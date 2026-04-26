Удобный транспорт, выдающееся произведение архитектуры и идеологический проект: я помогу увидеть метро по-новому. Покажу детали, которые мало кто замечает. Поделюсь забавными и горькими рассказами о художниках и зодчих. На самых красивых станциях объясню, как метро раскрывает полную побед, трагедий и радостей историю города и всей страны.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Новокузнецкая» — станция, построенная в разгар войны. В её оформлении переплелись роскошь и утончённость классического искусства, память о репрессиях и блокаде и утверждение веры в жизнь и победу.

«Театральная» — довоенная станция, задуманная автором как аванзал театра. Украшена изящными рельефами, о существовании которых зачастую не догадываются даже коренные москвичи.

«Площадь Революции». Её прославили бронзовые скульптуры, иллюстрирующие историю страны в 1917–1937 годах. Моделями для некоторых из них были реальные люди, чьи истории могли бы стать сюжетом хорошего романа.

«Арбатская» (радиальная, синяя). Она появилась на свет из-за бомбёжек. А её интерьер — дань уважения архитектуре допетровской Руси.

«Киевская» (радиальная, синяя). Её красочные фрески, прославляющие мирную жизнь, были отреставрированы из-за протечки грунтовых вод — они едва не уничтожили большое панно на стене торца. Воссоздав панно, художники обновили и остальные фрески — и станция стала необыкновенно яркой.

«Киевская» (кольцевая) — одна из самых роскошных и торжественных. Построенная под личным контролем Хрущёва, уже возглавившего страну, она славилась обилием изображений Сталина. Позже портреты заменили, но следы прошлого всё ещё можно увидеть. А на одном из панно Сталин по-прежнему стоит — с краю, неузнаваемый и незамечаемый.

«Парк культуры» (кольцевая). Она оформлена почти монохромно. Обладает скромным, но изысканным очарованием, к которому стоит приглядеться.

«Октябрьская» (кольцевая). Станция, задуманная как храм памяти павших в Великой Отечественной войне, обладает собственным подземным кусочком голубого неба.

«Таганская» (кольцевая). Она прославляет героев войны из разных родов войск — и делает это таким способом, которое заставляет вспомнить раннее флорентийское Возрождение.

«Курская» (кольцевая). Станция, задуманная как храм Победы — и одновременно храм вождя, — построена по принципам, применявшимся для православных храмов.

«Комсомольская» (кольцевая). Единственная, чьи стены и своды окрашены в яркий цвет — насыщенно-жёлтый. Её задумывали как въездные ворота Москвы — и тем неожиданнее, что на её мозаиках можно найти несколько ликов Христа.

«Проспект Мира». Мягко мерцающий бело-золотой интерьер станции, которая раньше называлась «Ботанический сад», посвящён людям, чья работа связана с растениями.

«Новослободская». Любимая станция московских детей украшена разноцветными витражами и задумана как подземный или подводный грот. По замыслу архитектора она должна была быть ещё таинственнее и волшебнее — вместо ярких витражей её могли украсить рельефы из зелёного уранового стекла.

«Белорусская» (кольцевая). Украшена панно в технике флорентийской мозаики, оформлена в цветах флага Советской Белоруссии, а пол выложен орнаментом белорусских вышивок.

«Белорусская» (радиальная). Довоенная станция, оформленная тонко и строго. У её глухой стены в торце находится золотая скульптурная группа того же мастера, который создал скульптуры для «Площади Революции».

«Маяковская». Она помнит много интересных событий времён войны. А городская легенда гласит, что стальные детали её колонн сделаны из первого советского дирижабля.

Бонус: «Кропоткинская». Если не устали, поедем исследовать этот архитектурный проект, отмеченный главными призами международных выставок. Станция задумывалась как подземный вестибюль, так и непостроенного Дворца Советов.

Организационные детали