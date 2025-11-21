Останкинская башня — уникальное сооружение, во всех смыслах головокружительное! Вот уже более пятидесяти лет тонкая, необыкновенно изящная «игла» украшает Москву и, неизменно, притягивает большое количество посетителей.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииУважаемые любители высоты! Прошу перед бронированием внимательно ознакомиться с условиями экскурсии: - Экскурсия включает также посещение смотровой площадки на высоте 337 метров. - На сайте цена указана только за экскурсию, за группу от 1 до 25 чел, т. е. не за человека, а за всю группу. - Экскурсия не сборная, т. е. будете только вы и ваша компания (семья, коллеги, школьный класс)."А можно ли к кому-нибудь присоединиться?" Ответ: нельзя, т. к. группа не сборная. - Билеты на башню приобретаются дополнительно в кассе или на официальном сайте башни (цена разная, смотря какой день недели и время сеанса). - В декабре по понедельникам башня не работает. - В ресторанный комплекс столики не бронируют, только по факту визита, бывает нужно постоять в очереди в выходной и праздничный день."Мы только в ресторан, значит билеты на вход не нужны?". Ответ: билеты нужны в любом случае. - Билеты на принтере распечатывать не нужно, нужен только номер заказа и номер телефона заказчика для распечатывания пропуска на месте на фирменном бланке телебашни. - Локации, которые посетим в ходе экскурсии: мультимедийный комплекс внизу башни+смотровая площадка на высоте 337м - Перед подтверждением вашей брони я сначала договариваюсь с телебашней о нашем визите, только потом подтверждаю заказ. Если башня не дала добро, значит на это время в башне экскурсионные сеансы заняты, такое редко, но бывает в праздники и каникулы. Могут предложить другой день или время. Документы забывать нельзя! Не пустят, даже если уговаривать охрану, умолять, плакать и говорить, что "тогда сейчас придет мой папа боксер"))) Удивительная и непростая история Останкинской башни В ходе нашей экскурсии вы узнаете, как и зачем она была построена, откроете для себя удивительную личность ее конструктора Н. Никитина. Мы разберемся как башня функционирует и почему она никогда не упадет. Обсудим новые технологии прошлого, ведь башня в свое время была первым настолько высоким сооружением. На смотровой площадке на высоте 337 м. перед нами откроется вся Москва от края и до края! Найдем все самые знаменитые достопримечательности столицы. А можно это сделать за чашечкой ароматного кофе в зале с вращающимся полом. Важная информация:
- После подтверждения бронирования и связи с экскурсоводом, необходимо самостоятельно приобрести входные билеты. Билеты приобретаются на официальном сайте Останкинской башни, либо в кассе в день посещения.
- Если у вас имеются льготы, то билеты приобретаются только в кассе при предоставлении льготы. Башня — стратегический объект, поэтому предполагается досмотр, как в аэропорту.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Останкинскую башню (приобретаются самостоятельно)
- Стоимость билетов взрослый/дети до 18 лет, льготные категории/nБудни сеанс в 10.00 и в 11.00 стоимт 1000/700 руб. /nВ будни сеансы с 12.00 1300/900 руб/nВ выходные и праздники сеанс с 10.00 до 22.00 1500/1000руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Академика Королёва, 15 корп. 1 (у входа на территорию)
Завершение: Останкинская башня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
- После подтверждения бронирования и связи с экскурсоводом, необходимо самостоятельно приобрести входные билеты. Билеты приобретаются на официальном сайте Останкинской башни, либо в кассе в день посещения
- Если у вас имеются льготы, то билеты приобретаются только в кассе при предоставлении льготы. Башня - стратегический объект, поэтому предполагается досмотр, как в аэропорту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
21 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия на Останкинской башню. Гид Полина подробно рассказала об истории проектирования башни, строительства, детально рассказала о видах, открывающихся с нее и дала замечательные рекомендации для наших дальнейших экскурсий по столице. Мы очень рекомендуем Полину и компанию Спутник8 для любых экскурсий по Москве.
О
Ольга
8 сен 2025
С
Светлана
30 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, которую проводила Полина, приятная, отзывчивая, профессионально и интересно рассказывает💖
М
Мария
24 мая 2025
Добрый день, отличная экскурсия, все остались довольны👌 много информации, прекрасная подача!
М
Максименко
24 мая 2025
Добрый день, отличная экскурсия, все остались довольны👌 много информации, прекрасная подача!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Квест
до 6 чел.
Детский квест «Все секреты Останкинской башни» (от 8 лет)
Подняться на телебашню, насладиться панорамой Москвы и выполнить игровые задания
Начало: У Останкинской башни
2 дек в 11:00
3 дек в 11:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
О чём молчат стены и башни Кремля. Индивидуальная экскурсия
Пройти вокруг кремлёвских стен и узнать интересные факты о каждой башне с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Библиотека имени Ленина
Завтра в 09:00
30 ноя в 19:00
7900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История Останкинской башни с подъёмом на смотровую площадку
Узнать, как создали телебашню, и походить по стеклянному полу
Начало: На улице Академика Королёва
30 ноя в 14:30
2 дек в 11:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.