Московский кремль - вехи великой истории | квест-прогулка

С чего начинать изучение истории Москвы, как не с Кремля, который по праву считается сердцем Москвы!...

С чего начинать изучение истории Москвы, как не с Кремля, который по праву считается сердцем Москвы! Этот квест познакомит вас с главными музеями Московского Кремля, вы узнаете сколько весит Царь-пушка, что случилось с Царь-колоколом, какое самое высокое здание Кремля и почему Грановитая палата получила такое название.
Московский кремль - вехи великой истории | квест-прогулка
Московский кремль - вехи великой истории | квест-прогулка
Московский кремль - вехи великой истории | квест-прогулка
Московский кремль - вехи великой истории | квест-прогулка
Московский кремль - вехи великой истории | квест-прогулка

Что вы увидите 🤩

  • Кутафья башня
  • Троицкая башня
  • Царь-пушка
  • Царь-колокол
  • Колокольня Ивана Великого
  • Грановитая палата
  • Успенский собор
  • Архангельский собор
  • Благовещенский собор
  • Боровицкая башня
Экскурсия в необычном формате городского квеста, проходит c мобильным гидом по городу в вашем телефоне. Отгадывая загадки и отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме знакомитесь с увлекательными фактами знаковых и тайных мест города. Выбирайте любое удобное для вас время, приглашайте друзей или исследуйте территорию кремля самостоятельно.
Важные детали
  • До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play (бесплатно). После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится, квест доступен в офлайн-режиме.
  • После бронирования вам придет письмо с промокодом для активации квеста в приложении Questeri.
  • Квест не привязан ко времени начала и доступен для прохождения в любое время.
  • Рекомендуется проходить городской квест в компании не более 6 человек.
  • Для квеста понадобится входной билет с правом посещения соборов Кремля. Кассы закрываются за полчаса до закрытия музеев Кремля. В связи с графиком работы музеев Кремля рекомендуется начинать прохождение квеста не раньше 10:00 и не позже 15:00. Выходной — четверг. Точное время работы можно уточнить на сайте https://www.kreml.ru/visit-to-kremlin/ticket-prices

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
990 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квест «Московский кремль - вехи великой истории» в приложении «Questeri». Моментальное подтверждение бронирования после оплаты
  • скачивайте приложение
  • загружайте квест и отправляйтесь навстречу приключениям!
Что не входит
  • Входные билеты на территорию кремля
Где начинаем и завершаем
Начало: Кутафья башня, ул. Воздвиженка, 1/13, Москва
Завершение: Боровицкая башня, Манежная ул., Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Любое удобное время

Questeri
Questeri
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