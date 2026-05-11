Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Познакомиться с удивительной историей святыни и посетить крупнейший дворянский некрополь Москвы
В древности монастыри служили не только святой обителью, но и сторожами города. Донской монастырь был одним из тех, что сыграли важную роль в защите Москвы от набегов татар. Вы погрузитесь в прошлое, изучая знаковые постройки комплекса. Откроете любопытнейшие детали, на которые могли бы не обратить внимание. И осознаете, что находитесь в совершенно особенной точке на карте столицы.
У меня есть аккредитация Донского монастыря на право проведения экскурсий на его территории.
Что вас ожидает
Небольшая прогулка по окрестностям
Мы пройдём по одной из старейших слобод города, Шаболовской. Я покажу, где встречали посланцев из Ирана с великими дарами для царя Михаила Федоровича и его отца Святейшего Патриарха Филарета. Поговорим о причинах строительства Земляного города вокруг Москвы. А также о крепостных стенах и их отличиях от других подобных сооружений в монастырях.
История монастыря
Вы узнаете, что определило место его основания и название. Представите жизнь обители во времена Смуты, Чумного бунта, наполеоновского лихолетья и советской власти. Обсудим, как с течением времени изменился монастырь и как живёт сейчас.
Донской в деталях
Вы увидите единственную действующую мировареную печь в России (миро — благовонное масло). Я расскажу, что построили на месте походного алтаря русского войска под предводительством Бориса Годунова. Исследуем загадочный портрет в иконостасе Малого собора. Посмотрим остатки барельефов взорванного храма Христа Спасителя. А также поднимемся на одну из башен крепостных стен и рассмотрим территорию сверху.
Знаменитые и малоизвестные захоронения
В церкви Сретения Господня вы посетите усыпальницу грузинских царей и узнаете, почему они захоронены здесь. Пройдём в усыпальницу Голицыных и поговорим о той самой «Пиковой даме». Изучим всю типологию надгробий на прогулке по главному кладбищу высшего русского дворянства и богатого купечества. Кроме того, вас ждёт рассказ о патриархе Тихоне и о том, как с ним связан Донской монастырь. Можно будет подойти к его мощам.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно: Большой и Малый соборы — 250 ₽ за чел., храм Михаила Архангела — 100 ₽ за чел., Сретенская церковь — 100 ₽ за чел., подъём на башню крепостной стены — 200 ₽ за чел.
Для женщин обязателен головной убор
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ст. метро «Шаболовская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2832 туристов
Меня зовут Ирина, и я аттестованный гид по Москве. Больше всего в моей работе меня вдохновляют люди и история. Москва — это не просто город, это живой организм, где каждый читать дальшеуменьшить
камень дышит прошлым.
Я провожу экскурсии и в музеях, и в монастырях и просто пешие по городу, в том числе детские. Но особенно люблю монастыри — каждый пережил взлёты и падения, радости и трагедии. Они как машина времени, шаг за ворота, и вы уже в другой эпохе. Мои экскурсии — это не сухие факты и даты. Это истории о людях, их страстях, амбициях, любви. О том, как менялась страна и как это отражалось на судьбах монастырей.
Я постоянно учусь, ищу новые факты, необычные детали. Ведь в истории всегда есть что-то, способное удивить. Если вам интересно увидеть Москву другими глазами — буду рада встрече на одной из моих авторских экскурсий!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
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О
Ольга
Всё прошло отлично, спасибо Ирине за внимание и профессионализм! Маршрут был интересным, информация — понятной и полезной. Чувствовалось, что человек действительно знает своё дело и любит то, чем занимается. Прекрасное место для экскурсии, тихое, зелёное, со множеством исторических памятников, практически в центре Москвы.
Ирина
Ответ организатора:
Ольга, большое спасибо за отзыв! Очень рада, что экскурсия вам понравилась. Приятно слышать такие добрые слова. Буду рада видеть вас снова на других своих экскурсиях!
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С
Суменко
Экскурсия в Донской монастырь. 21 марта 2026 года наша семья была на экскурсии в Донском монастыре под руководством Ирины. Три часа пролетели как одно мгновение. Эрудированный экскурсовод с большим багажом знаний, читать дальшеуменьшить
хорошо поставленной речью. Она влюбила нас в этот замечательный памятник духовной культуры. Её внутренний доброжелательный настрой очень импонировал нам, заинтересовал даже внучку. Мы получили много интересной, познавательной информации из истории России и монастыря. Как хорошо, что у нас есть такие преданные своей профессии экскурсоводы, целью которых является просвещение и воспитание людей в лучших традициях нашей страны. Спасибо Ирине за чуткость, внимательность, отзывчивость, заинтересованность в положительных результатах своего труда. Мы загорелись и дальше продолжать общение с таким прекрасным, знающим, обаятельным экскурсоводом. Хотим ещё попасть на другую экскурсию, посвященную духовной тематике. Здоровья, счастья, любви и помощи Господней Вам Ирина на непростом поприще воспитания и образования людей!
Ирина
Ответ организатора:
Илья, благодарю вас. Пожалуйста, передайте вашей крёстной мои искренние слова благодарности за столь трогательный, душевный и добрый отзыв. Большое спасибо!
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М
Мария
посещали экскурсию в составе 5 человек, двое из них подростки. Ирина смогла заинтересовать всех. Время просто пролетело! Было очень интересно! мы побывали в закрытой части монастыря, куда не попасть без аккредитованного экскурсовода. Ирина прекрасный рассказчик, отлично владеет материалом, придает большое значение комфорту своих экскурсантов. Спасибо Ирине огромное! Выбираем следующую экскурсию у нее))
Ирина
Ответ организатора:
Мария, огромное спасибо за такой тёплый отзыв! Очень рада, что и подростки, и взрослые остались довольны. Ваши слова — лучшая награда для меня. Буду рада видеть вас снова!
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Я
Яна
Хотим выразить искреннюю благодарность Ирине за великолепно проведённую экскурсию! Очень красивый исторический ансамбль монастыря: Святое место, здесь находится Донская икона Богородицы и мощи святителя Тихона, Патриарха Всероссийского! С удовольствием рекомендуем экскурсию всем, кто хочет не просто увидеть достопримечательности, а по-настоящему понять и прочувствовать их!
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С
Сергей
Спасибо большое экскурсоводу Ирине за экскурсию! Нам с супругою было очень интересно. Многое узнали из истории Донского монастыря. Особая благодарность, за интересный и подробный рассказ о некрополе Донского монастыря.
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С
Станислав
Хотим поблагодарить Ирину за содержательную экскурсию по Донскому монастырю. Прекрасный рассказчик, приятная и доброжелательная, она провела её на высоком уровне: рассказывала увлекательно и грамотно, сочетая темы православия и отечественной истории. Маршрут продуман отлично — помимо осмотра храмовых сооружений, в программу входит и некрополь, что позволило глубже прочувствовать связь времён. Время пролетело незаметно, а впечатления остались надолго. Рекомендуем. Большое спасибо!
Ирина
Ответ организатора:
Станислав, большое спасибо за такой душевный и подробный отзыв! Очень рада, что экскурсия по Донскому монастырю вам понравилась — приятно читать дальшеуменьшить
слышать, что маршрут и рассказ пришлись по душе. Благодарю за тёплые слова в мой адрес, это очень ценно! Буду рада увидеть вас снова на других экскурсиях. С благодарностью, Ирина.
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