Гуляя по некрополю, вы прикоснетесь к чудом сохранившимся фрагментам Храма Христа Спасителя. Познакомитесь со значением христианской и масонской символик на древних надгробиях. А также услышите правдивые факты и трогательные легенды, связанные с памятниками. Например, я расскажу о похороненных здесь писателях Шмелеве и Солженицыне, бабушке Пушкина и матери Тургенева.
Основанный в 1591 году царем Федором Иоанновичем, Донской монастырь относится к числу древнейших в Москве. Мы осмотрим Малый и Большой соборы, полюбуемся старинными росписями и иконостасами. Я раскрою, почему мы никогда достоверно не узнаем, как выглядел Борис Годунов и что собой представляет процесс мироварения. А еще расскажу почти детективную историю поисков останков патриарха Тихона.
На территории монастыря есть очень уютное кафе, где всегда можно перекусить и согреться в случае прохладной погоды.