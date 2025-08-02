Групповая
Секреты сталинских высоток: погружение в историю Москвы
Узнайте секреты сталинских высоток на автобусной экскурсии по Москве. В группе до 35 человек вы увидите семь знаковых зданий и услышите их удивительные истории
Начало: В районе метро Красные ворота
Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:30 и 11:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
«Высотка номер один»: прогулка вокруг Главного здания МГУ
Погрузитесь в атмосферу МГУ на Воробьёвых горах, где архитектура и история сливаются в единое целое. Уникальные факты и панорамы ждут вас
Начало: У памятника Ломоносову
Завтра в 10:30
4 авг в 15:30
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Начало: Станция метро Партизанская, выход №1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны площади трёх вокзалов
Исследуйте Комсомольскую площадь и её вокзалы с новой стороны. Узнайте об архитектуре, истории и людях, сделавших вклад в развитие железных дорог
Начало: В районе станции метро «Комсомольская»
5 авг в 11:00
6 авг в 11:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии от Ярославского вокзала»
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