На блошиный рынок «Левша» - с опытным продавцом винтажа
Отправиться в Московскую область за стариной, приятными ценами и новыми знаниями
На рынке «Левша» очень много любопытного по адекватным ценам — здесь часто продают не профессионалы, а простые люди.
Но как понять, что перед вами стоящая вещь? Как правильно торговаться? А определять дефекты? Я уже давно вращаюсь в мире блошиных рынков, винтажа, антиквариата. Накопил достаточно опыта, чтобы не просто находить и продавать, но и делиться знаниями.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Почему «Левша»?
Этот рынок находится в Московской области и уникален тем, что около половины продавцов — обычные люди, доставшие с антресолей свои старые вещи, а не профессиональные продавцы. Именно сюда ездят все участники самых роскошных антикварных салонов столицы. Здесь, в отличие от профессиональных маркетов, у вас есть шанс найти настоящее сокровище за небольшие деньги.
Почему со мной?
Я продавец на рынке «Левша» со стажем 6+ лет. Привезу вас, погуляю с вами по рядам, постараюсь подсказать из своего опыта по возрасту и ценности вещей, помогу получить хорошую цену. Расскажу о блошином рынке с точки зрения продавца и покупателя, о том, как лучше покупать, торговаться, какие бывают мошенники и какие сокровища удавалось обнаружить.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле от метро «Октябрьское поле». Отправление в субботу или воскресенье в 7–9 утра, в зависимости от ваших целей.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Октябрьское поле»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Москве
Барахольщик в душе, люблю рынки и старые вещи. Более 6 лет продавец на блошиных рынках, винтажных маркетах и антикварных салонах.