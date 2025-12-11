Москва-Сити:

как строился город будущего.

Это не просто осмотр небоскребов — это погружение в историю грандиозного проекта, инженерную мысль и искусство. На экскурсии вы раскроете секреты строительства башен-гигантов, узнаете, какие уникальные технологии скрываются за их фасадами, и как работает настоящий «город в городе».

Архитектурная мечта и её воплощение.

Вы проследите эволюцию замысла — от первоначальной концепции архитектора Бориса Тхора до футуристических комплексов «Федерация» и «Меркурий». Вы увидите, как менялся облик Москва-Сити и какие архитектурные решения определили его сегодняшний силуэт.

Технологии и человеческие истории.

Вы побываете в атриумах знаменитых небоскребов, оцените их масштабы и познакомитесь с современными арт-объектами. Услышите истории людей — архитекторов, инженеров и инвесторов, чьи мечты воплотились в стекле и бетоне, создав самую амбициозную архитектурную фантазию современной Москвы. Важная информация:

Во время экскурсии мы будем посещать башни. В Москва-Сити часто ветрено, поэтому одевайтесь по погоде.