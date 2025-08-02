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Групповая

Секреты сталинских высоток: погружение в историю Москвы Узнайте секреты сталинских высоток на автобусной экскурсии по Москве. В группе до 35 человек вы увидите семь знаковых зданий и услышите их удивительные истории Начало: В районе метро Красные ворота

Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:30 и 11:00