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Мистическое Коломенское (из Москвы)

4.3
1 отзыв
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
А вы знали, что первые люди в Москве появились в Коломенском 7000 лет назад? Здесь встречались войска после битвы на Куликовом поле.

Здесь была резиденция русских царей, а теперь — парк-музей площадью 390 гектаров.

Наш гид не даст вам заблудиться.

Покажет яблоневые сады, на которые едут смотреть со всей России, Голосов овраг с загадочными валунами и окаменевшим морским дном, дом Петра I и храмы, которым почти 500 лет.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 600 ₽ за человека

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Мистическое Коломенское (из Москвы)
Мистическое Коломенское (из Москвы)

Что вы увидите

  • яблоневые сады музея-усадьбы Коломенское
  • Домик Петра I
  • Церковь Вознесения
  • Голосов овраг
  • Водовозная башня
  • Сытный двор
  • водяная мельница

Внешне музей–усадьба Коломенское – это великолепный музей 🖼 под открытым небом, с уникальными зданиями и роскошным яблоневым садом. Это старинная вотчина московских правителей, место возмужания Петра I. Здесь можно увидеть и ознакомиться:

  • с Конюшенным, Сытным и Поваренным дворами;
  • с церковью Вознесения Господня, храмом Казанской иконы Божьей Матери, колокольней святого Георгия Победоносца;
  • с домиком Петра I;
  • с образом жизни «капустных королей» – предприимчивых и трудолюбивых коломенских крестьян;
  • с принципом работы водяной мельницы;
  • с удивительным по красоте русским деревянным зодчеством;
  • с местом жительства царя Алексея Михайловича;
  • со знаменитым на всю Москву яблоневым садом.
  • Такая прогулка 👣 способна принести удовольствие, и этим знаменита музей– усадьба – недаром эта территория была выбрана для обустройства летней царской резиденции.
  • Есть в Коломенском удивительное место, называемое Голосовым оврагом и посещаемое экскурсантами, пришедшими на экскурсию ⛳. Это одно из самых таинственных и мистических мест не только в Москве, но и в стране.
Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида.
Что не входит
  • встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
  • личные расходы на еду и напитки
  • сувениры
  • скрытые и обязательные дополнительные платежи
Начало и место завершения
🚩 Москва, у павильона м. Коломенская [выход в город по указателю к музею-заповеднику «Коломенское»]
Мистическое Коломенское (из Москвы)
Мистическое Коломенское (из Москвы)
Мистическое Коломенское (из Москвы)
Мистическое Коломенское (из Москвы)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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