Коломенское: аудиопрогулка по парку + билет в домик Петра I

Познакомиться с историей государевой усадьбы и старинными памятниками музея-заповедника

Коломенское в шутку называли подмосковным кремлем — веками оно служило главной летней резиденцией Московских государей.

С помощью приложения на смартфоне вы отправитесь в прошлое царской усадьбы, осмотрите памятники 15-17 веков, включая знаменитую церковь Вознесения. Посетите единственный в столице мемориальный музей, посвященный Петру I. И оцените атмосферу одного из любимых парков москвичей.
Коломенское: аудиопрогулка по парку + билет в домик Петра I
Коломенское: аудиопрогулка по парку + билет в домик Петра I
Коломенское: аудиопрогулка по парку + билет в домик Петра I
Коломенское: аудиопрогулка по парку + билет в домик Петра I
Коломенское: аудиопрогулка по парку + билет в домик Петра I
Коломенское: аудиопрогулка по парку + билет в домик Петра I
Коломенское: аудиопрогулка по парку + билет в домик Петра I
Коломенское: аудиопрогулка по парку + билет в домик Петра I
Коломенское: аудиопрогулка по парку + билет в домик Петра I
Коломенское: аудиопрогулка по парку + билет в домик Петра I
Коломенское: аудиопрогулка по парку + билет в домик Петра I
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Ваша прогулка по музею-заповеднику начнется у Спасских ворот, где вы узнаете, как получилось, что сегодняшний центральный вход в усадьбу предназначался только для людей низкого звания.
  • Осмотрите храм в честь иконы Казанской Божией Матери и самую известную постройку Коломенского — шатровую красавицу-церковь Вознесения.
  • Выясните, где стоял царский дворец и куда он делся, как царский поезд прибывал в Коломенское и сколько времени занимало путешествие двора.
  • Увидите единственную дошедшую до нашего времени часть дворца Александра I.
  • Посетите подлинный домик Петра I, где увидите отметку роста царя-великана, представите быт государя и узнаете о необычной судьбе «путешествующего» деревянного сооружения.
  • Полюбуетесь чудесными видами на Москву-реку.
  • А в конце маршрута услышите рекомендации по дальнейшему знакомству с музеем-заповедником.

Аудиоэкскурсия подойдет для первого посещения Коломенского.

Маршрут

— Спасские ворота
— храм в честь иконы Казанской Божией Матери
— церковь Вознесения Господня
— деревянные постройки 15-17 веков
— домик Петра I
— Дворцовый павильон 1825 года

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет на посещение домика Петра I
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в музее-заповеднике Коломенское
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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