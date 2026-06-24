Мои заказы

Интерактивная прогулка по Китай-городу с историком «Москва Ивана Грозного» с посещением трапезной

Будем искать московские клады, играть в квиз и обсуждать предпринимательство 16 века
Ивана Грозного проходят в школе всего за пару уроков, и мы считаем это большой несправедливостью.

Одних только мифов про него сколько!:) На нашей экскурсии историк и сотрудник музея археологии Москвы поможет детям и взрослым отличить правду от вымысла и погрузит в эпоху Ивана IV. А интерактивная часть программы добавит путешествию в прошлое красок и вкуса!
5
11 отзывов
Интерактивная прогулка по Китай-городу с историком «Москва Ивана Грозного» с посещением трапезной
Интерактивная прогулка по Китай-городу с историком «Москва Ивана Грозного» с посещением трапезной
Интерактивная прогулка по Китай-городу с историком «Москва Ивана Грозного» с посещением трапезной

Описание экскурсии

✅ Прогулка по Красной площади с перемещением в эпоху Ивана Грозного в формате «было — стало»
✅ Картографический квест по основным объектам центра Москвы
✅ Дискуссия на тему нравов и норм 16 века
✅ Историческая викторина «верю — не верю»
✅ Обсуждение темы торговли и бизнеса в средние века
✅ Поиски московского клада
✅ Экскурс в тему «Как жили люди в 16 веке» и обзор кулинарных традиций при царском дворе
✅ Дегустация чая, сбитня и выпечки в трапезной (по желанию)

Увлекательный формат 2 в 1

Все наши экскурсии (и эта не является исключением) совмещают образование и развлечение и проводятся с целью вдохновить и «заразить» темой истории школьников и их родителей. Экскурсия длится около 2 часов, в течение которых происходит переключение с одного формата подачи информации на другой, для того чтобы дети не потеряли интерес и фокус, а также для лучшего запоминания.

Важно — вас ждёт не монолог ведущего, а дискуссия на тему истории. Ответы на вопросы, обсуждение услышанного, взвешивание фактов и предпосылок, для того чтобы в конце участники ушли с четкой, фактологически доказанной картиной событий, происходивших в 16 веке.

Во время экскурсии мы пройдем по Красной площади от здания Исторического музея к Покровскому собору, затем переместимся в Зарядье к Английскому двору, перейдем Варварку и сделаем остановку у Гостиного Двора, а затем поднимемся вверх к Никольской улице.

Возможное дополнение программы

Если вы захотите продолжить пешеходную часть, можно дополнительно забронировать экскурсию с мастер-классом по написанию гусиным пером в Печатном дворе, основанном Иваном IV (около 1,5 ч.)
Пожалуйста, сообщите заранее, если вы хотели бы посетить мастер-класс.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится как индивидуально (от 4-х человек), так и для больших групп и школьных классов
  • Для групп от 15 человек предоставляется скидка, подробности в переписке с гидом
  • Возраст участников определяется степенью интереса к теме Ивана Грозного и истории в целом. Наша рекомендация — от 9-10 лет.
  • Экскурсия состоит из пешеходной части длительностью ~ 1,5 ч. (в холодное время около 1 часа) и посещением трапезной (есть возможность посидеть) в течение ~ 30 минут (в холодное время 45-60 минут)
  • Пирожки, чай оплачиваются дополнительно на месте (в случае посещения группой от 15 человек входят в стоимость)
  • Помимо указанных дат в календаре возможно проведение экскурсии в другие даты по согласованию
  • Для проведения экскурсии для классов необходимо участие взрослых сопровождающих (от 2 чел., без дополнительной оплаты)

Экскурсию проводит наш эксперт — историк и сотрудник музея археологии Москвы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1891 туриста
Я организую экскурсии и путешествия для семей с детьми и для классов по темам школьной программы. Всю жизнь прожив в Москве, будучи по профессии преподавателем русского языка и литературы и
читать дальшеуменьшить

имея большой опыт работы в туризме, я хотела сделать продукт, где будет и польза, и развлечение. Привлекая вовлеченных педагогов в качестве гидов, мы показываем детям другую плоскость изучаемых в школе предметов — нескучную и применимую в жизни. Но по-прежнему соответствующую ФГОС:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Е
Нам экскурсия очень понравилась! Организатор заранее прислал памятку с информацией, очень пригодилась. Экскурсовод Александр Геннадьевич великолепно подстроил рассказ под ребенка 9 лет, не монотонно и статично сыпал историческими фактами, а
читать дальшеуменьшить

были включены и задания, и квиз, и чаепитие, и образцы глиняной посуды с раскопок, и монетки. И под конец даже был приз- леденец на палочке! Время пролетело не заметно, но полезно. Маршрут по протяженности не большой, нам было комфортно. Большое спасибо организаторам и Александру!

Нам экскурсия очень понравилась! Организатор заранее прислал памятку с информацией, очень пригодилась. Экскурсовод Александр Геннадьевич великолепно
Нам экскурсия очень понравилась! Организатор заранее прислал памятку с информацией, очень пригодилась. Экскурсовод Александр Геннадьевич великолепно
Нам экскурсия очень понравилась! Организатор заранее прислал памятку с информацией, очень пригодилась. Экскурсовод Александр Геннадьевич великолепно
Нам экскурсия очень понравилась! Организатор заранее прислал памятку с информацией, очень пригодилась. Экскурсовод Александр Геннадьевич великолепно
Вам был полезен этот отзыв?
И
Вчера мы с друзьями участвовали в интерактивной прогулке по Китай-городу с Александром! Он очень эрудированный историк с глубокими знаниями в области археологии. На прогулке от него мы узнали много интересных фактов об истории России периода Ивана Грозного, а также интересные детали его царствования!
Вчера мы с друзьями участвовали в интерактивной прогулке по Китай-городу с Александром! Он очень эрудированный историк
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Отправляла на экскурсию третьеклассников, дети в восторге от экскурсии - это самый главный маркер:) и чаепитие в трапезной тоже очень запомнилось детям:)
Отправляла на экскурсию третьеклассников, дети в восторге от экскурсии - это самый главный маркер:) и чаепитие
Отправляла на экскурсию третьеклассников, дети в восторге от экскурсии - это самый главный маркер:) и чаепитие
Вам был полезен этот отзыв?
Филиппова
Великолепная экскурсия с прекрасным гидом Александром. Было безумно интересно не только подросткам,но и родителям и учителю. Все прошло легко,без сухих фактов,а в очень живой и веселой обстановке. Спасибо большое!
Великолепная экскурсия с прекрасным гидом Александром. Было безумно интересно не только подросткам,но и родителям и учителю.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Организатор Анна очень оперативно и терпеливо отвечала и реагировала на все вопросы и изменения в программе, за что ей огромное спасибо:)) Прогулка получилась замечательная. Водили на экскурсию 3-классников. Сама лекция
читать дальшеуменьшить

была для детей этого возраста немного сложновата для восприятия. А викторина очень понравилась - с удовольствием отвечали на вопросы. Взрослым сопровождающим понравилось и было интересно всё. Гид Александр очень увлекательно и профессионально провел экскурсию. Самой приятной частью для детей оказался поход в трапезную и пирожки:))) Рекомендация: немного корректировать программу для детей начальной школы и делать акцент на игровых элементах и интерактиве. Обязательно обратимся к этой команде еще.

Вам был полезен этот отзыв?
Д
Очень интересная экскурсия! Ходили на пешеходную часть. Были с детьми 10 и 12 лет, все остались в полном восторге от ведущего историка Александра, от игр и заданий и от угощения😀
читать дальшеуменьшить

Основная тема - средневековье и Москва времен Ивана Грозного. Среди нас нет особых фанатов Ивана Грозного, но хотелось чего-то нового, из истории, при этом чтобы детям подходило. В итоге слушали все, и дети, и взрослые! Не затянуто, не нудно. Используется разный реквизит, много заданий, игр, интерактива. Александр очень много знает, мы много спрашивали, на все вопросы отвечал. Сами мы были уже в Зарядье и на Красной площади, но оказалось, что если взглянуть под новым углом - и впечатления будут другие! Отдельно хочется отметить организатора Анну, все было четко. Рекомендуем и москвичам, и гостям столицы с детьми школьниками! С наступающим Новым годом!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Интерактивная прогулка по Китай-городу с историком «Москва Ивана Грозного» с посещением трапезной»

Сказки старого Зарядья: экскурсия по исторической жемчужине Москвы
Пешая
1.5 часа
123 отзыва
Мини-группа
до 9 чел.
Сказки старого Зарядья: экскурсия по исторической жемчужине Москвы
Погрузиться в прошлое на групповой прогулке по местам, где проносились вихри московской истории
Начало: У метро «Китай-город»
Расписание: в понедельник в 19:00, в четверг в 19:30, в субботу в 14:00 и 17:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 19:00
790 ₽ за человека
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Квест
до 10 чел.
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Увлекательный квест по Москве, где каждый участник сможет почувствовать себя искателем приключений, исследуя историю Ивана Грозного и находя сокровища
Начало: В районе м. Китай-город
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в воскресенье в 17:00
16 авг в 17:00
23 авг в 17:00
1500 ₽ за человека
Разрешите представиться - царь! По следам Ивана Грозного в Москве
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Разрешите представиться - царь! По следам Ивана Грозного в Москве
Тайные знаки и отпечатки эпохи первого царя в историческом сердце города
Начало: У метро «Площадь Революции»
11 авг в 18:30
12 авг в 18:30
от 3500 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 6800 ₽ за группу