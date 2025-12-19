читать дальше жизни своей не представляли бе искусства. Некоторые из них собрали великие коллекции и подарили их городу. А были и те, кто думал лишь о пользе, которую мог принести нуждающимся. Именно о таких людях мы и поговорим: об их домах, делах и о том, чему они посвятили свою жизнь.

История города, это не только улицы и площади, но самое главное — это люди. Люди, которые строили дома и тем самым меняли лицо города. Люди, которые, имея заводы и пароходы,