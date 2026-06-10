Донской монастырь - одно из самых интересных мест в Москве. Его история привлекает внимание уже много лет. Здесь можно узнать о судьбах необыкновенных людей, покоящихся в древнем некрополе.Во время экскурсии

вы увидите фрагменты Храма Христа Спасителя, познакомитесь с христианской и масонской символикой на надгробиях, услышите трогательные легенды и правдивые факты о писателях Шмелеве и Солженицыне, бабушке Пушкина и матери Тургенева. Также вас ждет осмотр Малого и Большого соборов, старинных росписей и иконостасов. Уютное кафе на территории монастыря позволит отдохнуть и согреться в прохладную погоду

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Некрополя Донского монастыря - июнь, июль и август. В это время прогулка будет наиболее комфортной, что позволит насладиться историческими рассказами и атмосферой. Также апрель, май, сентябрь и октябрь подходят для экскурсии. В эти месяцы нет изнуряющей жары, что делает прогулку приятной и познавательной.

Сейчас август — это идеальное время.