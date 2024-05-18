Московские рюмочные: все грани стакана

Групповая прогулка по заведениям, ставшим культурным феноменом, с дегустацией в каждом
Рюмочная родилась в СССР, почти умерла в 90-е и как феникс возродилась в 2010-е в совершенно иной — богемной — форме. Мы посетим четыре уникальных заведения, где поведём разговоры о русских питейных традициях. Попытаемся понять, что такое современная рюмочная и каково её культурное значение. И, разумеется, не забудем о главном — дегустации авторских настоек.
5
4 отзыва
Московские рюмочные: все грани стакана
Московские рюмочные: все грани стакана
Московские рюмочные: все грани стакана
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы посетим:

  • Четыре уникальные рюмочные — каждая со своей историей и характером
  • Легендарную Меньшикову башню (церковь Архангела Гавриила)
  • Сретенский бульвар, где обсудим дореволюционную злачную жизнь
  • Место, где находился прославленный трактир «Саратов»
  • Последнюю выжившую в центре Москвы советскую чебуречную

В стоимость дегустации входят 4 настойки (по одной в каждой рюмочной) и лёгкая закуска в последнем заведении.

Вы узнаете:

  • Когда и зачем придумали рюмочные
  • Как распространилось пьянство на Руси
  • Кто такие «питухи»
  • Что собой представляет водочный алфавит
  • Чем чарочная отличается от рюмочной
  • Какой трактир воспели Гиляровский и Боборыкин

И многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто любит выпить и интересуется российской историей и традициями.

Организационные детали

Экскурсия строго 18+

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Тургеневская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
18 мая 2024
Супер экскурсия, очень интересно и весело, про родную тему)))
Николай отличный рассказчик, мы открыли для себя несколько новых заведений, а так же занимательную алкогольную историю России. Спасибо!
А
31 мар 2024
Полный восторг! Очень рад, что смогли выбраться из дома на эту экскурсию! Необычный формат, который включает прогулку, лекционную и дегустационную части в нескольких рюмочных!
Креативный подход от автора и живое общение в ходе экскурсии!
Надеюсь посетить другие экскурсии автора!
Всем рекомендую!
Полный восторг! Очень рад, что смогли выбраться из дома на эту экскурсию! Необычный формат, который включаетПолный восторг! Очень рад, что смогли выбраться из дома на эту экскурсию! Необычный формат, который включаетПолный восторг! Очень рад, что смогли выбраться из дома на эту экскурсию! Необычный формат, который включаетПолный восторг! Очень рад, что смогли выбраться из дома на эту экскурсию! Необычный формат, который включаетПолный восторг! Очень рад, что смогли выбраться из дома на эту экскурсию! Необычный формат, который включает
Юля
31 мар 2024
Экскурсия мне очень понравилась! Все, начиная от добавления в общий чат, для координации, до финальной точки - продуманно и интересно. Как только Николай создал общий чат для всех участников, сразу
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организовал там конкурс и победителю пообещал приз! Я угадала 1 вариант из 4-х, но мне все равно понравился такой подход). Это были те вкусы настоек, которые мы должны были пробовать в рюмочных. Выбор в тех заведениях, в которые приводил нас Николай всегда был обширным. Сам Николай очень приятный молодой человек, сразу расположил к себе всех участников группы, а нас было 14 человек. На все вопросы отвечал, никуда не торопил. Мы как будто просто гуляли большой компанией с общими увлечениями и при этом нам рассказывали много интересного! Мне кажется, я на этой экскурсии узнала об истории Руси и России, больше чем в школе! Про реформы, жизнь знати и царей, про привычки купцов, про то как жили крестьяне, что пили - очень интересно и легко гидом подавались все факты. Что такое хлебное вино, почему Петр I пил не как было принято в те времена, зачем он намеренно приучал пить свое окружение? Чем отличаются кабак, трактир и рюмочная?

Отдельно хочется сказать про выбор заведений. Все места интересные, захотелось вернуться в каждое. Хипстерское местечко, очень простая рюмочная, при этом со своим колоритом, и третье место просто поразило выбором классных закусок по совсем не московским ценам - при этом выбор настоек и наливок тоже богатый! Мы попробовали настойку "малина-хвоя","рассольник" и "брусника-голубика" - классные! По пути к последней точке маршрута мы зашли в легендарную советскую чебуречную. К сожалению, или к счастью, именно советских рюмочных, в которых почти не закусывали, а только пили, сейчас в Москве не осталось, поэтому такое сравнение с чебуречной позволило более ясно понять как они выглядели тогда.

Отдельные слова благодарности за финальное заведение - запало в душу это место. Обязательно вернёмся. К последней настойке в этой экскурсии нам подали красивые и вкусные закуски. А ещё Николай всех угощал конфетами в конце и начале экскурсии, это было очень мило!). Прекрасно провели субботу

Экскурсия мне очень понравилась! Все, начиная от добавления в общий чат, для координации, до финальной точкиЭкскурсия мне очень понравилась! Все, начиная от добавления в общий чат, для координации, до финальной точкиЭкскурсия мне очень понравилась! Все, начиная от добавления в общий чат, для координации, до финальной точкиЭкскурсия мне очень понравилась! Все, начиная от добавления в общий чат, для координации, до финальной точки
Г
16 мар 2024
С удовольствием открыли для себя рюмочные и настойки. Николай интересно рассказывает историческую информацию, вовлекая нас во время беседы. Вся экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело быстро. Николаю - развития и вдохновения, приятный человек, хочется посетить другие мероприятия с ним.

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