Москва — город воды, ритма и отражений.
Вместе с опытным пилотом вы проедете по её набережным от старой Яузы до башен Сити: мимо мостов, огней, сталинских фасадов и неоновых витрин.
Это маршрут, где мотоцикл даёт доступ к тем ракурсам и ощущениям, которые недоступны ни пешком, ни на автомобиле.
Описание экскурсии
Это не экскурсия с сухими фактами — а путешествие-поток, где город раскрывается через движение, музыку, отражения и рёв мотоцикла. В вечернее время маршрут особенно красив.
Мы стартуем от ВДНХ и берём курс вдоль реки Яузы — проедем через Лосиноостровский, Богородское, Сокольники, Басманный и Таганский районы. По мере продвижения индустриальный пульс сменится широкими набережными, освещёнными закатными лучами, а далее — неоновым свечением центра.
Вынырнув на Котельническую набережную, начнём путешествие вдоль Москвы-реки — в компании отражений и городской поэзии света. Вы увидите:
- парк «Зарядье» и собор Василия Блаженного
- Кремлёвскую набережную
- Храм Христа Спасителя
- памятник Петру I
- Фрунзенскую и Саввинскую набережные
- парк Горького
- здания Министерства обороны и Российской академии наук
- Правительство РФ
Финальный аккорд — смотровая площадка Москвы-Сити, где стекло, река и огни города соединяются в один пульс!
Организационные детали
- Поедем на люксовых мотоциклах Honda и BMW с разноцветными огнями и музыкой
- Каждый пассажир обязательно надевает шлем с голосовой связью, одноразовые подшлемники и перчатки. В дождливую погоду выдаём непромокаемую одежду
- С вами поедет опытный водитель из нашей команды
Особенности программы
- Вес одного участника — не более 125 кг для двухколёсного мотоцикла. На мотоцикле с боковой люлькой Honda Gold Wing можно перевозить пассажиров весом более 125 кг
- Дети от 5 до 12 лет могут принять участие в программе только на одном мотоцикле с родителем. Дети от 12 лет могут кататься пассажирами на стандартных двухколёсных мотоциклах
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Японский мотоцикл с люлькой для 2 пассажиров (круглый год) - цена за двоих
|12 000 ₽
|Стандартный (доступен с 1 апреля 2026 года)
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ» (выход №4)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
5 окт 2025
Если кто-то заскучал в Москве или объездил все экскурсии и музеи. Или не знаете какой сделать сюрприз любимым и друзьям, Вам сюда. Потрясающе провели время. Ночная Москва красива и романтична. Ребята молодцы. Высший пилотаж!!! Рекомендую от лучших на 100%
Р
Рыбальченко
31 авг 2025
Прекрасная поездка.
Для меня это была первая поездка на мотоцикле) очень волновалась как все пройдёт.
Но все волнения были напрасны.
Я каталась с Дмитрием.
Очень внимательный мужчина)
Провел краткий инструктаж.
Помог мне надеть шлем, позаботился о
М
Мария
22 авг 2025
Очень крутая экскурсия, чтобы получить эмоцию и узнать интересные факты о Москве.
Рекомендую тем, кто хочет получить новый интересный опыт, почувствовать лёгкий адреналин и познакомиться с миром мотоциклов.
Водители адекватные веселые и эрудированные, вызывают доверее. Очень рекомендую!
Мария
8 авг 2025
Прежде чем вы на это согласитесь, подумайте, потому что потом не сможете остановиться! Это моя вторая мотопрогулка с командой Георгия, куда в этот раз привели не меня, а наоборот я
Е
Екатерина
6 авг 2025
Первый раз каталась на мотоцикле, волновалась сначала, но ребята настолько следят за безопасностью, что страх быстро прошёл) И рассказ интересный, а Москва в огонёчках какая завораживающая! Очень понравилось, хочется ещё)) Большое спасибо моему чуткому пилоту за заботу и мастерство, всей команде за классную организацию, непередаваемые эмоции и яркий опыт! Очень рекомендую мотопрогулку, это стоит попробовать хотя бы раз в жизни!
Оксана
6 авг 2025
Очень необычный и кайфовый способ увидеть Москву — на другой скорости и с другого ракурса. Комфортный мотоцикл, опытный водитель, классная музыка, свежий ветер и ощущение свободы — вау!
Организация на высоком уровне, чувствовала себя спокойно и безопасно.
Большое спасибо ребятам! Хочется повторить)
Алла
19 июл 2025
Поездка очень понравилась. Все организовано отлично. Получили незабываемые впечатления от мотоциклов, от скорости, от представленных видов Москвы.
Ребята молодцы!
С
Сергей
19 июл 2025
Все было здорово! Узнали много интересного про мотодвижение, про места по которым проезжали. Эмоций хватит очень на долго! Оценка 100 из 10!
