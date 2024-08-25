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Хотите подняться на высоту 337 метров и увидеть всю Москву? Легко! Моя экскурсионная программа позволит вам не только насладиться прекрасными видами нашего города, но и узнать о секретах Останкинской телебашни — грандиозного сооружения высотой в 540 м. «Только небывалое достойно воплощения!» — именно таким был девиз Н. В. Никитина — «отца» Останкинской телебашни.