Историей Донского монастыря я занимаюсь уже более 12 лет, и никогда не устаю приходить сюда снова и снова. С большим удовольствием покажу его вам, и расскажу немало интересного.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает: Донской монастырь — одно из самых удивительных и красивых мест старой Москвы. А по своей сохранности с его древним некрополем не может сравниться ни одно из монастырских кладбищ столицы. Здесь упокоились представители многих известных дворянских фамилий: Голицыны, Волконские, Трубецкие, Оболенские, Пушкины. Вместе с гидом вы прогуляетесь по территории монастыря и некрополя. а также посетите два старейших собора обители. Важная информация:
Экскурсия проходит по территории Донского монастыря с посещением древнего некрополя и двух старейших соборов на территории обители.
- Донской монастырь
- Некрополь Донского монастыря
- Услуги гида
- Пожертвование монастырю при посещении закрытых объектов
Москва, ул. Донская, 1-3
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
21 окт 2025
Приятная экскурсия с приятным экскурсоводом! Очень интересные рассказы о истории донского монастыря, о памятниках и людях, захороненных на территории монастыря в сочетании с прогулкой по некрополю. Рекомендую! Не пожалеете!
З
Зайцева
10 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Была с внуком подростком. Спасибо большое Павлу за такую интересную, познавательную экскурсию. Узнала для себя много нового. История возникновения Донского монастыря. Взлеты и падения. Насколько он был
A
Alla
6 окт 2025
Я в полном восторге от экскурсии!
Павел показал захоронения известных исторических личностей и рассказал их истории. Я также получила эстетическое удовольствие, мы читали эпитафии и любовались великолепными памятниками. Павел знает также
Ю
Юлия
6 окт 2025
Спасибо большое Павлу за такую интересную, неординарную, позновательную экскурсию! С удовольствием прогулялись, замечательно повели выходной день в компании интересным человеком! Ещё раз спасибо
Е
Евгения
5 окт 2025
Шикарная экскурсия. Очень интересно и легко прошли целых три часа. Лучше чем Павел, экскурсовода для этого не простого места, точно не найти!
А
Алексей
3 окт 2025
Е
Екатерина
8 сен 2025
Прекрасно проведенное время,Павел рассказал/показал много нового,интересного и даже загадочного. Очень часто передвигаюсь по России и много где была на экскурсиях,пожалуй эта была одна из лучших. Павел,спасибо за экскурсию!!!
Т
Татьяна
9 авг 2025
Очень приятная познавательная экскурсия в хорошей компании. Большое спасибо Павлу, хочется вернуться еще….
Р
Руслан
30 июл 2025
Спасибо огромное Павлу за живую экскурсию по некрополю Донского монастыря!!! Остались очень хорошие воспоминания и впечатления об этом замечательном дне. Экскурсовод очень интересный собеседник и любящий своё дело человек, с очень обширными знаниями о Некрополе Донского монастыря, в особенности с судьбами и жизненными испытаниями лежащих на Донском некрополе знаменитых людей!!! Спасибо огромное Павлу!!! Всем рекомендую этого экскурсовода!!!
Д
Дарья
24 июл 2025
Огромное спасибо Павлу за нескучную, небанальную экскурсию. Экскурсия была организована для меня и мамы. Павел оперативно отвечал на сообщения до экскурсии, максимально подстроился под наши пожелания и темп в процессе. Нам очень понравилось! Видно, что Павел сам получает большое удовольствие, делясь своими находками. Если будет возможность, с радостью посетим другие экскурсии Павла в Москве.
Н
Наталья
19 июл 2025
Потрясающая экскурсия в Даниловский монастырь, некрополь. Павел настолько знающий, настолько заражающий своими знаниями, энтузиазмом.
В результате, мы зашли ещё на городское кладбище.
Столько эмоций и информации. Я неделю буду переосмыслить!
Потом обязательно схожу ещё.
Павла очень очень рекомендую!
Е
Евгения
8 июл 2025
Смотрели некрополь, храмы, внутри храмов, нижний храм. Все было хорошо: неспешная экскурсия с остановками, с вопросами и размышлениями, фото и видео. Доступная информация от гида (Павел),корректировка времени встречи индивидуально под участников.
Это лучшая форма организации экскурсий!
