Экскурсии Донской монастырь

Найдено 5 экскурсий в категории «Донской монастырь» в Москве, цены от 1 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Некрополь Донского монастыря
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Некрополь Донского монастыря
Погулять по старинному кладбищу и посетить один из древнейших монастырей Москвы
Начало: У м. Ленинский проспект
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
2 000 за человека
Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
17 отзывов
Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя
Начало: Донская площадь, 1-3
Расписание: Экскурсия проходит только по субботам
Завтра в 14:30
15 июня в 14:30
1 250 за человека
Групповая экскурсия «Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя»
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия «Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя»
Прочувствовать атмосферу прошлого, любуясь шедеврами мемориальной скульптуры
Начало: Возле станции метро Шаболовская
Завтра в 14:30
15 июня в 14:30
1 250 за человека
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Познакомиться с удивительной историей святыни и посетить крупнейший дворянский некрополь Москвы
Начало: В районе ст. метро «Шаболовская»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 700 за всё до 6 чел.
Что такое монастырь? Детская экскурсия по Донскому монастырю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Что такое монастырь? Детская экскурсия по Донскому монастырю
Проникнуться духом обители и узнать о её внутреннем устройстве
Начало: Возле Донского монастыря
Завтра в 10:00
10 июня в 09:30
6 700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Некрополь Донского монастыря
    Потрясающее место - видишь могилы тех, кто вершил судьбу страны, + крайне знающий, незанудный, приятный, воодушевляющий гид-рассказчик, с которым несколько
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    часов экскурсии пробежали как один час: интересно, захватывающе и легко! Трудно на словах передать всю ту благодарность, которую мы высказали гиду по окончании прогулки! Рекомендую всем!

  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Некрополь Донского монастыря
    Очень интересно, Павел энтузиаст. Не занудно, без шаблонов и заученных текстов, рекомендую 👍
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Некрополь Донского монастыря
    Для меня это оказалась не экскурсия, а приятная прогулка- совершенно не заметно пролетели 4 часа. Павел великолепный собеседник, рассказывает очень
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    увлекательно и доступно, при этом не перегружая лишними деталями. Надеюсь, что это не последняя экскурсия с ним. От души рекомендую к посещению экскурсию в Донской монастырь!

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя
    Огромное спасибо Наталье за прекрасную экскурсию! С удовольствием познакомились с историей монастыря и прогулялись по некрополю. Приятно когда гид не
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    только интересно подает информацию, но и видно что сама лично глубоко интересуется и любит то о чем так увлеченно рассказывает. Обязательно планируем еще прогуляться с Натальей по Новодевичьему кладбищу!!

  • М
    Михаил
    12 мая 2024
    Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя
    Наталья- чудесный экскурсовод.
  • Э
    Элина
    8 мая 2024
    Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
    Огромное спасибо Ирине за прекрасную экскурсию! Все как по нотам - каждый шаг, каждая минута наполнены смыслом. Очень доступное изложение,
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    но если задаешь вопросы - такие Ирина выдает такой объем материала, что тоько держись)) Шикарная экскурсия, огормное спасибо. Отдельно хотим поблагодарить за путешествие по некрополю, увидели историю Росмии в ином ключе… Супер, слов нет, как понравилось!

  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Что такое монастырь? Детская экскурсия по Донскому монастырю
    Благодарю Елену за интересную и очень информативную экскурсию по Донскому монастырю! Все от 8 до 70 лет участникам очень понравилось!
  • С
    Светлана
    4 мая 2024
    Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
    Мы благодарны Ирине за интересное путешествие по Донскому монастырю, где каждый шаг - это наша русская история. Слышали пение мужского хора Донского монастыря- просто супер. Подьем на башню- просто экстрим., приятный.
    Мы благодарны Ирине за интересное путешествие по Донскому монастырю, где каждый шаг - это наша русская
  • М
    Марина
    30 апреля 2024
    Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
    Очень интересная историческая информация. Не знали, что масло миры там варят. Интересный подъём на башню. Некрополь стоит посетить. Много исторических могил.
  • Н
    Наталья
    22 апреля 2024
    Групповая экскурсия «Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя»
    Замечательная экскурсия, потрясающий гид, любящий это место и умеющий передать эту любовь слушателям! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Донской монастырь»

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Сейчас в Москве в категории "Донской монастырь" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 250 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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