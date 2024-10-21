ВДНХ: город сказка, город мечта

Главная выставка страны - в архитектурных мелочах, исторических деталях и лицах
Большая пешеходная экскурсия по главной аллее и местам, куда большинство людей не доходит. Без суеты рассмотрим отреставрированные павильоны в деталях и зайдём в некоторые из них. Обсудим, как менялась архитектура и идея ВДНХ вместе со страной. Изучим выставку довоенную, послевоенную и современную.
5
7 отзывов
ВДНХ: город сказка, город мечта
ВДНХ: город сказка, город мечта
ВДНХ: город сказка, город мечта
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

  • Центральная аллея от современного Главного входа. Вы увидите Арку, Центральный павильон и павильоны бывших союзных республик — РСФСР, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и других. Расскажу вам об их оформлении, национальных особенностях, истории и архитектуре.
  • Павильон «Стройматериалы» — и особенности его экстерьеров.
  • Фонтаны — «Дружба народов», «Каменный цветок», «Золотой колос».
  • Площадь промышленности. Поговорим об идеях довоенной выставки и современности.
  • Павильоны «Свиноводство» и «Коневодство». Рассмотрим барельефы и по желанию зайдём в музей лошади.
  • Запрудная часть выставки — место отдыха. Окунёмся в историю бывших павильонов «Главпиво», «Главвино» и ресторана «Колос».
  • Мичуринский сад и павильон «Цветоводство» — архитектура довоенной выставки и модернизм.
  • Метеорологическая станция. Будка, где когда-то можно было узнать погоду всего за… 20 копеек!
  • Южный вход и кинотеатр — здесь завершим нашу экскурсию.

Вы узнаете:

  • Кто изображён на фризе павильона Белоруссии.
  • Где и как проходили конкурсы ресторанов и маршруты транспорта.
  • Какой павильон никогда не менял своё название.
  • Где сейчас находятся витражи из павильона Латвии.
  • Как менялась выставка с ходом истории и как сами павильоны рассказывают о себе.

Организационные детали

  • Программа будет интересна участникам с 16 лет.
  • В стоимость всё включено, в том числе радиогиды на каждого участника.
  • Предусмотрен небольшой перерыв, во время которого вы можете отдохнуть и перекусить в кафе (оплачивается отдельно).

ежедневно в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У арки Главного входа
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Волкова
21 окт 2024
Одна из лучших моих экскурсий)! Очень интересная, познавательная, подробная! Гид такая внимательная, умная, столько всего знает! Мы с мужем с большим удовольствием прогулялись и наконец-то получили полное представление о ВДНХ, об истории создания, о том, что было и есть сейчас.
Одна из лучших моих экскурсий)! Очень интересная, познавательная, подробная! Гид такая внимательная, умная, столько всего знает!Одна из лучших моих экскурсий)! Очень интересная, познавательная, подробная! Гид такая внимательная, умная, столько всего знает!Одна из лучших моих экскурсий)! Очень интересная, познавательная, подробная! Гид такая внимательная, умная, столько всего знает!Одна из лучших моих экскурсий)! Очень интересная, познавательная, подробная! Гид такая внимательная, умная, столько всего знает!Одна из лучших моих экскурсий)! Очень интересная, познавательная, подробная! Гид такая внимательная, умная, столько всего знает!Одна из лучших моих экскурсий)! Очень интересная, познавательная, подробная! Гид такая внимательная, умная, столько всего знает!Одна из лучших моих экскурсий)! Очень интересная, познавательная, подробная! Гид такая внимательная, умная, столько всего знает!Одна из лучших моих экскурсий)! Очень интересная, познавательная, подробная! Гид такая внимательная, умная, столько всего знает!Одна из лучших моих экскурсий)! Очень интересная, познавательная, подробная! Гид такая внимательная, умная, столько всего знает!Одна из лучших моих экскурсий)! Очень интересная, познавательная, подробная! Гид такая внимательная, умная, столько всего знает!
Н
18 окт 2024
Я не очень люблю ВДНХ и бываю там редко, но Лена так увлечена темой, что не было шансов не посмотреть на это место другими глазами!
Гид обожает свою работу, с горящими
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глазами рассказывает интересные истории и показывает детали. Хорошо сделан «портфель экскурсовода». Мы увидели павильоны до которых никогда не доходили самостоятельно. Экскурсия шикарна, Елена приятный образованный человек. Всем друзьям буду рекомендовать эту замечательную прогулку!

Елена
5 окт 2024
Замечательная экскурсия по ВДНХ с Еленой.
Информация хорошо структурирована, что для меня было крайне важно.
Увидели основные павильоны и узнали как они менялись с течением времени.
Услышали много исторических фактов, а портфель экскурсовода Елены - просто великолепен!
Огромное спасибо за экскурсию, однозначно рекомендую!!!
Татьяна
4 окт 2024
После экскурсии находилась под сильным впечатлением еще день-два. Мысленно возвращалась к увиденному и услышанному от Лены, смотрела и читала дополнительную информацию по архитектурному облику выставочных павильонов, так сильно меня раззадорила
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наша прогулка.

До экскурсии у меня были лишь обрывочные знания о ВДНХ. Благодаря Лене удалось не только все сложить в единую картину, но и сделать ее объемной. Лена увлечена этим местом уже много лет, чувствуется, что знания базируются на мощном фундаменте. Но самое главное, что кроме обширных знаний, есть горящие глаза. Лена рассказывает о ВДНХ с большой любовью и вовлеченностью. Люди, о которых мы услышали обрели кровь и плоть, а каждое из рассмотренных зданий- свой образ.

В ходе экскурсии было много фотографий, видео, артефактов, относящихся к первым годам существования выставки и к дальнейшей ее истории. Лена – это тот редкий проводник, который готов тратить даже сверх оговоренного времени, если экскурсанты хотят узнать больше.

И на последок про погоду) Наша прогулка пришлась на проливной дождь. Мы подготовились: пришли с зонтами, дождевиками, в удобной обуви и очень быстро забыли про погодные условия. Когда говорили про конкретные павильоны- располагались внутри здания или под навесом, ну а в переходах спасали зонты. И я поняла, что по ВДНХ можно гулять в любую погоду, если подготовиться.

Огромное спасибо Лене! Буду ждать новые маршруты и обязательно рекомендовать друзьям и близким.

А
4 окт 2024
Экскурсия сказка, гид мечта! В восторге от гида и экскурсии, даже в дождь удалось увидеть ВДНХ с самой выгодной стороны, я узнала про историю и современность. Гид очень погружен в
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тему и рассказывает с горящими глазами. Много уникальных объектов - карта вднх 1939, документы командировочных и многое другое. Я поняла, как все выглядело в 1939 и 1954. Мы заходили в разные павильоны, купили вкуснейшие конфеты из Казахстана и по рекомендации гида выпили вкусного кофе и очень вкусно пообедали. Мы остались гулять до вечера, не хотели расставаться с этим местом.

Экскурсия сказка, гид мечта! В восторге от гида и экскурсии, даже в дождь удалось увидеть ВДНХЭкскурсия сказка, гид мечта! В восторге от гида и экскурсии, даже в дождь удалось увидеть ВДНХЭкскурсия сказка, гид мечта! В восторге от гида и экскурсии, даже в дождь удалось увидеть ВДНХЭкскурсия сказка, гид мечта! В восторге от гида и экскурсии, даже в дождь удалось увидеть ВДНХЭкскурсия сказка, гид мечта! В восторге от гида и экскурсии, даже в дождь удалось увидеть ВДНХЭкскурсия сказка, гид мечта! В восторге от гида и экскурсии, даже в дождь удалось увидеть ВДНХЭкскурсия сказка, гид мечта! В восторге от гида и экскурсии, даже в дождь удалось увидеть ВДНХЭкскурсия сказка, гид мечта! В восторге от гида и экскурсии, даже в дождь удалось увидеть ВДНХ
Н
23 сен 2024
Я в восторге. Много необычных и интересных фактов и деталей на которые обычно не обращаешь внимание. Рассказано легко и интересно. Рекомендую))
Б
4 сен 2024
Экскурсия очень понравилась. Узнали ВДНХ с новой стороны, открыли для себя новые места отдыха и досуга. 3,5 часа пролетели незаметно. Благодарим Елену за увлекательное путешествие с 1930 по 2024 год!

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