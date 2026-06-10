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Некрополь Донского монастыря

Погрузитесь в атмосферу древнего монастыря, узнайте о судьбах великих людей и насладитесь уникальными росписями и иконостасами
Донской монастырь - одно из самых интересных мест в Москве. Его история привлекает внимание уже много лет. Здесь можно узнать о судьбах необыкновенных людей, покоящихся в древнем некрополе.

Во время экскурсии
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вы увидите фрагменты Храма Христа Спасителя, познакомитесь с христианской и масонской символикой на надгробиях, услышите трогательные легенды и правдивые факты о писателях Шмелеве и Солженицыне, бабушке Пушкина и матери Тургенева. Также вас ждет осмотр Малого и Большого соборов, старинных росписей и иконостасов. Уютное кафе на территории монастыря позволит отдохнуть и согреться в прохладную погоду

5
97 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Исторические факты
  • 🖼️ Уникальные росписи
  • 📚 Судьбы великих людей
  • 🏛️ Древние соборы
  • ☕ Уютное кафе

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Некрополя Донского монастыря - июнь, июль и август. В это время прогулка будет наиболее комфортной, что позволит насладиться историческими рассказами и атмосферой. Также апрель, май, сентябрь и октябрь подходят для экскурсии. В эти месяцы нет изнуряющей жары, что делает прогулку приятной и познавательной.
Сейчас август — это идеальное время.
Некрополь Донского монастыря
Некрополь Донского монастыря
Некрополь Донского монастыря

Что можно увидеть

  • Некрополь Донского монастыря
  • Храм Христа Спасителя
  • Малый собор
  • Большой собор

Описание экскурсии

Некрополь: события, люди и судьбы

Гуляя по некрополю, вы прикоснетесь к чудом сохранившимся фрагментам Храма Христа Спасителя. Познакомитесь со значением христианской и масонской символик на древних надгробиях. А также услышите правдивые факты и трогательные легенды, связанные с памятниками. Например, я расскажу о похороненных здесь писателях Шмелеве и Солженицыне, бабушке Пушкина и матери Тургенева.

Донской монастырь снаружи и изнутри

Основанный в 1591 году царем Федором Иоанновичем, Донской монастырь относится к числу древнейших в Москве. Мы осмотрим Малый и Большой соборы, полюбуемся старинными росписями и иконостасами. Я раскрою, почему мы никогда достоверно не узнаем, как выглядел Борис Годунов и что собой представляет процесс мироварения. А еще расскажу почти детективную историю поисков останков патриарха Тихона.

Организационные детали

  • За дополнительное пожертвование монастырю (300-500 ₽ с чел.) можно подняться на одну из башен и посетить закрытые для простых паломников храмы
  • На территории монастыря есть уютная трапезная, где всегда можно перекусить и согреться в случае прохладной погоды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 292 туристов
Меня зовут Павел. Я живу в Москве всю свою жизнь. И в этом удивительном городе немало дорогих мне мест. Донской монастырь — одно из самых любимых. В какой-то момент мне
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захотелось показать его и рассказать о нем своим друзьям. Мои эмоции и знания неожиданно нашли у них очень живой отклик. Теперь, спустя несколько лет, я готов поделиться всем этим не только с близкими мне людьми, но и со всеми желающими.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
97
4
3
2
1
И
Давно собиралась посетить Донской монастырь с экскурсоводом, и наконец, сегодня побывала на очень интересной экскурсии! Павел замечательный мастер слова, он как будто сам дворянского сословия, отлично владеет историческими фактами, ощущение, что ты погружаешься в глубину веков, иной раз даже пробирает до мурашек. 2 с лишним часа пролетели очень быстро. Хотела бы взять в дальнейшем еще экскурсии с этим гидом! 👍
Давно собиралась посетить Донской монастырь с экскурсоводом, и наконец, сегодня побывала на очень интересной экскурсии! Павел
Давно собиралась посетить Донской монастырь с экскурсоводом, и наконец, сегодня побывала на очень интересной экскурсии! Павел
Давно собиралась посетить Донской монастырь с экскурсоводом, и наконец, сегодня побывала на очень интересной экскурсии! Павел
Давно собиралась посетить Донской монастырь с экскурсоводом, и наконец, сегодня побывала на очень интересной экскурсии! Павел
Павел
Павел
Ответ организатора:
Ирина, спасибо вам большое на добром слове! Мне тоже было очень приятно и интересно наше общение.
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И
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
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Н
Потрясающе интересная экскурсия. Отлично структурированный материал, масса интересной информации, великолепная подача. Почти три часа пролетели незаметно. искренне рекомендуем.
Потрясающе интересная экскурсия. Отлично структурированный материал, масса интересной информации, великолепная подача. Почти три часа пролетели незаметно.
Потрясающе интересная экскурсия. Отлично структурированный материал, масса интересной информации, великолепная подача. Почти три часа пролетели незаметно.
Потрясающе интересная экскурсия. Отлично структурированный материал, масса интересной информации, великолепная подача. Почти три часа пролетели незаметно.
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Максим
Павел провел очень интересную и познавательную экскурсию по некрополю Донского монастыря, узнал для себя много нового об этом сакральном для России месте!
Павел провел очень интересную и познавательную экскурсию по некрополю Донского монастыря, узнал для себя много нового
Павел провел очень интересную и познавательную экскурсию по некрополю Донского монастыря, узнал для себя много нового
Павел провел очень интересную и познавательную экскурсию по некрополю Донского монастыря, узнал для себя много нового
Павел провел очень интересную и познавательную экскурсию по некрополю Донского монастыря, узнал для себя много нового
Павел провел очень интересную и познавательную экскурсию по некрополю Донского монастыря, узнал для себя много нового
Павел провел очень интересную и познавательную экскурсию по некрополю Донского монастыря, узнал для себя много нового
Павел провел очень интересную и познавательную экскурсию по некрополю Донского монастыря, узнал для себя много нового
Павел провел очень интересную и познавательную экскурсию по некрополю Донского монастыря, узнал для себя много нового
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О
Прогулка по некрополю получилась неспешной и вдумчивой. Территория очень ухоженная. Здесь нет ощущения тяжести — скорее, это место для размышлений, где можно остановиться, отвлечься от суеты и просто побыть наедине
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с мыслями. Это место с особой атмосферой, где ощущается связь времён и история буквально “читается” в надгробиях, архитектуре и тишине, которая окружает пространство. Благодарим Павла за увлекательный рассказ и внимание к деталям!

Прогулка по некрополю получилась неспешной и вдумчивой. Территория очень ухоженная. Здесь нет ощущения тяжести — скорее,
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Ольга
Доброго времени суток! 26 марта была на экскурсии Некрополь Донского монастыря с экскурсоводом Павлом. Получила огромное удовольствие! Узнала много интересного о людях, покоящихся там, о истории монастыря. Увидела мироваренную печь,
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богатое убранство храма (несмотря на реставрацию), впечатляюще. Павел прекрасно владеет информацией, увлекательно рассказывает, на вопросы даёт исчерпывающие ответы. Одно удовольствие слушать и общаться. Время пролетело незаметно. Высшие похвалы. Оценка 100 из 100. Всем рекомендую!

Доброго времени суток! 26 марта была на экскурсии Некрополь Донского монастыря с экскурсоводом Павлом. Получила огромное
Доброго времени суток! 26 марта была на экскурсии Некрополь Донского монастыря с экскурсоводом Павлом. Получила огромное
Доброго времени суток! 26 марта была на экскурсии Некрополь Донского монастыря с экскурсоводом Павлом. Получила огромное
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