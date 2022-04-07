Московское метро: 7 станций, 7 чудес

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Окончание экскурсии на станции метро Маяковская.

Для удобства и лучшей слышимости гида, для группы более 5 человек предоставляются индивидуальные радио-гиды.

При посещении экскурсии при себе необходимо иметь защитную маску и перчатки.
Московское метро: 7 станций, 7 чудес
Московское метро: 7 станций, 7 чудес
Московское метро: 7 станций, 7 чудес
Московское метро: 7 станций, 7 чудес

Что вас ожидает 🤩

  • Ст. м. «Площадь Революции»
  • Ст. м. «Комсомольская»
  • Ст. м. «Театральная»
  • Ст. м. «Новослободская»
  • Ст. м. «Курская»
  • Ст. м. «Белорусская»
  • Ст. м. «Маяковская»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Авторская экскурсия по Московскому метро понравится и москвичам, и гостям столицы. Наверняка вы знаете, что Московское метро считается самым красивым в мире. А вот почему так получилось ответят не многие.

На этой экскурсии вы увидите семь прекрасных станций метро, каждая из которых отличается уникальной архитектурой и великолепным оформлением. Вас ждут легенды и мифы метрополитена, удивительные факты о каждой из станции и приметы, которые соблюдаются до сих пор.

Опытный гид расскажет вам, когда была открыта первая линия метро — и насколько московский метрополитен разросся с момента открытия. Вы узнаете, какие стили оформления использовались для декорирования московского метрополитена и почему были выбраны такие приемы, послушаете о стратегической роли московского метро и сумеете разгадать немало его тайн.

Вас ждут семь станций:

  • Величественная "Площадь Революции", где и начнется наша экскурсия;
  • Украшенная мозаичными панно "Комсомольская";
  • "Театральная" со своими знаменитыми фарфоровыми фигурами;
  • Поражающая расписными витражами "Новослободская";
  • Загадочная "Курская" со спрятанной на ней колонной-цветком;
  • Ослепительная "Белорусская";
  • И наша последняя остановка — великолепная "Маяковская".

Не упустите возможность увидеть все красоты и разгадать тайны подземного мира!

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Среда, пятница, суббота в 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, пятница, суббота в 20:00

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