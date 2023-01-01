Передние и Задние ворота государева двора (17 век)
Хозяйственные постройки, обслуживающие Государев двор (17 век)
Церковь усекновения главы Иоанна Предтечи (16 век)
Территорию древних сёл Коломенского и Дьякова
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Описание
Одно из древнейших мест Москвы, которое объединяет в себе всё: древность, богатство, роскошь, уникальность и невероятную красоту. Здесь взрослел Пётр I, здесь прятались члены царской семьи, здесь разыгрались события Медного бунта …
На экскурсии узнаем:
как была устроена жизнь в царской усадьбе;
куда пропал дворец с Государева двора;
под каким деревом Пётр I изучал науки и как Коломенское связано с развитием русского кораблестроения;
как Коломенское связано с Куликовской битвой и Медным бунтом;
в чем уникальность церкви Вознесения и почему она находится под защитой ЮНЕСКО;
что такое Палата Львова рыканья и зачем она была нужна;
откуда появились фразеологизмы "отложить в долгий ящик" и "коломенская верста"
и многое другое.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Посещение музея
Исторических зданий (по запросу!)
Где начинаем и завершаем?
Начало: станция метро Коломенская, выход №2
Завершение: Андропова пр-т, 39
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
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