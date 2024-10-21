Большая пешеходная экскурсия по главной аллее и местам, куда большинство людей не доходит. Без суеты рассмотрим отреставрированные павильоны в деталях и зайдём в некоторые из них. Обсудим, как менялась архитектура и идея ВДНХ вместе со страной. Изучим выставку довоенную, послевоенную и современную.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
- Центральная аллея от современного Главного входа. Вы увидите Арку, Центральный павильон и павильоны бывших союзных республик — РСФСР, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и других. Расскажу вам об их оформлении, национальных особенностях, истории и архитектуре.
- Павильон «Стройматериалы» — и особенности его экстерьеров.
- Фонтаны — «Дружба народов», «Каменный цветок», «Золотой колос».
- Площадь промышленности. Поговорим об идеях довоенной выставки и современности.
- Павильоны «Свиноводство» и «Коневодство». Рассмотрим барельефы и по желанию зайдём в музей лошади.
- Запрудная часть выставки — место отдыха. Окунёмся в историю бывших павильонов «Главпиво», «Главвино» и ресторана «Колос».
- Мичуринский сад и павильон «Цветоводство» — архитектура довоенной выставки и модернизм.
- Метеорологическая станция. Будка, где когда-то можно было узнать погоду всего за… 20 копеек!
- Южный вход и кинотеатр — здесь завершим нашу экскурсию.
Вы узнаете:
- Кто изображён на фризе павильона Белоруссии.
- Где и как проходили конкурсы ресторанов и маршруты транспорта.
- Какой павильон никогда не менял своё название.
- Где сейчас находятся витражи из павильона Латвии.
- Как менялась выставка с ходом истории и как сами павильоны рассказывают о себе.
Организационные детали
- Программа будет интересна участникам с 16 лет.
- В стоимость всё включено, в том числе радиогиды на каждого участника.
- Предусмотрен небольшой перерыв, во время которого вы можете отдохнуть и перекусить в кафе (оплачивается отдельно).
ежедневно в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У арки Главного входа
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Москва — мой родной город, а ВДНХ — моё детство. Несколько лет назад начала изучать историю ВДНХ и влюбилась в это место! Знакомое место открылось в новом свете. Архитектура, история, детали! Странно, что завсегдатай выставки не замечает деталей. Выставка ведь состоит именно из них!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Волкова
21 окт 2024
Одна из лучших моих экскурсий)! Очень интересная, познавательная, подробная! Гид такая внимательная, умная, столько всего знает! Мы с мужем с большим удовольствием прогулялись и наконец-то получили полное представление о ВДНХ, об истории создания, о том, что было и есть сейчас.
Н
Николай
18 окт 2024
Я не очень люблю ВДНХ и бываю там редко, но Лена так увлечена темой, что не было шансов не посмотреть на это место другими глазами!
Гид обожает свою работу, с горящими
Гид обожает свою работу, с горящими
Елена
5 окт 2024
Замечательная экскурсия по ВДНХ с Еленой.
Информация хорошо структурирована, что для меня было крайне важно.
Увидели основные павильоны и узнали как они менялись с течением времени.
Услышали много исторических фактов, а портфель экскурсовода Елены - просто великолепен!
Огромное спасибо за экскурсию, однозначно рекомендую!!!
Информация хорошо структурирована, что для меня было крайне важно.
Увидели основные павильоны и узнали как они менялись с течением времени.
Услышали много исторических фактов, а портфель экскурсовода Елены - просто великолепен!
Огромное спасибо за экскурсию, однозначно рекомендую!!!
Татьяна
4 окт 2024
После экскурсии находилась под сильным впечатлением еще день-два. Мысленно возвращалась к увиденному и услышанному от Лены, смотрела и читала дополнительную информацию по архитектурному облику выставочных павильонов, так сильно меня раззадорила
А
Анастасия
4 окт 2024
Экскурсия сказка, гид мечта! В восторге от гида и экскурсии, даже в дождь удалось увидеть ВДНХ с самой выгодной стороны, я узнала про историю и современность. Гид очень погружен в
Н
Надежда
23 сен 2024
Я в восторге. Много необычных и интересных фактов и деталей на которые обычно не обращаешь внимание. Рассказано легко и интересно. Рекомендую))
Б
Бессмертная
4 сен 2024
Экскурсия очень понравилась. Узнали ВДНХ с новой стороны, открыли для себя новые места отдыха и досуга. 3,5 часа пролетели незаметно. Благодарим Елену за увлекательное путешествие с 1930 по 2024 год!
Входит в следующие категории Москвы
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