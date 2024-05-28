Н Наталья Некрополь Донского монастыря читать дальше часов экскурсии пробежали как один час: интересно, захватывающе и легко! Трудно на словах передать всю ту благодарность, которую мы высказали гиду по окончании прогулки! Рекомендую всем! Потрясающее место - видишь могилы тех, кто вершил судьбу страны, + крайне знающий, незанудный, приятный, воодушевляющий гид-рассказчик, с которым несколько

Н Наталья Некрополь Донского монастыря Очень интересно, Павел энтузиаст. Не занудно, без шаблонов и заученных текстов, рекомендую 👍

Т Татьяна Некрополь Донского монастыря читать дальше увлекательно и доступно, при этом не перегружая лишними деталями. Надеюсь, что это не последняя экскурсия с ним. От души рекомендую к посещению экскурсию в Донской монастырь! Для меня это оказалась не экскурсия, а приятная прогулка- совершенно не заметно пролетели 4 часа. Павел великолепный собеседник, рассказывает очень

Е Елена Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя читать дальше только интересно подает информацию, но и видно что сама лично глубоко интересуется и любит то о чем так увлеченно рассказывает. Обязательно планируем еще прогуляться с Натальей по Новодевичьему кладбищу!! Огромное спасибо Наталье за прекрасную экскурсию! С удовольствием познакомились с историей монастыря и прогулялись по некрополю. Приятно когда гид не

М Михаил Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя Наталья- чудесный экскурсовод.

Э Элина Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона читать дальше но если задаешь вопросы - такие Ирина выдает такой объем материала, что тоько держись)) Шикарная экскурсия, огормное спасибо. Отдельно хотим поблагодарить за путешествие по некрополю, увидели историю Росмии в ином ключе… Супер, слов нет, как понравилось! Огромное спасибо Ирине за прекрасную экскурсию! Все как по нотам - каждый шаг, каждая минута наполнены смыслом. Очень доступное изложение,

О Ольга Что такое монастырь? Детская экскурсия по Донскому монастырю Благодарю Елену за интересную и очень информативную экскурсию по Донскому монастырю! Все от 8 до 70 лет участникам очень понравилось!

С Светлана Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона Мы благодарны Ирине за интересное путешествие по Донскому монастырю, где каждый шаг - это наша русская история. Слышали пение мужского хора Донского монастыря- просто супер. Подьем на башню- просто экстрим., приятный.

М Марина Донской монастырь: от Рюриковичей до патриарха Тихона Очень интересная историческая информация. Не знали, что масло миры там варят. Интересный подъём на башню. Некрополь стоит посетить. Много исторических могил.