Приглашаем вас отправится в удивительное космическое путешествие. Экспозиция музея насчитывает более 96 тыс. экземпляров, среди которых:
личные вещи космонавтов и конструкторов,
образцы ракетно-космической техники: точные копии космических кораблей и экземпляры, побывавшие в космосе,
архивные фото и документы,
чучела Белки и Стрелки.
Мы узнаем интересные факты о покорении и изучении космоса и жизни космонавтов.
Важно знать
автобус туристического класса с кондиционером, ремнями безопасности, телевизором. Транспорт застрахован (вкл. страхование гражданской ответственности), подается к школе,
уведомление ГИБДД, полный пакет документов со всеми разрешениями,
услуги гида,
2 сопровождающих бесплатно,
входные билеты в музей.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Цены на экскурсию
Для группы 1-30 человек
Для группы 30-50 человек
Стандартный билет (7+)
1 800 ₽
1 400 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
автобус туристического класса с кондиционером, ремнями безопасности, телевизором. Транспорт застрахован (вкл. страхование гражданской ответственности), подается к школе
уведомление ГИБДД, полный пакет документов со всеми разрешениями
услуги гида
2 сопровождающих бесплатно
входные билеты в музей.
Что не входит
личные расходы.
Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.