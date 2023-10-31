Познакомиться с удивительной историей святыни и посетить крупнейший дворянский некрополь Москвы
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Описание
У меня есть аккредитация Донского монастыря на право проведения экскурсий на его территории.
Что вас ожидает
Небольшая прогулка по окрестностям
Мы пройдём по одной из старейших слобод города, Шаболовской. Я покажу, где встречали посланцев из Ирана с великими дарами для царя Михаила Федоровича и его отца Святейшего Патриарха Филарета. Поговорим о причинах строительства Земляного города вокруг Москвы. А также о крепостных стенах и их отличиях от других подобных сооружений в монастырях.
История монастыря
Вы узнаете, что определило место его основания и название. Представите жизнь обители во времена Смуты, Чумного бунта, наполеоновского лихолетья и советской власти. Обсудим, как с течением времени изменился монастырь и как живёт сейчас.
Донской в деталях
Вы увидите единственную действующую мировареную печь в России (миро — благовонное масло). Я расскажу, что построили на месте походного алтаря русского войска под предводительством Бориса Годунова. Исследуем загадочный портрет в иконостасе Малого собора. Посмотрим остатки барельефов взорванного храма Христа Спасителя. А также поднимемся на одну из башен крепостных стен и рассмотрим территорию сверху.
Знаменитые и малоизвестные захоронения
В церкви Сретения Господня вы посетите усыпальницу грузинских царей и узнаете, почему они захоронены здесь. Пройдём в усыпальницу Голицыных и поговорим о той самой «Пиковой даме». Изучим всю типологию надгробий на прогулке по главному кладбищу высшего русского дворянства и богатого купечества. Кроме того, вас ждёт рассказ о патриархе Тихоне и о том, как с ним связан Донской монастырь. Можно будет подойти к его мощам.
Организационные детали
- Входные билеты в монастырь включены в стоимость
- Посещения храма Сретения Господня и подъём на угловую башню оплачивается отдельно
- Для женщин обязателен головной убор
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе ст. метро «Шаболовская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.