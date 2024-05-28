1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Некрополь Донского монастыря
Погулять по старинному кладбищу и посетить один из древнейших монастырей Москвы
Начало: У м. Ленинский проспект
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя
Начало: Донская площадь, 1-3
Расписание: Экскурсия проходит только по субботам
Завтра в 14:30
15 июня в 14:30
1 250₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия «Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя»
Прочувствовать атмосферу прошлого, любуясь шедеврами мемориальной скульптуры
Начало: Возле станции метро Шаболовская
Завтра в 14:30
15 июня в 14:30
1 250₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона
Познакомиться с удивительной историей святыни и посетить крупнейший дворянский некрополь Москвы
Начало: В районе ст. метро «Шаболовская»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Что такое монастырь? Детская экскурсия по Донскому монастырю
Проникнуться духом обители и узнать о её внутреннем устройстве
Начало: Возле Донского монастыря
Завтра в 10:00
10 июня в 09:30
6 700₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья28 мая 2024Потрясающее место - видишь могилы тех, кто вершил судьбу страны, + крайне знающий, незанудный, приятный, воодушевляющий гид-рассказчик, с которым несколько
- ННаталья23 мая 2024Очень интересно, Павел энтузиаст. Не занудно, без шаблонов и заученных текстов, рекомендую 👍
- ТТатьяна18 мая 2024Для меня это оказалась не экскурсия, а приятная прогулка- совершенно не заметно пролетели 4 часа. Павел великолепный собеседник, рассказывает очень
- ЕЕлена12 мая 2024Огромное спасибо Наталье за прекрасную экскурсию! С удовольствием познакомились с историей монастыря и прогулялись по некрополю. Приятно когда гид не
- ММихаил12 мая 2024Наталья- чудесный экскурсовод.
- ЭЭлина8 мая 2024Огромное спасибо Ирине за прекрасную экскурсию! Все как по нотам - каждый шаг, каждая минута наполнены смыслом. Очень доступное изложение,
- ООльга6 мая 2024Благодарю Елену за интересную и очень информативную экскурсию по Донскому монастырю! Все от 8 до 70 лет участникам очень понравилось!
- ССветлана4 мая 2024Мы благодарны Ирине за интересное путешествие по Донскому монастырю, где каждый шаг - это наша русская история. Слышали пение мужского хора Донского монастыря- просто супер. Подьем на башню- просто экстрим., приятный.
- ММарина30 апреля 2024Очень интересная историческая информация. Не знали, что масло миры там варят. Интересный подъём на башню. Некрополь стоит посетить. Много исторических могил.
- ННаталья22 апреля 2024Замечательная экскурсия, потрясающий гид, любящий это место и умеющий передать эту любовь слушателям! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Донской монастырь»
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