по Москве. В группе до 35 человек вы увидите семь знаковых зданий и услышите их удивительные истории
Начало: В районе метро Красные ворота
Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:30 и 11:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
1500 ₽ за человека
«Высотка номер один»: прогулка вокруг Главного здания МГУ
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
«Высотка номер один»: прогулка вокруг Главного здания МГУ
Погрузитесь в атмосферу МГУ на Воробьёвых горах, где архитектура и история сливаются в единое целое. Уникальные факты и панорамы ждут вас
Начало: У памятника Ломоносову
Завтра в 10:30
4 авг в 15:30
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Начало: Станция метро Партизанская, выход №1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Тайны площади трёх вокзалов
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны площади трёх вокзалов
Исследуйте Комсомольскую площадь и её вокзалы с новой стороны. Узнайте об архитектуре, истории и людях, сделавших вклад в развитие железных дорог
Начало: В районе станции метро «Комсомольская»
5 авг в 11:00
6 авг в 11:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии от Ярославского вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
  2. «Высотка номер один»: прогулка вокруг Главного здания МГУ
  3. Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
  4. Тайны площади трёх вокзалов
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Экскурсии от Ярославского вокзала" можно забронировать 4 экскурсии от 1500 до 7000. Туристы уже оставили гидам 494 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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