В древности монастыри служили не только святой обителью, но и сторожами города. Донской монастырь был одним из тех, что сыграли важную роль в защите Москвы от набегов татар. Вы погрузитесь в прошлое, изучая знаковые постройки комплекса. Откроете любопытнейшие детали, на которые могли бы не обратить внимание. И осознаете, что находитесь в совершенно особенной точке на карте столицы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

У меня есть аккредитация Донского монастыря на право проведения экскурсий на его территории.

Что вас ожидает

Небольшая прогулка по окрестностям

Мы пройдём по одной из старейших слобод города, Шаболовской. Я покажу, где встречали посланцев из Ирана с великими дарами для царя Михаила Федоровича и его отца Святейшего Патриарха Филарета. Поговорим о причинах строительства Земляного города вокруг Москвы. А также о крепостных стенах и их отличиях от других подобных сооружений в монастырях.

История монастыря

Вы узнаете, что определило место его основания и название. Представите жизнь обители во времена Смуты, Чумного бунта, наполеоновского лихолетья и советской власти. Обсудим, как с течением времени изменился монастырь и как живёт сейчас.

Донской в деталях

Вы увидите единственную действующую мировареную печь в России (миро — благовонное масло). Я расскажу, что построили на месте походного алтаря русского войска под предводительством Бориса Годунова. Исследуем загадочный портрет в иконостасе Малого собора. Посмотрим остатки барельефов взорванного храма Христа Спасителя. А также поднимемся на одну из башен крепостных стен и рассмотрим территорию сверху.

Знаменитые и малоизвестные захоронения

В церкви Сретения Господня вы посетите усыпальницу грузинских царей и узнаете, почему они захоронены здесь. Пройдём в усыпальницу Голицыных и поговорим о той самой «Пиковой даме». Изучим всю типологию надгробий на прогулке по главному кладбищу высшего русского дворянства и богатого купечества. Кроме того, вас ждёт рассказ о патриархе Тихоне и о том, как с ним связан Донской монастырь. Можно будет подойти к его мощам.

Организационные детали