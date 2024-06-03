Новый Арбат – экскурсии в Москве

Найдено 11 экскурсий в категории «Новый Арбат» в Москве, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Москву за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
227 отзывов
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Кругосветка по Москве
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
115 отзывов
Кругосветка по Москве
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Начало: метро Таганская
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000 за всё до 3 чел.
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Аудиогид
13 часов
7 отзывов
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)
Начало: На Болотной площади
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 700 за человека
Прогулка по местам любви графа Шереметева и крестьянки Прасковьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка по местам любви графа Шереметева и крестьянки Прасковьи
Узнать, что связало людей из разных сословий, и прикоснуться к многогранному прошлому Москвы
Начало: на Новом Арбате
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
16 000 за всё до 3 чел.
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
3 отзыва
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Историко-архитектурный променад по главной пешеходной улице города
Начало: Возле СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
800 за человека
Москва и советские архитектурные утопии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Москва и советские архитектурные утопии
Раскрыть все этапы развития советской архитектуры столицы и увидеть ее самые яркие примеры
Начало: У м. Баррикадная
25 июня в 11:00
26 июня в 10:00
от 5 400 за всё до 6 чел.
Московские набережные: история и архитектура
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Московские набережные: история и архитектура
Погулять по столичным набережным и проследить эволюцию их архитектурного облика
Начало: У м. Киевская
25 июня в 11:00
26 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором ТВ и актёром
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором ТВ и актёром
Погулять по старинному району Москвы под аккомпанемент произведений русских и европейских классиков
Начало: Возле павильона станции метро Кропоткинская
Завтра в 12:00
9 июня в 14:30
от 10 000 за всё до 5 чел.
Литературные переулки Арбата
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Литературные переулки Арбата
Познакомиться с историями писателей, которые жили рядом со знаменитой улицей
Начало: В районе станции метро «Арбатская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Кругосветка по Москве
    Очень и очень информативно и интересно!!! Огромное спасибо! Рекомендую от всей души!
  • А
    Алексей
    2 июня 2024
    «Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
    Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)
  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
    Очень удобно организована возможность приостановить путешествие на плановых остановках и возобновить после прогулки или посещения кафе экскурсию на следующих автобусах.
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    Для людей, которые никогда не были в Москве, это уникальная возможность ознакомиться с основными достопримечательностям нашего великого города за короткое время. Мои гости в восторге!

  • Г
    Галина
    23 мая 2024
    Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
    Приятно осматривать исторические места с нового ракурса. Детям было интересно. Наушники не заменят настоящего экскскурсовода, трудно сосредоточиться, многое пропускаешь
  • О
    Оксана
    22 мая 2024
    Влюбиться в Москву за один день
    Диана, умничка! Знание огромного количества информации! Подача непринужденная, комфортная, даже не смотря на контрольные вопросы))) Заставила немного повспоминать, пошевелить знания
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    в голове)) создала дружескую атмосферу! К концу встречи казалось, что знаем друг друга тысячу лет)) Однозначно рекомендуем обзорную экскурсию по Москве с гидом Дианой!!

  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
    Отличная экскурсия. Станислав великолепный рассказчик - исторические факты перемежались с курьезами и легендами. Были вдвоем с дочерью 12 лет, слушали с удовольствием. Что-то знали и раньше, что-то услышали впервые, но все было одинаково увлекательно, два часам прошли незаметно. Огромное спасибо!
  • Г
    Галина
    19 мая 2024
    Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
    Изумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в истории города. Группа была очень комфортная 7 человек.
    Изумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в историиИзумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в историиИзумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в истории
  • Л
    Леонид
    14 мая 2024
    Влюбиться в Москву за один день
    Большое спасибо за великолепную экскурсию! Мы остались в полном восторге от самой экскурсии и рекомендаций, которые были даны Дианой в
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    процессе экскурсии. Мы узнали много новых фактов о Москве, ее истории и современной жизни. Дорогие путешественники горячо рекомендую Диану!! Вас ждёт с ней интересное и комфортное путешествие! С уважением Леонид и Светлана.

  • И
    Ильясов
    6 мая 2024
    Влюбиться в Москву за один день
    Супер экскурсия! Всем все очень понравилось. Диана очень хороший рассказчик, аккуратный водитель, приятный собеседник. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Московские набережные: история и архитектура
    Эта была наша вторая встреча с Юлией! И опять только восторг! Даже для нас, далёких от архитектуры было всё очень интересно! Спасибо, Юля!!! Вы нам опять показали Москву с необычной стороны! И иы обязательно к вам ещё вернёмся!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новый Арбат»

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  3. Кремль
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Новый Арбат" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 800 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 378 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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