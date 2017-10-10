Донской монастырь — одно из моих любимых мест в городе. Его историей я интересуюсь уже не первый год. Бывая здесь, всегда открываю для себя что-то новое. В первую очередь: о необыкновенных людях, нашедших покой в древнем некрополе. Исследуя их судьбы, я узнаю удивительные факты о русской литературе, живописи, архитектуре и церкви. С радостью поделюсь своими знаниями!

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Описание

Что вас ожидает

Некрополь: события, люди и судьбы

Гуляя по некрополю, вы прикоснетесь к чудом сохранившимся фрагментам Храма Христа Спасителя. Познакомитесь со значением христианской и масонской символик на древних надгробиях. А также услышите правдивые факты и трогательные легенды, связанные с памятниками. Например, я расскажу о похороненных здесь писателях Шмелеве и Солженицыне, бабушке Пушкина и матери Тургенева.

Донской монастырь снаружи и изнутри

Основанный в 1591 году царем Федором Иоанновичем, Донской монастырь относится к числу древнейших в Москве. Мы осмотрим Малый и Большой соборы, полюбуемся старинными росписями и иконостасами. Я раскрою, почему мы никогда достоверно не узнаем, как выглядел Борис Годунов и что собой представляет процесс мироварения. А еще расскажу почти детективную историю поисков останков патриарха Тихона.

Организационные детали

На территории монастыря есть очень уютное кафе, где всегда можно перекусить и согреться в случае прохладной погоды.