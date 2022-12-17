Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ваша прогулка по музею-заповеднику начнется у Спасских ворот, где вы узнаете, как получилось, что сегодняшний центральный вход в усадьбу предназначался только для людей низкого звания.
Осмотрите храм в честь иконы Казанской Божией Матери и самую известную постройку Коломенского — шатровую красавицу-церковь Вознесения.
Выясните, где стоял царский дворец и куда он делся, как царский поезд прибывал в Коломенское и сколько времени занимало путешествие двора.
Увидите единственную дошедшую до нашего времени часть дворца Александра I.
Посетите подлинный домик Петра I, где увидите отметку роста царя-великана, представите быт государя и узнаете о необычной судьбе «путешествующего» деревянного сооружения.
Полюбуетесь чудесными видами на Москву-реку.
А в конце маршрута услышите рекомендации по дальнейшему знакомству с музеем-заповедником.
Аудиоэкскурсия подойдет для первого посещения Коломенского.
Маршрут
— Спасские ворота — храм в честь иконы Казанской Божией Матери — церковь Вознесения Господня — деревянные постройки 15-17 веков — домик Петра I — Дворцовый павильон 1825 года
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
В стоимость экскурсии включён входной билет на посещение домика Петра I
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в музее-заповеднике Коломенское
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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