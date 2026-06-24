Ивана Грозного проходят в школе всего за пару уроков, и мы считаем это большой несправедливостью. Одних только мифов про него сколько!:) На нашей экскурсии историк и сотрудник музея археологии Москвы поможет детям и взрослым отличить правду от вымысла и погрузит в эпоху Ивана IV. А интерактивная часть программы добавит путешествию в прошлое красок и вкуса!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

✅ Прогулка по Красной площади с перемещением в эпоху Ивана Грозного в формате «было — стало»

✅ Картографический квест по основным объектам центра Москвы

✅ Дискуссия на тему нравов и норм 16 века

✅ Историческая викторина «верю — не верю»

✅ Обсуждение темы торговли и бизнеса в средние века

✅ Поиски московского клада

✅ Экскурс в тему «Как жили люди в 16 веке» и обзор кулинарных традиций при царском дворе

✅ Дегустация чая, сбитня и выпечки в трапезной (по желанию)

Увлекательный формат 2 в 1

Все наши экскурсии (и эта не является исключением) совмещают образование и развлечение и проводятся с целью вдохновить и «заразить» темой истории школьников и их родителей. Экскурсия длится около 2 часов, в течение которых происходит переключение с одного формата подачи информации на другой, для того чтобы дети не потеряли интерес и фокус, а также для лучшего запоминания.

Важно — вас ждёт не монолог ведущего, а дискуссия на тему истории. Ответы на вопросы, обсуждение услышанного, взвешивание фактов и предпосылок, для того чтобы в конце участники ушли с четкой, фактологически доказанной картиной событий, происходивших в 16 веке.

Во время экскурсии мы пройдем по Красной площади от здания Исторического музея к Покровскому собору, затем переместимся в Зарядье к Английскому двору, перейдем Варварку и сделаем остановку у Гостиного Двора, а затем поднимемся вверх к Никольской улице.

Возможное дополнение программы

Если вы захотите продолжить пешеходную часть, можно дополнительно забронировать экскурсию с мастер-классом по написанию гусиным пером в Печатном дворе, основанном Иваном IV (около 1,5 ч.)

Пожалуйста, сообщите заранее, если вы хотели бы посетить мастер-класс.

Организационные детали

Экскурсия проводится как индивидуально (от 4-х человек), так и для больших групп и школьных классов

Для групп от 15 человек предоставляется скидка, подробности в переписке с гидом

Возраст участников определяется степенью интереса к теме Ивана Грозного и истории в целом. Наша рекомендация — от 9-10 лет.

Экскурсия состоит из пешеходной части длительностью ~ 1,5 ч. (в холодное время около 1 часа) и посещением трапезной (есть возможность посидеть) в течение ~ 30 минут (в холодное время 45-60 минут)

Пирожки, чай оплачиваются дополнительно на месте (в случае посещения группой от 15 человек входят в стоимость)

Помимо указанных дат в календаре возможно проведение экскурсии в другие даты по согласованию

Для проведения экскурсии для классов необходимо участие взрослых сопровождающих (от 2 чел., без дополнительной оплаты)

Экскурсию проводит наш эксперт — историк и сотрудник музея археологии Москвы