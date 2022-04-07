Авторская экскурсия по Московскому метро понравится и москвичам, и гостям столицы. Наверняка вы знаете, что Московское метро считается самым красивым в мире. А вот почему так получилось ответят не многие.
На этой экскурсии вы увидите семь прекрасных станций метро, каждая из которых отличается уникальной архитектурой и великолепным оформлением. Вас ждут легенды и мифы метрополитена, удивительные факты о каждой из станции и приметы, которые соблюдаются до сих пор.
Опытный гид расскажет вам, когда была открыта первая линия метро — и насколько московский метрополитен разросся с момента открытия. Вы узнаете, какие стили оформления использовались для декорирования московского метрополитена и почему были выбраны такие приемы, послушаете о стратегической роли московского метро и сумеете разгадать немало его тайн.
Не упустите возможность увидеть все красоты и разгадать тайны подземного мира!