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ряды ГУМа ожили и задышали историей. Как будто перед глазами проносились события из жизни людей разных эпох, торгующих, отдыхающих, живших в ГУМе. Ольга очень интересно и простым языком погружает тебя в атмосферу всех эпох существования ГУМа. И визуально через фото дополняя полную картину. Экскурсия началась с внешнего обхода, затем по всем этажам и переходам, и закончилась в "Гастрономе № 1". В каждом уголке - своя история. А вы знаете почему в ГУМе столовая имеет номер 57? Благодарю Ольгу, экскурсия очень интересная, живая, расширяющая, вдохновляющая! На другие экскурсии именно к Ольге приеду обязательно)