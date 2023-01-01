На царскую дачу в Коломенское

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Москве:
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
59 отзывов
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
у дворца Алексея Михайловича в Коломенском
16 мар
17 мар
18 мар
19 мар
6 000 за всё до 5 чел.
К царю на дачу - в Коломенский дворец
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Александр
Александр
7 отзывов
К царю на дачу - в Коломенский дворец
Посетить роскошную летнюю резиденцию Алексея Михайловича и узнать о жизни царских особ
у станции метро «Каширская»
16 мар
17 мар
18 мар
19 мар
11 000 за всё до 6 чел.
Коломенское: история, мистика и загадки
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Галина
Галина
5 отзывов
Коломенское: история, мистика и загадки
Старинные храмы, древние овраги и сказочный дворец на авторской экскурсии с гидом-журналистом
в районе метро Каширская
20 мар
21 мар
22 мар
23 мар
3 900 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
На царскую дачу в Коломенское
На царскую дачу в Коломенское
На царскую дачу в Коломенское
На царскую дачу в Коломенское
На царскую дачу в Коломенское
На царскую дачу в Коломенское
На царскую дачу в Коломенское

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь Вознесения (16 век, под охраной ЮНЕСКО)
  • Передние и Задние ворота государева двора (17 век)
  • Хозяйственные постройки, обслуживающие Государев двор (17 век)
  • Церковь усекновения главы Иоанна Предтечи (16 век)
  • Территорию древних сёл Коломенского и Дьякова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Одно из древнейших мест Москвы, которое объединяет в себе всё: древность, богатство, роскошь, уникальность и невероятную красоту. Здесь взрослел Пётр I, здесь прятались члены царской семьи, здесь разыгрались события Медного бунта …

На экскурсии узнаем:

  • как была устроена жизнь в царской усадьбе;
  • куда пропал дворец с Государева двора;
  • под каким деревом Пётр I изучал науки и как Коломенское связано с развитием русского кораблестроения;
  • как Коломенское связано с Куликовской битвой и Медным бунтом;
  • в чем уникальность церкви Вознесения и почему она находится под защитой ЮНЕСКО;
  • что такое Палата Львова рыканья и зачем она была нужна;
откуда появились фразеологизмы "отложить в долгий ящик" и "коломенская верста"
и многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение музея
  • Исторических зданий (по запросу!)
Где начинаем и завершаем?
Начало: станция метро Коломенская, выход №2
Завершение: Андропова пр-т, 39
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
Пешеходные
Для школьников
Для пенсионеров
На выходные
Семейные
Парки и усадьбы
Монастыри, церкви, храмы
Религиозные
Усадьбы и дворцы
Романовы
История и культура
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ