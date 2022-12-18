«Жизнь и деяния Ивана Грозного» - интерактивная программа для детей

Познакомиться поближе с легендарным Рюриковичем и написать царю челобитную в Печатном дворе

Ивана Грозного проходят в школе всего за 3-6 уроков, и мы считаем это большой несправедливостью.

Непростой и неоднозначный, этот человек оставил огромный след в нашей истории, а сколько с ним связано интригующих мифов! На экскурсии наш эксперт, историк и сотрудник Музея археологии Москвы, поможет детям отличить правду от вымысла. А интерактивная часть программы добавит путешествию в прошлое красок!
«Жизнь и деяния Ивана Грозного» - интерактивная программа для детей
«Жизнь и деяния Ивана Грозного» - интерактивная программа для детей
«Жизнь и деяния Ивана Грозного» - интерактивная программа для детей
«Жизнь и деяния Ивана Грозного» - интерактивная программа для детей
«Жизнь и деяния Ивана Грозного» - интерактивная программа для детей
«Жизнь и деяния Ивана Грозного» - интерактивная программа для детей
«Жизнь и деяния Ивана Грозного» - интерактивная программа для детей
«Жизнь и деяния Ивана Грозного» - интерактивная программа для детей
«Жизнь и деяния Ивана Грозного» - интерактивная программа для детей
«Жизнь и деяния Ивана Грозного» - интерактивная программа для детей
«Жизнь и деяния Ивана Грозного» - интерактивная программа для детей
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Описание

Что вас ожидает

Увлекательный формат 2 в 1

Наша экскурсия — это образовательная прогулка с историком и интерактивная часть, в которой участники закрепляют полученную информацию в игровой форме, будь то подъем на Китайгородскую стену и написание челобитной гусиным пером, квест в поисках потерянной Либерии в подвале на Калужском тракте или перевоплощение в ратных стрельцов. Или все вместе:)

Прогулка по центру и посещение Печатного двора

2,5 часа, для групп до 20 человек — подходит для школьных классов

  • Первая часть программы — это прогулка с историком Александром, которая начинается с Красной площади. Дети рассмотрят башни Кремля, чтобы увидеть ту, с которой смотрел за казнями Иван Грозный (или это миф?). Узнают таинственные детали строительства храма Василия Блаженного. Поищут место, где стоял знаменитый Опричный двор Ивана Грозного. И зайдут в парк «Зарядье», где услышат о быте, обычаях и предпринимательстве в 16 веке.
  • Затем будет небольшой тематический перекус с беседами о кулинарных традициях при Иване Грозном, а еще ребята окажутся на месте, где нашли знаменитый московский клад того времени.
  • Во второй части программы участникам предстоит заглянуть за фасады Никольской улицы, чтобы попасть в уникальный Печатный двор, основанный Иваном IV, — легендарное место, где напечатали первую книгу на Руси. Дети заберутся на древнюю часть Китайгородской стены и примут участие в мастер-классе по написанию челобитной царю гусиным пером.

Альтернативные программы, посвященные Ивану Грозному

Пешеходная: квест, прогулка и перекус

3,5 часа, для 5-6 человек
Вы начнете в древнем здании на Калужском тракте, попадете в закулисье исторического квеста «Либерия» («Утерянная библиотека Ивана Грозного») и встретитесь с его автором. Затем отправитесь на образовательную прогулку по центру Москвы с историком и завершите приключение перекусом в трапезной с рассказом о кулинарных традициях той эпохи.

Автобусная: экскурсия, обед и программа с исторической реконструкцией

5 часов, для 20-25 человек — подходит для школьных классов
Вы погуляете с историком вблизи Опричного двора, царской башенки и зверинца на Красной площади. Затем пообедаете в трапезной в монастыре. А в завершение вас ждет специальная интерактивная программа по эпохе Ивана Грозного с участием исторических реконструкторов.

Организационные детали

  • В нашей программе могут участвовать дети от 10 лет
  • Наша базовая программа (с Печатным двором) проводятся для большего количества человек: стоимость для групп из 11-20 человек — 1700 руб. /участника. Сопровождающие взрослые бесплатно: с группой до 11 человек — 1 взрослый, с группой 12-20 человек — 2 взрослых.
  • Стоимость альтернативных программ: квест, прогулка и перекус — 2500 руб. /участника; автобусная с реконструкторами — 3100 руб. /участника (2 сопровождающих взрослых бесплатно)
  • Помимо указанных дат в календаре возможны другие даты по согласованию с вами
  • Место начала зависит от выбранного варианта

Экскурсию проводит наш эксперт — историк и сотрудник Музея археологии Москвы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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