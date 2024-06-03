Экскурсии по местам царской семьи Романовых в Москве

Найдено 12 экскурсий в категории «Романовы» в Москве, цены от 1 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Романовы. Рок и мистика венценосной семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Романовы: Рок и мистика венценосной семьи - эксклюзивная авто-прогулка
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Москвы, связанным с династией Романовых. Измените своё представление о царственной семье
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
Москва: по следам Романовых
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
12 отзывов
Москва: по следам Романовых
Раскрыть тайны великой династии и проехать по связанным с ней местам
Начало: У м. Китай-город
Расписание: в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300 за человека
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
🚶 Пешая
Квест
2 часа
31 отзыв
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате
Начало: В районе м. Коломенская
15 июня в 09:30
16 июня в 09:00
7 700 за всё до 7 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Начало: Станция метро Партизанская, выход №1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
Очароваться уголком старой Москвы и погрузиться в историю государства
Начало: рядом со станцией метро Крестьянская застава
24 июля в 11:00
25 июля в 11:00
5 921 за всё до 4 чел.
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
Погрузиться в жизнь царского двора, открыть мистические сюжеты и полюбоваться русским зодчеством
Начало: В Музее-заповеднике «Коломенское»
Завтра в 17:00
14 июня в 15:00
10 000 за всё до 10 чел.
Романовы: история и мистика Великой династии
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
84 отзыва
Романовы: история и мистика Великой династии
Начало: Ул. Варварка 14, стр 2
Расписание: По воскресеньям в 14.00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300 за человека
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
🚶 Пешая
Квест
2 часа
66 отзывов
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Погулять по идиллическому острову, посетить Покровский собор и услышать о забавах русских царей
Начало: В районе м. Партизанская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Вера, власть и криминал у Петровских ворот
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Вера, власть и криминал у Петровских ворот
Начало: Станция метро Трубная, выход 2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Фотосессия в Царицыно с экскурсией
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотосессия в Царицыно с экскурсией
Начало: Москва, музей-заповедник Царицыно (главный вход)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
70006 300 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
1 отзыв
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
Побывать в сказочном деревянном дворце царя Алексея Михайловича в компании профессионального гида
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
Расписание: во вторник в 10:00
11 июня в 10:40
18 июня в 10:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Фируза
    3 июня 2024
    Москва: по следам Романовых
    Прекрасная экскурсия! Экскурсовод знает и подаёт материал восхитительно: три часа пролетели незаметно, в полном погружении в эпоху! Экскурсию рекомендую всём, кто небезразличен к истории нашей страны.
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
    Дочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась на Екатерине. Ну что сказать,
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    квестом остались на 100% довольны! Очень оригинальные задания и интересная подача исторических фактов. Катя настолько расположила всех к себе, что к концу квеста было ощущение, что дружим с ней много лет. На обратной дороге девочки хохотали, вспоминая интересные моменты и сказали, что им очень очень все понравилось и они хотят с Катей еще встретиться на других маршрутах.

    Дочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась наДочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась наДочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась наДочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась на
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
    Отличная экскурсия! Благодарю, рекомендую.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Москва: по следам Романовых
    Отличная экскурсия. Море впечатлений) Экскурсовод замечательный ♥️
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
    Очень понравилась экскурсия-квест. Было интересно и весело детям и взрослым. Дети сразу увлекаются и активно решаются свои задачки. Екатерина очень внимательно относится к каждому ребенку, мы отлично время!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Романовы. Рок и мистика венценосной семьи
    Ирина классный экскурсовод, очень увлеченный в историю. Хотя я сама НЕ очень хорошо знаю историю мне было очень интересно. Ирина мне все хорошо объясняла и отвечала на мои вопросы. Рекомендую, не пожалеете:)
  • С
    Светлана
    15 мая 2024
    Романовы. Рок и мистика венценосной семьи
    Удобная экскурсия- возят на машине по всей Москве и за её пределами. . При этом идет рассказ о династии. .
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    Много мелочей, о который и не знал. . Спасибо гиду. . Три часа пролетели незаметно. . Иногда выходили с машины. . Пешая экскурсия. . Еще и домой отвезли. Рекомендую

  • е
    елена
    13 мая 2024
    Москва: по следам Романовых
    Экскурсия шикарная. Много новой информации. Интересно, позновательно. Видно что экскурсовод хотела очень много рассказать, что она увлечена этим, поэтому слушать ее было одно удовольствие. Вообщем рекомендую.
  • А
    Андрей
    13 мая 2024
    Романовы: история и мистика Великой династии
    Все понравилось
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Романовы: история и мистика Великой династии
    Экскурсовод Ирина Пономарева рекомендую, экскурсия познавательная и красивая 👌

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Романовы»

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  1. Романовы. Рок и мистика венценосной семьи
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  3. Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
  4. Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
  5. Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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