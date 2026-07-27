Коломенское в шутку называли подмосковным кремлем — веками оно служило главной летней резиденцией Московских государей.
С помощью приложения на смартфоне вы отправитесь в прошлое царской усадьбы, осмотрите памятники 15-17 веков, включая знаменитую церковь Вознесения. Посетите единственный в столице мемориальный музей, посвященный Петру I. И оцените атмосферу одного из любимых парков москвичей.
С помощью приложения на смартфоне вы отправитесь в прошлое царской усадьбы, осмотрите памятники 15-17 веков, включая знаменитую церковь Вознесения. Посетите единственный в столице мемориальный музей, посвященный Петру I. И оцените атмосферу одного из любимых парков москвичей.
Описание билета
- Ваша прогулка по музею-заповеднику начнется у Спасских ворот, где вы узнаете, как получилось, что сегодняшний центральный вход в усадьбу предназначался только для людей низкого звания.
- Осмотрите храм в честь иконы Казанской Божией Матери и самую известную постройку Коломенского — шатровую красавицу-церковь Вознесения.
- Выясните, где стоял царский дворец и куда он делся, как царский поезд прибывал в Коломенское и сколько времени занимало путешествие двора.
- Увидите единственную дошедшую до нашего времени часть дворца Александра I.
- Посетите подлинный домик Петра I, где увидите отметку роста царя-великана, представите быт государя и узнаете о необычной судьбе «путешествующего» деревянного сооружения.
- Полюбуетесь чудесными видами на Москву-реку.
- А в конце маршрута услышите рекомендации по дальнейшему знакомству с музеем-заповедником.
Аудиоэкскурсия подойдет для первого посещения Коломенского.
Маршрут
— Спасские ворота
— храм в честь иконы Казанской Божией Матери
— церковь Вознесения Господня
— деревянные постройки 15-17 веков
— домик Петра I
— Дворцовый павильон 1825 года
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включён входной билет на посещение домика Петра I, вход в парк бесплатный
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Взрослые: билет + аудиотур
|735 ₽
|Пенсионеры рф и республики беларусь: билет + аудиотур
|305 ₽
|Дети до 6 лет: билет + аудиотур
|305 ₽
|Дети от 7 до 18 лет: билет + аудиотур
|305 ₽
|Студенты очн. формы обучения рф и республики беларусь: билет + аудиотур
|305 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее-заповеднике Коломенское
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 19149 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
удобно и понятно
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О
Добавлять ничего не надо. Всё понятно и достойно похвалы.
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Е
Нашла вас через приложение 2-гис, когда смотрела местоположение Коломенского. Я редко путешествую, поэтому у меня было ограниченное время на посещение усадьбы. Аудиогид - это супер удобно, включила у Спасских ворот
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Отличная аудиоэкскурсия, которая остается доступной, то есть можно переслушивать. Приложение легко устанавливается на любой телефон (андроид/айфон), само содержание весьма интересно. Отличное дополнение самостоятельной прогулке
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С
Мне понравилось! Пошла одна на экскурсию - удобно, не сложно, не долго!)
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Е
Отлично. Всё понятно и интересно. Рекомендую.
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