1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кругосветка по Москве
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Начало: метро Таганская
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
13 часов
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)
Начало: На Болотной площади
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по местам любви графа Шереметева и крестьянки Прасковьи
Узнать, что связало людей из разных сословий, и прикоснуться к многогранному прошлому Москвы
Начало: на Новом Арбате
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
16 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Историко-архитектурный променад по главной пешеходной улице города
Начало: Возле СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Москва и советские архитектурные утопии
Раскрыть все этапы развития советской архитектуры столицы и увидеть ее самые яркие примеры
Начало: У м. Баррикадная
25 июня в 11:00
26 июня в 10:00
от 5 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Московские набережные: история и архитектура
Погулять по столичным набережным и проследить эволюцию их архитектурного облика
Начало: У м. Киевская
25 июня в 11:00
26 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором ТВ и актёром
Погулять по старинному району Москвы под аккомпанемент произведений русских и европейских классиков
Начало: Возле павильона станции метро Кропоткинская
Завтра в 12:00
9 июня в 14:30
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературные переулки Арбата
Познакомиться с историями писателей, которые жили рядом со знаменитой улицей
Начало: В районе станции метро «Арбатская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 июня 2024Очень и очень информативно и интересно!!! Огромное спасибо! Рекомендую от всей души!
- ААлексей2 июня 2024Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)
- ГГалина24 мая 2024Очень удобно организована возможность приостановить путешествие на плановых остановках и возобновить после прогулки или посещения кафе экскурсию на следующих автобусах.
- ГГалина23 мая 2024Приятно осматривать исторические места с нового ракурса. Детям было интересно. Наушники не заменят настоящего экскскурсовода, трудно сосредоточиться, многое пропускаешь
- ООксана22 мая 2024Диана, умничка! Знание огромного количества информации! Подача непринужденная, комфортная, даже не смотря на контрольные вопросы))) Заставила немного повспоминать, пошевелить знания
- ССветлана20 мая 2024Отличная экскурсия. Станислав великолепный рассказчик - исторические факты перемежались с курьезами и легендами. Были вдвоем с дочерью 12 лет, слушали с удовольствием. Что-то знали и раньше, что-то услышали впервые, но все было одинаково увлекательно, два часам прошли незаметно. Огромное спасибо!
- ГГалина19 мая 2024Изумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в истории города. Группа была очень комфортная 7 человек.
- ЛЛеонид14 мая 2024Большое спасибо за великолепную экскурсию! Мы остались в полном восторге от самой экскурсии и рекомендаций, которые были даны Дианой в
- ИИльясов6 мая 2024Супер экскурсия! Всем все очень понравилось. Диана очень хороший рассказчик, аккуратный водитель, приятный собеседник. Рекомендую.
- ТТатьяна3 мая 2024Эта была наша вторая встреча с Юлией! И опять только восторг! Даже для нас, далёких от архитектуры было всё очень интересно! Спасибо, Юля!!! Вы нам опять показали Москву с необычной стороны! И иы обязательно к вам ещё вернёмся!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новый Арбат»
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