С чего начинать изучение истории Москвы, как не с Кремля, который по праву считается сердцем Москвы! Этот квест познакомит вас с главными музеями Московского Кремля, вы узнаете сколько весит Царь-пушка, что случилось с Царь-колоколом, какое самое высокое здание Кремля и почему Грановитая палата получила такое название.