1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Шопинг и досуг в дореволюционной Москве
Посмотрим, как выглядел быт москвича на рубеже 19-20 веков
Начало: Около станции метро «Кузнецкий Мост»
«Мы прогуляемся по району улиц Кузнецкий Мост, Пушечная, Неглинная, Петровка — именно здесь в дореволюционной Москве было сосредоточение деловой и торговой жизни»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Китай-город: по следам учёных и торговцев
Прогуляться по заповедным улочкам «Великого посада» и услышать любопытные сюжеты из жизни столицы
Начало: в районе метро «Лубянка»
«Средневековой застройке здесь противостоят приметы торгового и делового московского Сити 19 – начала 20 веков, а также современные офисы и штаб-квартиры»
20 июня в 15:00
1 июля в 17:00
1 340₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
1.5 часа
Экскурсия по ГУМу в мини-группе «Эпохи главной витрины страны»
Узнать, как тесные и тёмные торговые ряды превратились в самый красивый пассаж Европы
Начало: У станции метро «Площадь Революции»
«В центре нашего внимания будет торговый ансамбль — бывшие Верхние торговые ряды (сейчас ГУМ) и Средние торговые ряды»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
15001 275₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Москва - чайная столица России
Погрузиться в историю чайной культуры и торговли
Начало: Мясницкая 19
«Вы узнаете о специализированных чайных фирмах, которые уже в конце 18 века начали заниматься торговлей и расфасовкой чая»
16 июня в 11:00
17 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Любопытное путешествие по Китай-городу
100 тайн древнего района - о царях, торговцах, медведях и многих других
13 июня в 10:30
20 июня в 11:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Исторический квест «Дело о бриллиантах графини Орловой»
Побыть сыщиками и расследовать запутанное дело, погружаясь в атмосферу торговой Москвы конца 19 века
Начало: У ст. метро «Лубянка»
«Его похитили у графини, прибывшей в Китай-город на шопинг»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
ГУМ, ЦУМ, Елисеевский - три кита московской торговли
Узнать, как в конце 19 века в Москве случилась торговая революция и как придумали книгу жалоб
Начало: На Пушкинской площади
«Прогуливаясь по центральным московским улицам и рассматривая фасады торговых точек, вы услышите:»
9 июня в 18:00
11 июня в 16:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Никольская: причудливый узор времён
Рассмотреть «лоскутное одеяло» одной из старейших торговых улиц Москвы (в группе)
Начало: Около Красной площади
«Узнаем об особенностях московской торговли у ГУМа»
Расписание: в воскресенье в 16:00
9 июня в 16:00
21 июня в 19:00
700630₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 мая 2024Экскурсия по Китай - городу, гид Маргарита. Самые лучшие впечатления! Рассказ Маргариты захватывающий, очень последовательный, материал интересный, воспринимается легко. Очень хорошо продуман маршрут, прогулка приятная. Обязательно посетим другие экскурсии Маргариты и рекомендуем друзьям. Спасибо Маргарите и организаторам!
- ИИнна18 мая 2024Получила огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ольгой! До сих пор проживаю приятные воспоминания) Для меня во время экскурсии
- ЮЮлия12 мая 2024Отличная экскурсия и интересный квест!
- ВВалентина1 мая 2024Нетривиальная и увлекательная экскурсия. Ольга - прекрасный рассказчик с внушительным багажом знаний о предмете и просто очень приятная и обаятельная дама. Мы получили большое удовольствие. Спасибо!
- ССветлана21 апреля 2024Мне понравилась эта экскурсия. Было очень интересно
- ССветлана9 марта 2024Экскурсия очень понравилась, конечно, благодаря грамотному и очень позитивному экскурсоводу Маргарите! Материал хорошо структурирован, полностью раскрыта заявленная тема, без "воды" и лишних деталей. Хочу отметить очень грамотную и приятную речь Маргариты, её внимание к гостям, чувствуется профессионализм экскурсовода. Большое спасибо!
- ООксана5 марта 2024Людмила очень интересный рассказчик и приятный человек.
- ТТатьяна6 февраля 2024Замечательная экскурсия! Дарила в подарок, именинник доволен! Интересно, познавательно, просто очень здОрово! Огромное спасибо!
- ННаталья12 ноября 2023Нам очень понравилось Если бы летом дело было – даже мало бы показалось Район миллион раз исхоженный – но очень много нового
- ААнастасия29 сентября 2023Большое спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Возраст участников от 7 до 82 лет, все остались довольны. Продуманный маршрут, увлекательный рассказ, обаяние и профессионализм Светланы - время пролетело незаметно)) Вместо запланированного времени гуляли дольше, за что отдельная благодарность.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Шопинг»
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