Рюмочная родилась в СССР, почти умерла в 90-е и как феникс возродилась в 2010-е в совершенно иной — богемной — форме. Мы посетим четыре уникальных заведения, где поведём разговоры о русских питейных традициях. Попытаемся понять, что такое современная рюмочная и каково её культурное значение. И, разумеется, не забудем о главном — дегустации авторских настоек.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы посетим:
- Четыре уникальные рюмочные — каждая со своей историей и характером
- Легендарную Меньшикову башню (церковь Архангела Гавриила)
- Сретенский бульвар, где обсудим дореволюционную злачную жизнь
- Место, где находился прославленный трактир «Саратов»
- Последнюю выжившую в центре Москвы советскую чебуречную
В стоимость дегустации входят 4 настойки (по одной в каждой рюмочной) и лёгкая закуска в последнем заведении.
Вы узнаете:
- Когда и зачем придумали рюмочные
- Как распространилось пьянство на Руси
- Кто такие «питухи»
- Что собой представляет водочный алфавит
- Чем чарочная отличается от рюмочной
- Какой трактир воспели Гиляровский и Боборыкин
И многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто любит выпить и интересуется российской историей и традициями.
Организационные детали
Экскурсия строго 18+
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Тургеневская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 32 туристов
Меня зовут Николай Болошнев, я писатель. Всю жизнь живу в Москве, хорошо знаю и люблю родной город. В 2023 году я окончил Школу гида «Глазами инженера», в 2024 получил официальнуюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
18 мая 2024
Супер экскурсия, очень интересно и весело, про родную тему)))
Николай отличный рассказчик, мы открыли для себя несколько новых заведений, а так же занимательную алкогольную историю России. Спасибо!
Николай отличный рассказчик, мы открыли для себя несколько новых заведений, а так же занимательную алкогольную историю России. Спасибо!
А
Андрей
31 мар 2024
Полный восторг! Очень рад, что смогли выбраться из дома на эту экскурсию! Необычный формат, который включает прогулку, лекционную и дегустационную части в нескольких рюмочных!
Креативный подход от автора и живое общение в ходе экскурсии!
Надеюсь посетить другие экскурсии автора!
Всем рекомендую!
Креативный подход от автора и живое общение в ходе экскурсии!
Надеюсь посетить другие экскурсии автора!
Всем рекомендую!
Юля
31 мар 2024
Экскурсия мне очень понравилась! Все, начиная от добавления в общий чат, для координации, до финальной точки - продуманно и интересно. Как только Николай создал общий чат для всех участников, сразу
Г
Галина
16 мар 2024
С удовольствием открыли для себя рюмочные и настойки. Николай интересно рассказывает историческую информацию, вовлекая нас во время беседы. Вся экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело быстро. Николаю - развития и вдохновения, приятный человек, хочется посетить другие мероприятия с ним.
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