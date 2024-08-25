Хотите подняться на высоту 337 метров и увидеть всю Москву? Легко! Моя экскурсионная программа позволит вам не только насладиться прекрасными видами нашего города, но и узнать о секретах Останкинской телебашни — грандиозного сооружения высотой в 540 м. «Только небывалое достойно воплощения!» — именно таким был девиз Н. В. Никитина — «отца» Останкинской телебашни.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии337 метров над землей Вас ждет незабываемое приключение — подъем на самую высокую башню в Европе. Вы поднимитесь на высоту 337 метров всего за 58 секунд! Именно отсюда вы сможете рассмотреть все достопримечательности Москвы. В ходе экскурсии мы:
- Познакомимся с Уникальным Мультимедийным комплексом в основании башни, поговорим об истории создания и особенностях ее конструкции;
- Прокатимся на высокоскоростном лифте и «взлетим» на высоту 337 м.;
- На смотровой площадке полюбуемся на красоты столицы и «полистаем» страницы истории;
• Самые смелые смогут подняться на открытую смотровую площадку. Вы узнаете:
- Чем отличался проект Н. В. Никитина от других, предложенных на конкурсе.
- Как ведут себя конструкции из железобетона и как сделать его пластичным.
- Может ли башня отклоняться и на сколько.
- Куда бьют молнии.
• Какой глубины у нее фундамент, и сколько ступеней необходимо преодолеть, поднимаясь на смотровую площадку. Важная информация:
- Обратите внимание! Для посещения Останкинской телебашни необходимо заранее приобрести билеты онлайн или в кассах экскурсионного центра (после согласования с гидом!). Я подскажу, как это сделать.
- Стоимость билетов на телебашню: взрослый — 1200 руб. (будни), 1400 руб. (выходные); детский — 800 руб. (будни), 900 руб. (выходные).
- Выбирая время посещения имейте ввиду, что администрация может несущественно скорректировать начало нашей программы. О точном времени вы узнаете от меня в день оформления заказа.
- Для посещения необходим оригинал документа, удостоверяющего личность, для каждого посетителя.
- Льготные билеты (студенты, пенсионеры, ветераны боевых действий, члены многодетных и малообеспеченных семей, ветераны ВОВ и др.) предоставляется только в кассах Останкинской телебашни при предъявлении документа РФ, подтверждающего льготу.
- Согласно правилам, дети младше 6 лет, беременные женщины и маломобильные граждане на телебашню не допускаются.
Ежедневно по запросу.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник создателю башни - Н.В. Никитину
- Уникальный Мультимедийный комплекс в основании башни
- Смотровая площадка
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Останкинскую телебашню: взрослый - 1200 руб. (будни), 1400 руб. (выходные) детский - 800 руб. (будни), 900 руб. (выходные)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, ул. Академика Королёва, 15, корп. 2
Завершение: Останкинская телебашня
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Добрый день. Спасибо, что выбрали мою экскурсионную программу
- Я готова ответить на все Ваши вопросы и сделать наше путешествие максимально комфортным. Обратите внимание, что выбранное Вами время на сайте агрегатора, может быть незначительно скорректировано. Не приобретайте билеты на башню самостоятельно, пока мы не обговорим точное время начала программы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
ИВАН
25 авг 2024
Входит в следующие категории Москвы
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