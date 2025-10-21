Мои заказы

Некрополь Донского монастыря: авторская экскурсия

Некрополь Донского монастыря
Историей Донского монастыря я занимаюсь уже более 12 лет, и никогда не устаю приходить сюда снова и снова. С большим удовольствием покажу его вам, и расскажу немало интересного.
5
12 отзывов
Некрополь Донского монастыря: авторская экскурсия
Некрополь Донского монастыря: авторская экскурсия
Некрополь Донского монастыря: авторская экскурсия
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Донской монастырь — одно из самых удивительных и красивых мест старой Москвы. А по своей сохранности с его древним некрополем не может сравниться ни одно из монастырских кладбищ столицы. Здесь упокоились представители многих известных дворянских фамилий: Голицыны, Волконские, Трубецкие, Оболенские, Пушкины. Вместе с гидом вы прогуляетесь по территории монастыря и некрополя. а также посетите два старейших собора обители. Важная информация:
Экскурсия проходит по территории Донского монастыря с посещением древнего некрополя и двух старейших соборов на территории обители.

По согласованию с гидом

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Донской монастырь
  • Некрополь Донского монастыря
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Пожертвование монастырю при посещении закрытых объектов
Место начала и завершения?
Москва, ул. Донская, 1-3
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Экскурсия проходит по территории Донского монастыря с посещением древнего некрополя и двух старейших соборов на территории обители
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Н
Наталья
21 окт 2025
Приятная экскурсия с приятным экскурсоводом! Очень интересные рассказы о истории донского монастыря, о памятниках и людях, захороненных на территории монастыря в сочетании с прогулкой по некрополю. Рекомендую! Не пожалеете!
З
Зайцева
10 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Была с внуком подростком. Спасибо большое Павлу за такую интересную, познавательную экскурсию. Узнала для себя много нового. История возникновения Донского монастыря. Взлеты и падения. Насколько он был
читать дальше

значим для царской семьи. Рассказал о таинстве мироварение. Показал видео. Павел произвел впечатлением своими знаниями историей, эрудицией, судьбами людей (за хороненные на территории Донского монастыря). Многие из них были люди известные, государственного уровня. Обратил наше внимание на выдающиеся скульптуры, сделанные известными архитекторами, читали эпитафии. Павел вел экскурсию очень интересно, отвечая на вопросы, погружая нас через историю жизни людей в историю России. Три часа пролетели совершенно незаметно. Очень рекомендую.

A
Alla
6 окт 2025
Я в полном восторге от экскурсии!
Павел показал захоронения известных исторических личностей и рассказал их истории. Я также получила эстетическое удовольствие, мы читали эпитафии и любовались великолепными памятниками. Павел знает также
читать дальше

архитекторов особо выдающихся скульптур и показал места, куда групповые экскурсии не ходят и показал видео церковного таинства мироварения. Очень впечатлила история с вандалом, которую рассказал Павел.
Два часа пролетели незаметно, я потом все пересказывала мужу, и он жалел, что не присоединился).

Ю
Юлия
6 окт 2025
Спасибо большое Павлу за такую интересную, неординарную, позновательную экскурсию! С удовольствием прогулялись, замечательно повели выходной день в компании интересным человеком! Ещё раз спасибо
Е
Евгения
5 окт 2025
Шикарная экскурсия. Очень интересно и легко прошли целых три часа. Лучше чем Павел, экскурсовода для этого не простого места, точно не найти!
А
Алексей
3 окт 2025
Е
Екатерина
8 сен 2025
Прекрасно проведенное время,Павел рассказал/показал много нового,интересного и даже загадочного. Очень часто передвигаюсь по России и много где была на экскурсиях,пожалуй эта была одна из лучших. Павел,спасибо за экскурсию!!!
Т
Татьяна
9 авг 2025
Очень приятная познавательная экскурсия в хорошей компании. Большое спасибо Павлу, хочется вернуться еще….
Р
Руслан
30 июл 2025
Спасибо огромное Павлу за живую экскурсию по некрополю Донского монастыря!!! Остались очень хорошие воспоминания и впечатления об этом замечательном дне. Экскурсовод очень интересный собеседник и любящий своё дело человек, с очень обширными знаниями о Некрополе Донского монастыря, в особенности с судьбами и жизненными испытаниями лежащих на Донском некрополе знаменитых людей!!! Спасибо огромное Павлу!!! Всем рекомендую этого экскурсовода!!!
Д
Дарья
24 июл 2025
Огромное спасибо Павлу за нескучную, небанальную экскурсию. Экскурсия была организована для меня и мамы. Павел оперативно отвечал на сообщения до экскурсии, максимально подстроился под наши пожелания и темп в процессе. Нам очень понравилось! Видно, что Павел сам получает большое удовольствие, делясь своими находками. Если будет возможность, с радостью посетим другие экскурсии Павла в Москве.
Н
Наталья
19 июл 2025
Потрясающая экскурсия в Даниловский монастырь, некрополь. Павел настолько знающий, настолько заражающий своими знаниями, энтузиазмом.
В результате, мы зашли ещё на городское кладбище.
Столько эмоций и информации. Я неделю буду переосмыслить!
Потом обязательно схожу ещё.
Павла очень очень рекомендую!
Е
Евгения
8 июл 2025
Смотрели некрополь, храмы, внутри храмов, нижний храм. Все было хорошо: неспешная экскурсия с остановками, с вопросами и размышлениями, фото и видео. Доступная информация от гида (Павел),корректировка времени встречи индивидуально под участников.
Это лучшая форма организации экскурсий!

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Донской монастырь + крипта и усыпальница Голицыных
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Донской монастырь: история и тайны
Погрузитесь в историю Донского монастыря: старинные соборы, некрополь и чудотворная икона. Узнайте о судьбах известных москвичей и патриарха Тихона
Начало: На территории Донского монастыря
14 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Некрополь Донского монастыря
Пешая
2.5 часа
81 отзыв
Индивидуальная
Экскурсия по Некрополю Донского монастыря в Москве
Погрузитесь в атмосферу древнего монастыря, узнайте о судьбах великих людей и насладитесь уникальными росписями и иконостасами
Начало: У м. Ленинский проспект
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
3000 ₽ за человека
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Пешая
1.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Познакомиться с удивительной историей святыни и посетить крупнейший дворянский некрополь Москвы
Начало: В районе ст. метро «Шаболовская»
Завтра в 10:30
16 ноя в 10:30
6900 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве