Погрузитесь в атмосферу древнего монастыря, узнайте о судьбах великих людей и насладитесь уникальными росписями и иконостасами
Донской монастырь - одно из самых интересных мест в Москве. Его история привлекает внимание уже много лет. Здесь можно узнать о судьбах необыкновенных людей, покоящихся в древнем некрополе.
Во время экскурсии читать дальшеуменьшить
вы увидите фрагменты Храма Христа Спасителя, познакомитесь с христианской и масонской символикой на надгробиях, услышите трогательные легенды и правдивые факты о писателях Шмелеве и Солженицыне, бабушке Пушкина и матери Тургенева. Также вас ждет осмотр Малого и Большого соборов, старинных росписей и иконостасов. Уютное кафе на территории монастыря позволит отдохнуть и согреться в прохладную погоду
Лучшие месяцы для посещения Некрополя Донского монастыря - июнь, июль и август. В это время прогулка будет наиболее комфортной, что позволит насладиться историческими рассказами и атмосферой. Также апрель, май, сентябрь и октябрь подходят для экскурсии. В эти месяцы нет изнуряющей жары, что делает прогулку приятной и познавательной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Некрополь Донского монастыря
Храм Христа Спасителя
Малый собор
Большой собор
Описание экскурсии
Некрополь: события, люди и судьбы
Гуляя по некрополю, вы прикоснетесь к чудом сохранившимся фрагментам Храма Христа Спасителя. Познакомитесь со значением христианской и масонской символик на древних надгробиях. А также услышите правдивые факты и трогательные легенды, связанные с памятниками. Например, я расскажу о похороненных здесь писателях Шмелеве и Солженицыне, бабушке Пушкина и матери Тургенева.
Донской монастырь снаружи и изнутри
Основанный в 1591 году царем Федором Иоанновичем, Донской монастырь относится к числу древнейших в Москве. Мы осмотрим Малый и Большой соборы, полюбуемся старинными росписями и иконостасами. Я раскрою, почему мы никогда достоверно не узнаем, как выглядел Борис Годунов и что собой представляет процесс мироварения. А еще расскажу почти детективную историю поисков останков патриарха Тихона.
Организационные детали
За дополнительное пожертвование монастырю (300-500 ₽ с чел.) можно подняться на одну из башен и посетить закрытые для простых паломников храмы
На территории монастыря есть уютная трапезная, где всегда можно перекусить и согреться в случае прохладной погоды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 292 туристов
Меня зовут Павел. Я живу в Москве всю свою жизнь. И в этом удивительном городе немало дорогих мне мест. Донской монастырь — одно из самых любимых. В какой-то момент мне читать дальшеуменьшить
захотелось показать его и рассказать о нем своим друзьям. Мои эмоции и знания неожиданно нашли у них очень живой отклик. Теперь, спустя несколько лет, я готов поделиться всем этим не только с близкими мне людьми, но и со всеми желающими.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
97
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
Давно собиралась посетить Донской монастырь с экскурсоводом, и наконец, сегодня побывала на очень интересной экскурсии! Павел замечательный мастер слова, он как будто сам дворянского сословия, отлично владеет историческими фактами, ощущение, что ты погружаешься в глубину веков, иной раз даже пробирает до мурашек. 2 с лишним часа пролетели очень быстро. Хотела бы взять в дальнейшем еще экскурсии с этим гидом! 👍
Павел
Ответ организатора:
Ирина, спасибо вам большое на добром слове! Мне тоже было очень приятно и интересно наше общение.
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И
Ирина
Огромное спасибо!
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Н
Наталья
Потрясающе интересная экскурсия. Отлично структурированный материал, масса интересной информации, великолепная подача. Почти три часа пролетели незаметно. искренне рекомендуем.
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Максим
Павел провел очень интересную и познавательную экскурсию по некрополю Донского монастыря, узнал для себя много нового об этом сакральном для России месте!
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О
Олеся
Прогулка по некрополю получилась неспешной и вдумчивой. Территория очень ухоженная. Здесь нет ощущения тяжести — скорее, это место для размышлений, где можно остановиться, отвлечься от суеты и просто побыть наедине читать дальшеуменьшить
с мыслями. Это место с особой атмосферой, где ощущается связь времён и история буквально “читается” в надгробиях, архитектуре и тишине, которая окружает пространство. Благодарим Павла за увлекательный рассказ и внимание к деталям!
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Ольга
Доброго времени суток! 26 марта была на экскурсии Некрополь Донского монастыря с экскурсоводом Павлом. Получила огромное удовольствие! Узнала много интересного о людях, покоящихся там, о истории монастыря. Увидела мироваренную печь, читать дальшеуменьшить
богатое убранство храма (несмотря на реставрацию), впечатляюще. Павел прекрасно владеет информацией, увлекательно рассказывает, на вопросы даёт исчерпывающие ответы. Одно удовольствие слушать и общаться. Время пролетело незаметно. Высшие похвалы. Оценка 100 из 100. Всем рекомендую!
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