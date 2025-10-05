Мои заказы

Асфальтовые волны: мотосага по столичным набережным (круглый год)

Свет, вода и скорость: Москва, которую не увидишь пешком
Москва — город воды, ритма и отражений.

Вместе с опытным пилотом вы проедете по её набережным от старой Яузы до башен Сити: мимо мостов, огней, сталинских фасадов и неоновых витрин.

Это маршрут, где мотоцикл даёт доступ к тем ракурсам и ощущениям, которые недоступны ни пешком, ни на автомобиле.
5
8 отзывов
Асфальтовые волны: мотосага по столичным набережным (круглый год)© Георгий
Асфальтовые волны: мотосага по столичным набережным (круглый год)© Георгий
Асфальтовые волны: мотосага по столичным набережным (круглый год)© Георгий

Описание экскурсии

Это не экскурсия с сухими фактами — а путешествие-поток, где город раскрывается через движение, музыку, отражения и рёв мотоцикла. В вечернее время маршрут особенно красив.

Мы стартуем от ВДНХ и берём курс вдоль реки Яузы — проедем через Лосиноостровский, Богородское, Сокольники, Басманный и Таганский районы. По мере продвижения индустриальный пульс сменится широкими набережными, освещёнными закатными лучами, а далее — неоновым свечением центра.

Вынырнув на Котельническую набережную, начнём путешествие вдоль Москвы-реки — в компании отражений и городской поэзии света. Вы увидите:

  • парк «Зарядье» и собор Василия Блаженного
  • Кремлёвскую набережную
  • Храм Христа Спасителя
  • памятник Петру I
  • Фрунзенскую и Саввинскую набережные
  • парк Горького
  • здания Министерства обороны и Российской академии наук
  • Правительство РФ

Финальный аккорд — смотровая площадка Москвы-Сити, где стекло, река и огни города соединяются в один пульс!

Организационные детали

  • Поедем на люксовых мотоциклах Honda и BMW с разноцветными огнями и музыкой
  • Каждый пассажир обязательно надевает шлем с голосовой связью, одноразовые подшлемники и перчатки. В дождливую погоду выдаём непромокаемую одежду
  • С вами поедет опытный водитель из нашей команды

Особенности программы

  • Вес одного участника — не более 125 кг для двухколёсного мотоцикла. На мотоцикле с боковой люлькой Honda Gold Wing можно перевозить пассажиров весом более 125 кг
  • Дети от 5 до 12 лет могут принять участие в программе только на одном мотоцикле с родителем. Дети от 12 лет могут кататься пассажирами на стандартных двухколёсных мотоциклах

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Японский мотоцикл с люлькой для 2 пассажиров (круглый год) - цена за двоих12 000 ₽
Стандартный (доступен с 1 апреля 2026 года)12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ» (выход №4)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
читать дальше

(коляской), подогревом и ветрозащитой. В прохладную погоду выдаём непродуваемую и непромокаемую одежду, дождевики. За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот, а все шлемы оснащены голосовой связью. Прокатим с ветерком и в полной безопасности. Поехали!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
О
Ольга
5 окт 2025
Если кто-то заскучал в Москве или объездил все экскурсии и музеи. Или не знаете какой сделать сюрприз любимым и друзьям, Вам сюда. Потрясающе провели время. Ночная Москва красива и романтична. Ребята молодцы. Высший пилотаж!!! Рекомендую от лучших на 100%
Р
Рыбальченко
31 авг 2025
Прекрасная поездка.
Для меня это была первая поездка на мотоцикле) очень волновалась как все пройдёт.
Но все волнения были напрасны.
Я каталась с Дмитрием.
Очень внимательный мужчина)
Провел краткий инструктаж.
Помог мне надеть шлем, позаботился о
читать дальше

комфорте. (Шлем меня, впечатлил особенно)))
Усадил на мотоцикл.
И мы поехали
Очень аккуратная езда, чувствовался опыт и уверенность пилота.
По дороге Дмитрий много рассказывал о Москве.
Обращал внимание на достопримечательности.
Обсудили много разных тем.
Я в восторге от поездки. Обязательно поеду ещё.

М
Мария
22 авг 2025
Очень крутая экскурсия, чтобы получить эмоцию и узнать интересные факты о Москве.
Рекомендую тем, кто хочет получить новый интересный опыт, почувствовать лёгкий адреналин и познакомиться с миром мотоциклов.
Водители адекватные веселые и эрудированные, вызывают доверее. Очень рекомендую!
Мария
Мария
8 авг 2025
Прежде чем вы на это согласитесь, подумайте, потому что потом не сможете остановиться! Это моя вторая мотопрогулка с командой Георгия, куда в этот раз привели не меня, а наоборот я
читать дальше

позвала подруг, многие из которых были впервые и немного переживали. А теперь у нас у всех мотозависимость!

Я очень придирчива к безопасности, но все пилоты вызвали у нас абсолютную уверенность. Было видно, что всё под контролем, можно расслабиться и наслаждаться. Шикарный вечер с шикарной компанией, огнями Москвы, ветерком и музыкой! Как говорится, если ваша тусовка не похожа на эту, даже не зовите меня!

Е
Екатерина
6 авг 2025
Первый раз каталась на мотоцикле, волновалась сначала, но ребята настолько следят за безопасностью, что страх быстро прошёл) И рассказ интересный, а Москва в огонёчках какая завораживающая! Очень понравилось, хочется ещё)) Большое спасибо моему чуткому пилоту за заботу и мастерство, всей команде за классную организацию, непередаваемые эмоции и яркий опыт! Очень рекомендую мотопрогулку, это стоит попробовать хотя бы раз в жизни!
Оксана
Оксана
6 авг 2025
Очень необычный и кайфовый способ увидеть Москву — на другой скорости и с другого ракурса. Комфортный мотоцикл, опытный водитель, классная музыка, свежий ветер и ощущение свободы — вау!

Организация на высоком уровне, чувствовала себя спокойно и безопасно.

Большое спасибо ребятам! Хочется повторить)
Алла
Алла
19 июл 2025
Поездка очень понравилась. Все организовано отлично. Получили незабываемые впечатления от мотоциклов, от скорости, от представленных видов Москвы.
Ребята молодцы!
С
Сергей
19 июл 2025
Все было здорово! Узнали много интересного про мотодвижение, про места по которым проезжали. Эмоций хватит очень на долго! Оценка 100 из 10!
