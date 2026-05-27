Иван Кондратенко — один из самых востребованных московских архитекторов 19–20 веков, автор десятков зданий и при этом — слепой архитектор.
На прогулке по району Огородной слободы вы узнаете, как зодчий, потеряв зрение, продолжал создавать архитектурные проекты. Увидите его шедевральные работы и услышите истории, которые кажутся почти невероятными.
Описание экскурсии
Рассмотрим здания, которые спроектировал Кондратенко. Они разные, но каждое по-своему отражает талант архитектора. На пути:
- доходный дом Московского торгово-строительного общества с необычным элементом
- дом Шугаева — весьма загадочный
- дом Коровина — первый проект Кондратенко в стиле эклектики
- дом Заварской — рыцарский замок с башенками и бойницами
- чайный домик на Мясницкой — его построил Роман Клейн, который учился с Кондратенко в Училище живописи, ваяния и зодчества
- и здание училища, что вошло в историю архитектуры как Юшков дом
Я расскажу:
- как декорировать технический элемент так, чтобы не нанести урон красоте постройки
- почему половины дома Шугаевой такие разные
- как вышло, что второй этаж здания датирован 1894-м годом, а третий — 1893-м
- какое здание называют «домом с драконами»
- для убранства какого дома использовали узоры палат Романовых с Варварки
в субботу и воскресенье в 12:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Люблю Москву, люблю этот древний и вечно молодой город. Давно собираю любопытные и необычные факты о нём. В 2025 году я стала победителем краеведческого диктанта «Московский код» за самый интересный вопрос о Москве. Приходите — и вы узнаете множество захватывающих фактов о столице. На моих экскурсиях бывает весело и грустно, интересно и страшно, но никогда не бывает скучно.
Входит в следующие категории Москвы
