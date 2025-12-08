Мои заказы

Театрализованный квест по Московскому Кремлю

Весёлые шпионские игры и история столицы - для семей с детьми 7-16 лет
Как герои шпионского блокбастера вы окажетесь в самых необычных местах Красной площади. Испытаете себя — и найдёте клад времён Ивана Грозного. По пути поиграем в весёлые игры и ненадолго превратимся в кремлёвские звезды. Граф Запискин, неутомимый проводник в исследовании древностей, — к вашим услугам!
Театрализованный квест по Московскому Кремлю© Дмитрий
Театрализованный квест по Московскому Кремлю© Дмитрий
Театрализованный квест по Московскому Кремлю© Дмитрий

Описание квеста

Вы увидите:

  • единственную действующую крепость Европы
  • фрагменты древних оборонительных сооружений
  • башню, на которой время от времени появляются необъяснимые знаки
  • таинственную пирамиду — и изучите тайны её геометрии
  • икону, которая способна таинственно исчезать и возвращаться вновь
  • дом со львами и единорогами
  • фонтан, который дарит весеннее настроение

Вы узнаете:

  • какие тайны скрывают подземелья под храмом Василия Блаженного
  • где располагались старинные куранты Кремля
  • какие секреты хранит река, протекающая под Александровским садом
  • где москвичи когда-то угощались лучшими расстегаями и пили чай с «алимоном и полотенцем»
  • как велись поиски легендарной библиотеки Ивана Грозного — «Либерии»
  • почему исчез кабинет Ленина в Кремле
  • откуда взялся «двойник Путина» на Красной площади

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не будет
  • Материал экскурсии-квеста рассчитан на детей 7–16 лет

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 2083 туристов
Аккредитованный гид, профессиональный драматический актёр, режиссёр. Провожу экскурсии-шоу. Умею найти подход ко взрослым и детям. Обожаю свою работу.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Пешая
1.5 часа
106 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Погрузитесь в историю Москвы на индивидуальной экскурсии: уникальные факты о Кремле, Александровском саде и Красной площади
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
11 дек в 09:00
13 дек в 14:00
7550 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
Пешая
1.5 часа
82 отзыва
Квест
до 6 чел.
Лучший выбор
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Московский Кремль для детей: чудеса сказочной крепости
Пешая
1.5 часа
183 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Московский Кремль для детей: чудеса сказочной крепости
В нескучной форме познакомить детей от 7 до 14 лет с главным символом столицы
Начало: В районе метро «Александровский сад»
Завтра в 12:00
10 дек в 13:00
7600 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве