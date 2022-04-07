Авторская экскурсия по Московскому метро понравится и москвичам, и гостям столицы. Наверняка вы знаете, что Московское метро считается самым красивым в мире. А вот почему так получилось ответят не многие.

На этой экскурсии вы увидите семь прекрасных станций метро, каждая из которых отличается уникальной архитектурой и великолепным оформлением. Вас ждут легенды и мифы метрополитена, удивительные факты о каждой из станции и приметы, которые соблюдаются до сих пор.

Опытный гид расскажет вам, когда была открыта первая линия метро — и насколько московский метрополитен разросся с момента открытия. Вы узнаете, какие стили оформления использовались для декорирования московского метрополитена и почему были выбраны такие приемы, послушаете о стратегической роли московского метро и сумеете разгадать немало его тайн.

Вас ждут семь станций:

Величественная "Площадь Революции", где и начнется наша экскурсия;

Украшенная мозаичными панно "Комсомольская";

"Театральная" со своими знаменитыми фарфоровыми фигурами;

Поражающая расписными витражами "Новослободская";

Загадочная "Курская" со спрятанной на ней колонной-цветком;

Ослепительная "Белорусская";

И наша последняя остановка — великолепная "Маяковская".

Не упустите возможность увидеть все красоты и разгадать тайны подземного мира!