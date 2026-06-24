Интерактивная прогулка по Китай-городу с историком «Москва Ивана Грозного» с посещением трапезной
Будем искать московские клады, играть в квиз и обсуждать предпринимательство 16 века
Ивана Грозного проходят в школе всего за пару уроков, и мы считаем это большой несправедливостью.
Одних только мифов про него сколько!:)
На нашей экскурсии историк и сотрудник музея археологии Москвы поможет детям и взрослым отличить правду от вымысла и погрузит в эпоху Ивана IV. А интерактивная часть программы добавит путешествию в прошлое красок и вкуса!
✅ Прогулка по Красной площади с перемещением в эпоху Ивана Грозного в формате «было — стало» ✅ Картографический квест по основным объектам центра Москвы ✅ Дискуссия на тему нравов и норм 16 века ✅ Историческая викторина «верю — не верю» ✅ Обсуждение темы торговли и бизнеса в средние века ✅ Поиски московского клада ✅ Экскурс в тему «Как жили люди в 16 веке» и обзор кулинарных традиций при царском дворе ✅ Дегустация чая, сбитня и выпечки в трапезной (по желанию)
Увлекательный формат 2 в 1
Все наши экскурсии (и эта не является исключением) совмещают образование и развлечение и проводятся с целью вдохновить и «заразить» темой истории школьников и их родителей. Экскурсия длится около 2 часов, в течение которых происходит переключение с одного формата подачи информации на другой, для того чтобы дети не потеряли интерес и фокус, а также для лучшего запоминания.
Важно — вас ждёт не монолог ведущего, а дискуссия на тему истории. Ответы на вопросы, обсуждение услышанного, взвешивание фактов и предпосылок, для того чтобы в конце участники ушли с четкой, фактологически доказанной картиной событий, происходивших в 16 веке.
Во время экскурсии мы пройдем по Красной площади от здания Исторического музея к Покровскому собору, затем переместимся в Зарядье к Английскому двору, перейдем Варварку и сделаем остановку у Гостиного Двора, а затем поднимемся вверх к Никольской улице.
Возможное дополнение программы
Если вы захотите продолжить пешеходную часть, можно дополнительно забронировать экскурсию с мастер-классом по написанию гусиным пером в Печатном дворе, основанном Иваном IV (около 1,5 ч.) Пожалуйста, сообщите заранее, если вы хотели бы посетить мастер-класс.
Организационные детали
Экскурсия проводится как индивидуально (от 4-х человек), так и для больших групп и школьных классов
Для групп от 15 человек предоставляется скидка, подробности в переписке с гидом
Возраст участников определяется степенью интереса к теме Ивана Грозного и истории в целом. Наша рекомендация — от 9-10 лет.
Экскурсия состоит из пешеходной части длительностью ~ 1,5 ч. (в холодное время около 1 часа) и посещением трапезной (есть возможность посидеть) в течение ~ 30 минут (в холодное время 45-60 минут)
Пирожки, чай оплачиваются дополнительно на месте (в случае посещения группой от 15 человек входят в стоимость)
Помимо указанных дат в календаре возможно проведение экскурсии в другие даты по согласованию
Для проведения экскурсии для классов необходимо участие взрослых сопровождающих (от 2 чел., без дополнительной оплаты)
Экскурсию проводит наш эксперт — историк и сотрудник музея археологии Москвы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1891 туриста
Я организую экскурсии и путешествия для семей с детьми и для классов по темам школьной программы. Всю жизнь прожив в Москве, будучи по профессии преподавателем русского языка и литературы и читать дальшеуменьшить
имея большой опыт работы в туризме, я хотела сделать продукт, где будет и польза, и развлечение. Привлекая вовлеченных педагогов в качестве гидов, мы показываем детям другую плоскость изучаемых в школе предметов — нескучную и применимую в жизни. Но по-прежнему соответствующую ФГОС:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Елена
Нам экскурсия очень понравилась! Организатор заранее прислал памятку с информацией, очень пригодилась. Экскурсовод Александр Геннадьевич великолепно подстроил рассказ под ребенка 9 лет, не монотонно и статично сыпал историческими фактами, а читать дальшеуменьшить
были включены и задания, и квиз, и чаепитие, и образцы глиняной посуды с раскопок, и монетки. И под конец даже был приз- леденец на палочке! Время пролетело не заметно, но полезно. Маршрут по протяженности не большой, нам было комфортно. Большое спасибо организаторам и Александру!
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И
Ирина
Вчера мы с друзьями участвовали в интерактивной прогулке по Китай-городу с Александром! Он очень эрудированный историк с глубокими знаниями в области археологии. На прогулке от него мы узнали много интересных фактов об истории России периода Ивана Грозного, а также интересные детали его царствования!
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Т
Татьяна
Отправляла на экскурсию третьеклассников, дети в восторге от экскурсии - это самый главный маркер:) и чаепитие в трапезной тоже очень запомнилось детям:)
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Филиппова
Великолепная экскурсия с прекрасным гидом Александром. Было безумно интересно не только подросткам,но и родителям и учителю. Все прошло легко,без сухих фактов,а в очень живой и веселой обстановке. Спасибо большое!
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С
Светлана
Организатор Анна очень оперативно и терпеливо отвечала и реагировала на все вопросы и изменения в программе, за что ей огромное спасибо:)) Прогулка получилась замечательная. Водили на экскурсию 3-классников. Сама лекция читать дальшеуменьшить
была для детей этого возраста немного сложновата для восприятия. А викторина очень понравилась - с удовольствием отвечали на вопросы. Взрослым сопровождающим понравилось и было интересно всё. Гид Александр очень увлекательно и профессионально провел экскурсию. Самой приятной частью для детей оказался поход в трапезную и пирожки:))) Рекомендация: немного корректировать программу для детей начальной школы и делать акцент на игровых элементах и интерактиве. Обязательно обратимся к этой команде еще.
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Д
Дарья
Очень интересная экскурсия! Ходили на пешеходную часть. Были с детьми 10 и 12 лет, все остались в полном восторге от ведущего историка Александра, от игр и заданий и от угощения😀 читать дальшеуменьшить
Основная тема - средневековье и Москва времен Ивана Грозного. Среди нас нет особых фанатов Ивана Грозного, но хотелось чего-то нового, из истории, при этом чтобы детям подходило. В итоге слушали все, и дети, и взрослые! Не затянуто, не нудно. Используется разный реквизит, много заданий, игр, интерактива. Александр очень много знает, мы много спрашивали, на все вопросы отвечал. Сами мы были уже в Зарядье и на Красной площади, но оказалось, что если взглянуть под новым углом - и впечатления будут другие! Отдельно хочется отметить организатора Анну, все было четко. Рекомендуем и москвичам, и гостям столицы с детьми школьниками! С наступающим Новым годом!
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