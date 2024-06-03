1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Романовы: Рок и мистика венценосной семьи - эксклюзивная авто-прогулка
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Москвы, связанным с династией Романовых. Измените своё представление о царственной семье
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Москва: по следам Романовых
Раскрыть тайны великой династии и проехать по связанным с ней местам
Начало: У м. Китай-город
Расписание: в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300₽ за человека
Квест
2 часа
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате
Начало: В районе м. Коломенская
15 июня в 09:30
16 июня в 09:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Начало: Станция метро Партизанская, выход №1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
Очароваться уголком старой Москвы и погрузиться в историю государства
Начало: рядом со станцией метро Крестьянская застава
24 июля в 11:00
25 июля в 11:00
5 921₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
Погрузиться в жизнь царского двора, открыть мистические сюжеты и полюбоваться русским зодчеством
Начало: В Музее-заповеднике «Коломенское»
Завтра в 17:00
14 июня в 15:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Романовы: история и мистика Великой династии
Начало: Ул. Варварка 14, стр 2
Расписание: По воскресеньям в 14.00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300₽ за человека
Квест
2 часа
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Погулять по идиллическому острову, посетить Покровский собор и услышать о забавах русских царей
Начало: В районе м. Партизанская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вера, власть и криминал у Петровских ворот
Начало: Станция метро Трубная, выход 2
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в Царицыно с экскурсией
Начало: Москва, музей-заповедник Царицыно (главный вход)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
Побывать в сказочном деревянном дворце царя Алексея Михайловича в компании профессионального гида
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
Расписание: во вторник в 10:00
11 июня в 10:40
18 июня в 10:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ФФируза3 июня 2024Прекрасная экскурсия! Экскурсовод знает и подаёт материал восхитительно: три часа пролетели незаметно, в полном погружении в эпоху! Экскурсию рекомендую всём, кто небезразличен к истории нашей страны.
- ТТатьяна1 июня 2024Дочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась на Екатерине. Ну что сказать,
- ТТатьяна29 мая 2024Отличная экскурсия! Благодарю, рекомендую.
- ЕЕлена27 мая 2024Отличная экскурсия. Море впечатлений) Экскурсовод замечательный ♥️
- ААнна27 мая 2024Очень понравилась экскурсия-квест. Было интересно и весело детям и взрослым. Дети сразу увлекаются и активно решаются свои задачки. Екатерина очень внимательно относится к каждому ребенку, мы отлично время!
- ЕЕлена23 мая 2024Ирина классный экскурсовод, очень увлеченный в историю. Хотя я сама НЕ очень хорошо знаю историю мне было очень интересно. Ирина мне все хорошо объясняла и отвечала на мои вопросы. Рекомендую, не пожалеете:)
- ССветлана15 мая 2024Удобная экскурсия- возят на машине по всей Москве и за её пределами. . При этом идет рассказ о династии. .
- еелена13 мая 2024Экскурсия шикарная. Много новой информации. Интересно, позновательно. Видно что экскурсовод хотела очень много рассказать, что она увлечена этим, поэтому слушать ее было одно удовольствие. Вообщем рекомендую.
- ААндрей13 мая 2024Все понравилось
- ООльга13 мая 2024Экскурсовод Ирина Пономарева рекомендую, экскурсия познавательная и красивая 👌
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