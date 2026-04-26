Мои заказы

Роскошь старого московского метро: 17 самых красивых станций

В почти дворцовых интерьерах разглядеть истории людей - и страны, в которой они жили
Удобный транспорт, выдающееся произведение архитектуры и идеологический проект: я помогу увидеть метро по-новому. Покажу детали, которые мало кто замечает. Поделюсь забавными и горькими рассказами о художниках и зодчих.

На самых красивых станциях объясню, как метро раскрывает полную побед, трагедий и радостей историю города и всей страны.
5
23 отзыва
Роскошь старого московского метро: 17 самых красивых станций
Роскошь старого московского метро: 17 самых красивых станций
Роскошь старого московского метро: 17 самых красивых станций

Описание экскурсии

«Новокузнецкая» — станция, построенная в разгар войны. В её оформлении переплелись роскошь и утончённость классического искусства, память о репрессиях и блокаде и утверждение веры в жизнь и победу.

«Театральная» — довоенная станция, задуманная автором как аванзал театра. Украшена изящными рельефами, о существовании которых зачастую не догадываются даже коренные москвичи.

«Площадь Революции». Её прославили бронзовые скульптуры, иллюстрирующие историю страны в 1917–1937 годах. Моделями для некоторых из них были реальные люди, чьи истории могли бы стать сюжетом хорошего романа.

«Арбатская» (радиальная, синяя). Она появилась на свет из-за бомбёжек. А её интерьер — дань уважения архитектуре допетровской Руси.

«Киевская» (радиальная, синяя). Её красочные фрески, прославляющие мирную жизнь, были отреставрированы из-за протечки грунтовых вод — они едва не уничтожили большое панно на стене торца. Воссоздав панно, художники обновили и остальные фрески — и станция стала необыкновенно яркой.

«Киевская» (кольцевая) — одна из самых роскошных и торжественных. Построенная под личным контролем Хрущёва, уже возглавившего страну, она славилась обилием изображений Сталина. Позже портреты заменили, но следы прошлого всё ещё можно увидеть. А на одном из панно Сталин по-прежнему стоит — с краю, неузнаваемый и незамечаемый.

«Парк культуры» (кольцевая). Она оформлена почти монохромно. Обладает скромным, но изысканным очарованием, к которому стоит приглядеться.

«Октябрьская» (кольцевая). Станция, задуманная как храм памяти павших в Великой Отечественной войне, обладает собственным подземным кусочком голубого неба.

«Таганская» (кольцевая). Она прославляет героев войны из разных родов войск — и делает это таким способом, которое заставляет вспомнить раннее флорентийское Возрождение.

«Курская» (кольцевая). Станция, задуманная как храм Победы — и одновременно храм вождя, — построена по принципам, применявшимся для православных храмов.

«Комсомольская» (кольцевая). Единственная, чьи стены и своды окрашены в яркий цвет — насыщенно-жёлтый. Её задумывали как въездные ворота Москвы — и тем неожиданнее, что на её мозаиках можно найти несколько ликов Христа.

«Проспект Мира». Мягко мерцающий бело-золотой интерьер станции, которая раньше называлась «Ботанический сад», посвящён людям, чья работа связана с растениями.

«Новослободская». Любимая станция московских детей украшена разноцветными витражами и задумана как подземный или подводный грот. По замыслу архитектора она должна была быть ещё таинственнее и волшебнее — вместо ярких витражей её могли украсить рельефы из зелёного уранового стекла.

«Белорусская» (кольцевая). Украшена панно в технике флорентийской мозаики, оформлена в цветах флага Советской Белоруссии, а пол выложен орнаментом белорусских вышивок.

«Белорусская» (радиальная). Довоенная станция, оформленная тонко и строго. У её глухой стены в торце находится золотая скульптурная группа того же мастера, который создал скульптуры для «Площади Революции».

«Маяковская». Она помнит много интересных событий времён войны. А городская легенда гласит, что стальные детали её колонн сделаны из первого советского дирижабля.

Бонус: «Кропоткинская». Если не устали, поедем исследовать этот архитектурный проект, отмеченный главными призами международных выставок. Станция задумывалась как подземный вестибюль, так и непостроенного Дворца Советов.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: проход в метро (2 раза) — около 140 ₽ за чел.
  • Маршрут построен таким образом, что есть только одна пересадка с лестницей, остальные — с эскалатором
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Новокузнецкая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лара
Лара — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 136 туристов
Я родилась и живу в Москве и люблю этот город. Мне нравится узнавать и рассказывать истории, помогая другим людям полюбить Москву так же, как люблю её я. Я помогу вам
читать дальшеуменьшить

увидеть Москву наполненной смешными, трагическими, курьёзными и трогательными историями реальных людей. Потянув за нитку какого-нибудь интересного дома, мы вместе сможем распутать целый клубок событий русской истории и лучше понять своих предков. Я расскажу вам о тех, кого вы знаете, и о тех, чьи имена почти забыты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1
А
Лара увлеченный и интересный экскурсовод.
рассказала нам о многих станциях подробнее.
теперь во время поездок в метро будем рассматривать станции уже со знанием дела.
спасибо за познавательную историю
Лара увлеченный и интересный экскурсовод.
Лара увлеченный и интересный экскурсовод.
Лара
Лара
Ответ организатора:
Большое спасибо за теплые слова, мне очень понравилось гулять по метро с вашей чудесной дружеской компанией!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
прекрасная экскурсия. Три часа пролетели как одно мгновение. эта экскурсия будет интересна и взрослым и школьникам. Экскурсовод великолепный рассказчик. это не только обзор станций метро, это путешествие в историю страны.
Лара
Лара
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо большое за эти слова. Для меня наша экскурсия тоже пролетела незаметно, потому что Вы - прекрасный чуткий слушатель, и мне было искренне приятно показывать Вам метро и рассказывать его истории.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень интересно. Экскурсия понравилась.
Лара
Лара
Ответ организатора:
Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Нам очень понравилась экскурсия! 3 часа пролетели на одном дыхании. У нас была разношёрстная группа от 16 до 80, но интересно было и знатокам метро и подросткам. Мы посмотрели больше
читать дальшеуменьшить

10 станций, про каждую у экскурсовода была захватывающая история, не только про архитектуру, но и про людей, с которыми она связана. Это делало экскурсию живой и легко воспринимаемой, несмотря на огромное количество информации. В общем, экскурсия оправдала мои ожидания на все 100%. Планируем брать еще экскурсии с Ларой, чтоб посмотреть и другие станции.

Лара
Лара
Ответ организатора:
Большое спасибо за такие теплые слова! Мне очень приятно) Буду искренне рада встретиться с Вами и Вашими близкими снова))
Вам был полезен этот отзыв?
Виталий
Никогда бы не подумал, что прожив 10 лет в Москве мне была бы так интересна экскурсию по станциям метро. Я бывал неоднократно на этих станциях метро и любовался красотами не
читать дальшеуменьшить

вдаваясь в подробности их создания. Лара познакомила нас с историей строительства, интересными фактами. Дополнительно показывала нам архивные материалы. Было очень интересно. Лариса раздала всем гарнитуру, было комфортно слушать. С нами был ребёнок 8 лет. Было интересно всем. Спасибо ей за познавательную экскурсию! Удачи ей и ждём от неё других интересных предложений

Лара
Лара
Ответ организатора:
Виталий, большое спасибо за эти замечательные слова, мне очень приятно) Надеюсь еще увидеться на других маршрутах!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Спасибо огромное за такую интересную экскурсию. Хочется в первую очередь поблагодарить экскурсовода Ларису. У неё потрясающая подача, она умеет донести информацию так, что слушаешь с интересом от начала и до
читать дальшеуменьшить

конца. Всё объясняет очень понятно, живо и с вниманием к деталям, при этом создаётся ощущение полного погружения в тему.
Мы даже не ожидали, что будет настолько интересно. Особенно запомнились моменты, когда Лариса рассказывала про довоенное и военное время. В какой-то момент начинаешь прямо представлять, как всё это происходило и через какие сложности проходило строительство.
Отдельно хочется отметить, что всё было отлично слышно через наушники, это делает экскурсию ещё более комфортной.
Экскурсия длилась три часа, но это вообще не ощущалось, время просто пролетело, как будто гуляли максимум час. Посетили несколько станций, увидели много нового. Хотя я всю жизнь живу в Москве, раньше просто бегала по делам и не обращала внимания на детали. Теперь точно буду смотреть на метро иначе. Спасибо Ларисе за такую увлекательную и продуманную экскурсию, было действительно очень интересно.

Лара
Лара
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой изумительный отзыв! Мне тоже было искренне приятно показывать вам метро и рассказывать его истории) Просто хочется пожелать себе побольше таких экскурсантов, как Вы и Ваши друзья.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Роскошь старого московского метро: 17 самых красивых станций»

Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
Метро
1.5 часа
268 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
Начало: Станция метро «Площадь революции»
10 июн в 20:00
12 июн в 10:00
1150 ₽ за человека
Квест по метро «Московское подземелье»
Метро
1.5 часа
40 отзывов
Квест
до 5 чел.
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Комсомольская
Завтра в 10:00
10 июн в 10:30
8500 ₽ за всё до 5 чел.
7 чудес московского метро
Метро
1.5 часа
165 отзывов
Групповая
до 15 чел.
7 чудес московского метро
Откройте для себя красоту московского метро! Погрузитесь в мир ар-деко, изучая семь станций, которые удивят даже опытных москвичей
Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная
10 июн в 20:00
12 июн в 10:00
1290 ₽ за человека
Подземное наследие: московское метро
Метро
1.5 часа
20 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Подземное наследие: московское метро
Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций
Начало: на станции метро Площадь Революции
Расписание: в среду и пятницу в 20:00, в субботу в 15:30
10 июн в 20:00
1 июл в 20:00
1300 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 5000 ₽ за экскурсию