Одна из главных улиц района Замоскворечье — Большая Полянка.
Мы пройдем по ней от начала до конца и проследим ее историю от старинных слобод и церквей до купеческих особняков, которые оставили свой след в облике древней дороги на Серпухов.
Погрузимся в быт московского купечества, увидим церковь Григория Неокесарийского, украшенную изразцами, готический особняк Новиковых, «Дом с львицами» и другие памятники.
Описание экскурсии
Старинная архитектура Большой Полянки
Вы увидите архитектурные памятники разных эпох — от шатровой церкви 17 века до огромных доходных домов века 20. На прогулке мы погрузимся в быт московского купечества. Вспомним мелких торговцев, известных предпринимателей, благотворителей, тех, кто жил и работал на Большой Полянке. Невысокие особняки Полянки в 19 веке утопали в зелени садов, редкие экипажи проезжали по улице. И может показаться, что такая почти провинциальная размеренная жизнь — сплошная скука. Но как бы не так! Здесь жило немало известных и темпераментных личностей. Вы узнаете:• Где находился Полянский рынок и зачем торговцы выливали молоко в сточные люки.
- Как сестра милосердия сдала властям влюбленного солдата.
- В какой усадьбе жила Клеопатра и кто дал пощечину А. Суворову.
- Кто из царских духовников проводил время весело, отдыхая от дел на хмельных гуляньях.
- Где жили люди над надгробными плитами.
• Какой особняк называют «Проклятым домом», где по легенде купец замуровал свою дочь. -• В каком санатории для душевнобольных лечился С. Есенин. Важная информация:
Экскурсия пешеходная. Надевайте одежду по погоде и удобную обувь.
По вторникам в 15:00 и воскресеньям в 13:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Большая Полянка
- Церковь Григория Неокесарийского
- Готический особняк Новиковых
- Дом с львицами
- Афонское подворье
- Дом купца Воробьева
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение особняков и доходных домов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, улица Большая Полянка, 26с2
Завершение: Улица Большая Полянка, 65/74 ст1
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 15:00 и воскресеньям в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
