Приглашаем вас в удивительный мир космонавтики

Приглашаем вас в удивительный мир космонавтики.

Мы познакомимся с историей изучения космоса, увидим копии тренажеров для подготовки космонавтов, чучела Белки и Стрелки, точные копии космических кораблей и экспонаты, побывавшие в космосе.
Музей космонавтики
Музей космонавтики
Музей космонавтики
Музей космонавтики
Музей космонавтики
Музей космонавтики
Что вас ждет

Приглашаем вас отправится в удивительное космическое путешествие. Экспозиция музея насчитывает более 96 тыс. экземпляров, среди которых:

  • личные вещи космонавтов и конструкторов,
  • образцы ракетно-космической техники: точные копии космических кораблей и экземпляры, побывавшие в космосе,
  • архивные фото и документы,
  • чучела Белки и Стрелки.
  • Мы узнаем интересные факты о покорении и изучении космоса и жизни космонавтов.
Важно знать
  • автобус туристического класса с кондиционером, ремнями безопасности, телевизором. Транспорт застрахован (вкл. страхование гражданской ответственности), подается к школе,
  • уведомление ГИБДД, полный пакет документов со всеми разрешениями,
  • услуги гида,
  • 2 сопровождающих бесплатно,
  • входные билеты в музей.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человекДля группы 30-50 человек
Стандартный билет (7+)
1 800 ₽
1 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • автобус туристического класса с кондиционером, ремнями безопасности, телевизором. Транспорт застрахован (вкл. страхование гражданской ответственности), подается к школе
  • уведомление ГИБДД, полный пакет документов со всеми разрешениями
  • услуги гида
  • 2 сопровождающих бесплатно
  • входные билеты в музей.
Что не входит
  • личные расходы.
Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Дарим О.
Дарим О.
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