Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона

Познакомиться с удивительной историей святыни и посетить крупнейший дворянский некрополь Москвы

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В древности монастыри служили не только святой обителью, но и сторожами города. Донской монастырь был одним из тех, что сыграли важную роль в защите Москвы от набегов татар. Вы погрузитесь в прошлое, изучая знаковые постройки комплекса. Откроете любопытнейшие детали, на которые могли бы не обратить внимание. И осознаете, что находитесь в совершенно особенной точке на карте столицы.
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Ближайшие даты:
31
окт
2
ноя
4
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

У меня есть аккредитация Донского монастыря на право проведения экскурсий на его территории.

Что вас ожидает

Небольшая прогулка по окрестностям

Мы пройдём по одной из старейших слобод города, Шаболовской. Я покажу, где встречали посланцев из Ирана с великими дарами для царя Михаила Федоровича и его отца Святейшего Патриарха Филарета. Поговорим о причинах строительства Земляного города вокруг Москвы. А также о крепостных стенах и их отличиях от других подобных сооружений в монастырях.

История монастыря

Вы узнаете, что определило место его основания и название. Представите жизнь обители во времена Смуты, Чумного бунта, наполеоновского лихолетья и советской власти. Обсудим, как с течением времени изменился монастырь и как живёт сейчас.

Донской в деталях

Вы увидите единственную действующую мировареную печь в России (миро — благовонное масло). Я расскажу, что построили на месте походного алтаря русского войска под предводительством Бориса Годунова. Исследуем загадочный портрет в иконостасе Малого собора. Посмотрим остатки барельефов взорванного храма Христа Спасителя. А также поднимемся на одну из башен крепостных стен и рассмотрим территорию сверху.

Знаменитые и малоизвестные захоронения

В церкви Сретения Господня вы посетите усыпальницу грузинских царей и узнаете, почему они захоронены здесь. Пройдём в усыпальницу Голицыных и поговорим о той самой «Пиковой даме». Изучим всю типологию надгробий на прогулке по главному кладбищу высшего русского дворянства и богатого купечества. Кроме того, вас ждёт рассказ о патриархе Тихоне и о том, как с ним связан Донской монастырь. Можно будет подойти к его мощам.

Организационные детали

  • Входные билеты в монастырь включены в стоимость
  • Посещения храма Сретения Господня и подъём на угловую башню оплачивается отдельно
  • Для женщин обязателен головной убор

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе ст. метро «Шаболовская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
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