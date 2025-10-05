Москва — город воды, ритма и отражений. Вместе с опытным пилотом вы проедете по её набережным от старой Яузы до башен Сити: мимо мостов, огней, сталинских фасадов и неоновых витрин. Это маршрут, где мотоцикл даёт доступ к тем ракурсам и ощущениям, которые недоступны ни пешком, ни на автомобиле.

Описание экскурсии

Это не экскурсия с сухими фактами — а путешествие-поток, где город раскрывается через движение, музыку, отражения и рёв мотоцикла. В вечернее время маршрут особенно красив.

Мы стартуем от ВДНХ и берём курс вдоль реки Яузы — проедем через Лосиноостровский, Богородское, Сокольники, Басманный и Таганский районы. По мере продвижения индустриальный пульс сменится широкими набережными, освещёнными закатными лучами, а далее — неоновым свечением центра.

Вынырнув на Котельническую набережную, начнём путешествие вдоль Москвы-реки — в компании отражений и городской поэзии света. Вы увидите:

парк «Зарядье» и собор Василия Блаженного

Кремлёвскую набережную

Храм Христа Спасителя

памятник Петру I

Фрунзенскую и Саввинскую набережные

парк Горького

здания Министерства обороны и Российской академии наук

Правительство РФ

Финальный аккорд — смотровая площадка Москвы-Сити, где стекло, река и огни города соединяются в один пульс!

Организационные детали

Поедем на люксовых мотоциклах Honda и BMW с разноцветными огнями и музыкой

с разноцветными огнями и музыкой Каждый пассажир обязательно надевает шлем с голосовой связью, одноразовые подшлемники и перчатки. В дождливую погоду выдаём непромокаемую одежду

С вами поедет опытный водитель из нашей команды

Особенности программы