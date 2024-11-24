На рынке «Левша» очень много любопытного по адекватным ценам — здесь часто продают не профессионалы, а простые люди. Но как понять, что перед вами стоящая вещь? Как правильно торговаться? А определять дефекты? Я уже давно вращаюсь в мире блошиных рынков, винтажа, антиквариата. Накопил достаточно опыта, чтобы не просто находить и продавать, но и делиться знаниями.

Описание экскурсии

Почему «Левша»?

Этот рынок находится в Московской области и уникален тем, что около половины продавцов — обычные люди, доставшие с антресолей свои старые вещи, а не профессиональные продавцы. Именно сюда ездят все участники самых роскошных антикварных салонов столицы. Здесь, в отличие от профессиональных маркетов, у вас есть шанс найти настоящее сокровище за небольшие деньги.

Почему со мной?

Я продавец на рынке «Левша» со стажем 6+ лет. Привезу вас, погуляю с вами по рядам, постараюсь подсказать из своего опыта по возрасту и ценности вещей, помогу получить хорошую цену. Расскажу о блошином рынке с точки зрения продавца и покупателя, о том, как лучше покупать, торговаться, какие бывают мошенники и какие сокровища удавалось обнаружить.

Организационные детали

В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле от метро «Октябрьское поле». Отправление в субботу или воскресенье в 7–9 утра, в зависимости от ваших целей.