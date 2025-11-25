Старинная архитектура Большой Полянки

Вы увидите архитектурные памятники разных эпох — от шатровой церкви 17 века до огромных доходных домов века 20. На прогулке мы погрузимся в быт московского купечества. Вспомним мелких торговцев, известных предпринимателей, благотворителей, тех, кто жил и работал на Большой Полянке. Невысокие особняки Полянки в 19 веке утопали в зелени садов, редкие экипажи проезжали по улице. И может показаться, что такая почти провинциальная размеренная жизнь — сплошная скука. Но как бы не так! Здесь жило немало известных и темпераментных личностей. ‌Вы узнаете:• Где находился Полянский рынок и зачем торговцы выливали молоко в сточные люки.

Как сестра милосердия сдала властям влюбленного солдата.

В какой усадьбе жила Клеопатра и кто дал пощечину А. Суворову.

Кто из царских духовников проводил время весело, отдыхая от дел на хмельных гуляньях.

Где жили люди над надгробными плитами.

• Какой особняк называют «Проклятым домом», где по легенде купец замуровал свою дочь. -• В каком санатории для душевнобольных лечился С. Есенин. Важная информация:

Экскурсия пешеходная. Надевайте одежду по погоде и удобную обувь.