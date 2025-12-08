Как герои шпионского блокбастера вы окажетесь в самых необычных местах Красной площади. Испытаете себя — и найдёте клад времён Ивана Грозного. По пути поиграем в весёлые игры и ненадолго превратимся в кремлёвские звезды. Граф Запискин, неутомимый проводник в исследовании древностей, — к вашим услугам!
Описание квеста
Вы увидите:
- единственную действующую крепость Европы
- фрагменты древних оборонительных сооружений
- башню, на которой время от времени появляются необъяснимые знаки
- таинственную пирамиду — и изучите тайны её геометрии
- икону, которая способна таинственно исчезать и возвращаться вновь
- дом со львами и единорогами
- фонтан, который дарит весеннее настроение
Вы узнаете:
- какие тайны скрывают подземелья под храмом Василия Блаженного
- где располагались старинные куранты Кремля
- какие секреты хранит река, протекающая под Александровским садом
- где москвичи когда-то угощались лучшими расстегаями и пили чай с «алимоном и полотенцем»
- как велись поиски легендарной библиотеки Ивана Грозного — «Либерии»
- почему исчез кабинет Ленина в Кремле
- откуда взялся «двойник Путина» на Красной площади
Организационные детали
- Дополнительных расходов не будет
- Материал экскурсии-квеста рассчитан на детей 7–16 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 2083 туристов
Аккредитованный гид, профессиональный драматический актёр, режиссёр. Провожу экскурсии-шоу. Умею найти подход ко взрослым и детям. Обожаю свою работу.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 10 чел.
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Погрузитесь в историю Москвы на индивидуальной экскурсии: уникальные факты о Кремле, Александровском саде и Красной площади
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
11 дек в 09:00
13 дек в 14:00
7550 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Лучший выборЭкскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Московский Кремль для детей: чудеса сказочной крепости
В нескучной форме познакомить детей от 7 до 14 лет с главным символом столицы
Начало: В районе метро «Александровский сад»
Завтра в 12:00
10 дек в 13:00
7600 ₽ за всё до 6 чел.