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Описание
Что вас ожидает
Увлекательный формат 2 в 1
Наша экскурсия — это образовательная прогулка с историком и интерактивная часть, в которой участники закрепляют полученную информацию в игровой форме, будь то подъем на Китайгородскую стену и написание челобитной гусиным пером, квест в поисках потерянной Либерии в подвале на Калужском тракте или перевоплощение в ратных стрельцов. Или все вместе:)
Прогулка по центру и посещение Печатного двора
2,5 часа, для групп до 20 человек — подходит для школьных классов
Первая часть программы — это прогулка с историком Александром, которая начинается с Красной площади. Дети рассмотрят башни Кремля, чтобы увидеть ту, с которой смотрел за казнями Иван Грозный (или это миф?). Узнают таинственные детали строительства храма Василия Блаженного. Поищут место, где стоял знаменитый Опричный двор Ивана Грозного. И зайдут в парк «Зарядье», где услышат о быте, обычаях и предпринимательстве в 16 веке.
Затем будет небольшой тематический перекус с беседами о кулинарных традициях при Иване Грозном, а еще ребята окажутся на месте, где нашли знаменитый московский клад того времени.
Во второй части программы участникам предстоит заглянуть за фасады Никольской улицы, чтобы попасть в уникальный Печатный двор, основанный Иваном IV, — легендарное место, где напечатали первую книгу на Руси. Дети заберутся на древнюю часть Китайгородской стены и примут участие в мастер-классе по написанию челобитной царю гусиным пером.
3,5 часа, для 5-6 человек Вы начнете в древнем здании на Калужском тракте, попадете в закулисье исторического квеста «Либерия» («Утерянная библиотека Ивана Грозного») и встретитесь с его автором. Затем отправитесь на образовательную прогулку по центру Москвы с историком и завершите приключение перекусом в трапезной с рассказом о кулинарных традициях той эпохи.
Автобусная: экскурсия, обед и программа с исторической реконструкцией
5 часов, для 20-25 человек — подходит для школьных классов Вы погуляете с историком вблизи Опричного двора, царской башенки и зверинца на Красной площади. Затем пообедаете в трапезной в монастыре. А в завершение вас ждет специальная интерактивная программа по эпохе Ивана Грозного с участием исторических реконструкторов.
Организационные детали
В нашей программе могут участвовать дети от 10 лет
Наша базовая программа (с Печатным двором) проводятся для большего количества человек: стоимость для групп из 11-20 человек — 1700 руб. /участника. Сопровождающие взрослые бесплатно: с группой до 11 человек — 1 взрослый, с группой 12-20 человек — 2 взрослых.
Стоимость альтернативных программ: квест, прогулка и перекус — 2500 руб. /участника; автобусная с реконструкторами — 3100 руб. /участника (2 сопровождающих взрослых бесплатно)
Помимо указанных дат в календаре возможны другие даты по согласованию с вами
Место начала зависит от выбранного варианта
Экскурсию проводит наш эксперт — историк и сотрудник Музея археологии Москвы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Москве
Провела 14 экскурсий для 31 туриста
Меня зовут Анна, я организую экскурсии и путешествия для семей с детьми и для классов по темам школьной программы. Всю жизнь прожив в Москве, будучи по профессии преподавателем русского языка и литературы и имея большой опыт работы в туризме, я хотела сделать продукт, где будет и польза, и развлечение. Привлекая вовлеченных педагогов в качестве гидов, мы показываем детям другую плоскость изучаемых в школе предметов — нескучную и применимую в жизни. Но по-прежнему соответствующую ФГОС:)