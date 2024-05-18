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организовал там конкурс и победителю пообещал приз! Я угадала 1 вариант из 4-х, но мне все равно понравился такой подход). Это были те вкусы настоек, которые мы должны были пробовать в рюмочных. Выбор в тех заведениях, в которые приводил нас Николай всегда был обширным. Сам Николай очень приятный молодой человек, сразу расположил к себе всех участников группы, а нас было 14 человек. На все вопросы отвечал, никуда не торопил. Мы как будто просто гуляли большой компанией с общими увлечениями и при этом нам рассказывали много интересного! Мне кажется, я на этой экскурсии узнала об истории Руси и России, больше чем в школе! Про реформы, жизнь знати и царей, про привычки купцов, про то как жили крестьяне, что пили - очень интересно и легко гидом подавались все факты. Что такое хлебное вино, почему Петр I пил не как было принято в те времена, зачем он намеренно приучал пить свое окружение? Чем отличаются кабак, трактир и рюмочная?



Отдельно хочется сказать про выбор заведений. Все места интересные, захотелось вернуться в каждое. Хипстерское местечко, очень простая рюмочная, при этом со своим колоритом, и третье место просто поразило выбором классных закусок по совсем не московским ценам - при этом выбор настоек и наливок тоже богатый! Мы попробовали настойку "малина-хвоя","рассольник" и "брусника-голубика" - классные! По пути к последней точке маршрута мы зашли в легендарную советскую чебуречную. К сожалению, или к счастью, именно советских рюмочных, в которых почти не закусывали, а только пили, сейчас в Москве не осталось, поэтому такое сравнение с чебуречной позволило более ясно понять как они выглядели тогда.



Отдельные слова благодарности за финальное заведение - запало в душу это место. Обязательно вернёмся. К последней настойке в этой экскурсии нам подали красивые и вкусные закуски. А ещё Николай всех угощал конфетами в конце и начале экскурсии, это было очень мило!). Прекрасно провели субботу