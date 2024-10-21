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наша прогулка.



До экскурсии у меня были лишь обрывочные знания о ВДНХ. Благодаря Лене удалось не только все сложить в единую картину, но и сделать ее объемной. Лена увлечена этим местом уже много лет, чувствуется, что знания базируются на мощном фундаменте. Но самое главное, что кроме обширных знаний, есть горящие глаза. Лена рассказывает о ВДНХ с большой любовью и вовлеченностью. Люди, о которых мы услышали обрели кровь и плоть, а каждое из рассмотренных зданий- свой образ.



В ходе экскурсии было много фотографий, видео, артефактов, относящихся к первым годам существования выставки и к дальнейшей ее истории. Лена – это тот редкий проводник, который готов тратить даже сверх оговоренного времени, если экскурсанты хотят узнать больше.



И на последок про погоду) Наша прогулка пришлась на проливной дождь. Мы подготовились: пришли с зонтами, дождевиками, в удобной обуви и очень быстро забыли про погодные условия. Когда говорили про конкретные павильоны- располагались внутри здания или под навесом, ну а в переходах спасали зонты. И я поняла, что по ВДНХ можно гулять в любую погоду, если подготовиться.



Огромное спасибо Лене! Буду ждать новые маршруты и обязательно рекомендовать друзьям и близким.