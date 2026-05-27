Никакой скучной теории — только живые истории, настоящие экспонаты и работа в технике декупаж! Я познакомлю детей с ремёслами разных регионов России и помогу им расписать сувенирную доску.
Юные мастера не просто услышат названия промыслов, а изучат технику их создания и унесут домой изделие в духе гжели или хохломы.
Описание мастер-класса
Знакомство с народными промыслами — короткий рассказ о том, откуда пошли и чем славятся главные ремесленные школы России. Дети увидят реальные образцы.
Выставка экспонатов на столе — покажу и дам рассмотреть предметы из разных регионов: хохлома, Дымковская игрушка, Павловопосадские платки, Каслинское литьё, Шемогодская резьба, гжель и другие.
Практика: декупаж без страха и сложностей — каждый ребёнок выбирает стиль (гжель или хохлома) и оформляет деревянную доску. Техника адаптирована для возраста 6–12 лет: всё получится с первого раза.
Готовое на 100% изделие — сувенир не надо сушить или доделывать.
Организационные детали
- Мастер-класс проводится на вашей территории (школа, детский клуб, городской лагерь и т. д.)
- Выезжаю в ЗАО, ЮЗАО, ТИНАО, другие районы — по договорённости
- Все расходные материалы включены в стоимость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах ЗАО, ЮЗАО, ТИНАО
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 88 туристов
Москва — мой родной город. Я аккредитованный гид педагог, лектор и организатор детских экскурсий. Знаю, как увлечь детей интересными интерактивными прогулками по городу. Путешествия- не только моя работа, но и хобби. Я посетила более 30 стран и сотни городов!
