Экскурсия по Москва-Сити с раскрытием секретов строительства небоскребов, посещением атриумов и рассказом об архитекторах и технологиях. Вы проследите эволюцию проекта от замысла Бориса Тхора до башен «Федерация» и «Меркурий».
Описание экскурсии
Москва-Сити:
- как строился город будущего.
- Это не просто осмотр небоскребов — это погружение в историю грандиозного проекта, инженерную мысль и искусство. На экскурсии вы раскроете секреты строительства башен-гигантов, узнаете, какие уникальные технологии скрываются за их фасадами, и как работает настоящий «город в городе».
- Архитектурная мечта и её воплощение.
- Вы проследите эволюцию замысла — от первоначальной концепции архитектора Бориса Тхора до футуристических комплексов «Федерация» и «Меркурий». Вы увидите, как менялся облик Москва-Сити и какие архитектурные решения определили его сегодняшний силуэт.
- Технологии и человеческие истории.
Вы побываете в атриумах знаменитых небоскребов, оцените их масштабы и познакомитесь с современными арт-объектами. Услышите истории людей — архитекторов, инженеров и инвесторов, чьи мечты воплотились в стекле и бетоне, создав самую амбициозную архитектурную фантазию современной Москвы. Важная информация:
Во время экскурсии мы будем посещать башни. В Москва-Сити часто ветрено, поэтому одевайтесь по погоде.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня «Федерация»
- Комплекс «Меркурий»
- Атриумы и общественные пространства небоскребов
- Панорамные виды на Москва-Сити
- Современные арт-объекты
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Деловой центр
Завершение: Метро Деловой центр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
