Экскурсия в необычном формате городского квеста, проходит c мобильным гидом по городу в вашем телефоне. Отгадывая загадки и отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме знакомитесь с увлекательными фактами знаковых и тайных мест города. Выбирайте любое удобное для вас время, приглашайте друзей или исследуйте территорию кремля самостоятельно.
Важные детали
- До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play (бесплатно). После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится, квест доступен в офлайн-режиме.
- После бронирования вам придет письмо с промокодом для активации квеста в приложении Questeri.
- Квест не привязан ко времени начала и доступен для прохождения в любое время.
- Рекомендуется проходить городской квест в компании не более 6 человек.
- Для квеста понадобится входной билет с правом посещения соборов Кремля. Кассы закрываются за полчаса до закрытия музеев Кремля. В связи с графиком работы музеев Кремля рекомендуется начинать прохождение квеста не раньше 10:00 и не позже 15:00. Выходной — четверг. Точное время работы можно уточнить на сайте https://www.kreml.ru/visit-to-kremlin/ticket-prices