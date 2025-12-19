История города, это не только улицы и площади, но самое главное — это люди. Люди, которые строили дома и тем самым меняли лицо города. Люди, которые, имея заводы и пароходы,
Описание экскурсии
В ходе экскурсии вы увидите:
- дворцы богатейших купцов Москвы, некоторые их них скрыты от глаз прохожих;
- мастерскую первой российской женщины-скульптора;
- мужскую гимназию, которая должна была изменить систему образования;
- дважды сгоревшую усадьбу-феникс;
- первое здание в Москве в стиле модерн.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва
Завершение: Пречистенка д. 21, Выставочный зал Академии Художеств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
